Οταν ο Τζεφ Μπέζος έδινε το 1% της Amazon για 50.000 δολάρια, αλλά οι περισσότεροι του έλεγαν “όχι” – Σήμερα έχει αξία 26 δισεκ.
Οταν ο Τζεφ Μπέζος έδινε το 1% της Amazon για 50.000 δολάρια, αλλά οι περισσότεροι του έλεγαν “όχι” – Σήμερα έχει αξία 26 δισεκ.
Πώς γράφτηκε μία από τις πιο ακριβές επιχειρηματικές γκάφες της σύγχρονης ιστορίας
Εν έτει 2026 είναι εύκολο να μιλά κανείς για την Amazon σαν μια εταιρεία που ήταν εξαρχής προορισμένη να αλλάξει τον κόσμο. Είναι ένας από τους κολοσσούς του πλανήτη, με δραστηριότητες που εκτείνονται από το ηλεκτρονικό εμπόριο μέχρι το cloud computing, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαστημική τεχνολογία και την ψυχαγωγία. Το όνομα του Τζεφ Μπέζος έχει περάσει στη σφαίρα των επιχειρηματικών θρύλων και η ιστορία του διδάσκεται σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων.
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