Ευρωαγορές: Αντίδραση μετά το sell off παρά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, σταθεροποιείται το πετρέλαιο
Ευρωαγορές: Αντίδραση μετά το sell off παρά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, σταθεροποιείται το πετρέλαιο
Τα χρηματιστήρια επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί - Στα 77 δολ. το Brent
Επιστρέφουν οι αγοραστές στις ευρωπαϊκές μετοχές που ανακάμπτουν με ήπια κέρδη, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43% στις 638,66 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με κέρδη 0,88%. Ακολουθούν ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,79%, ο γερμανικός DAX με +0,57% και ο γαλλικός CAC 40 με +0,54%. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,35%.
Το επενδυτικό κλίμα είχε επιβαρυνθεί σημαντικά την Τετάρτη, όταν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν «έχει λήξει» προκάλεσαν νέο κύμα αποστροφής του ρίσκου και ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές.
Η αβεβαιότητα εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων, γεγονός που επανέφερε τους φόβους για παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της XS.com, Σάμερ Χασν, το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο ούτε καν ως προς τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
«Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας ακόμη και σε τεχνικά ζητήματα υποδηλώνει ότι μια συνολική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι ακόμη πιο δύσκολη», σημειώνει.
Παρά το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι επενδυτές δεν έχουν στραφεί μαζικά στα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια. Ο χρυσός κινείται σχεδόν αμετάβλητος, κοντά στα 4.093 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώνονται στο 4,57%, το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.
Το ευρώ ενισχύεται έναντι του δολαρίου, προσεγγίζοντας το 1,1435, καθώς τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed ανέδειξαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων.
Στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο πραγματοποιεί παύση μετά το ισχυρό διήμερο ράλι που προκάλεσε η γεωπολιτική ένταση. Το Brent υποχωρεί κατά περίπου 0,4%, στα 77,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 0,5%, διαμορφούμενο κοντά στα 73,2 δολάρια.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ, καθώς και στα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα εικόνα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43% στις 638,66 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με κέρδη 0,88%. Ακολουθούν ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,79%, ο γερμανικός DAX με +0,57% και ο γαλλικός CAC 40 με +0,54%. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,35%.
Το επενδυτικό κλίμα είχε επιβαρυνθεί σημαντικά την Τετάρτη, όταν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσωρινή συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν «έχει λήξει» προκάλεσαν νέο κύμα αποστροφής του ρίσκου και ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές.
Η αβεβαιότητα εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων, γεγονός που επανέφερε τους φόβους για παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της XS.com, Σάμερ Χασν, το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο ούτε καν ως προς τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
«Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας ακόμη και σε τεχνικά ζητήματα υποδηλώνει ότι μια συνολική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι ακόμη πιο δύσκολη», σημειώνει.
Παρά το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι επενδυτές δεν έχουν στραφεί μαζικά στα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια. Ο χρυσός κινείται σχεδόν αμετάβλητος, κοντά στα 4.093 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώνονται στο 4,57%, το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα.
Το ευρώ ενισχύεται έναντι του δολαρίου, προσεγγίζοντας το 1,1435, καθώς τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed ανέδειξαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων.
Στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο πραγματοποιεί παύση μετά το ισχυρό διήμερο ράλι που προκάλεσε η γεωπολιτική ένταση. Το Brent υποχωρεί κατά περίπου 0,4%, στα 77,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 0,5%, διαμορφούμενο κοντά στα 73,2 δολάρια.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών στις ΗΠΑ, καθώς και στα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα εικόνα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα