Περικλής Κονδυλάτος για Βασίλη Ζούλια: Εάν βρείτε έναν τέτοιον φίλο, τότε μάλλον κάτι καλό έχετε κάνει
Περικλής Κονδυλάτος για Βασίλη Ζούλια: Εάν βρείτε έναν τέτοιον φίλο, τότε μάλλον κάτι καλό έχετε κάνει
Με αφορμή τα γενέθλια του σχεδιαστή μόδας, ο σχεδιαστής κοσμημάτων ανέδειξε τη φιλία τους με μία ανάρτηση
Τη φιλία του με τον Βασίλη Ζούλια ανέδειξε ο Περικλής Κονδυλάτος, περιγράφοντάς την ως «δώρο Θεού». Με αφορμή τα γενέθλια του σχεδιαστή μόδας, προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media και μίλησε με λόγια ευγνωμοσύνης για τη φιλική σχέση που έχουν χτίσει.
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων ευχήθηκε να αποκτήσουν όλοι έναν φίλο σαν τον Βασίλη Ζούλια, ενώ εξομολογήθηκε ότι άνθρωποι που προσποιούνταν ότι νοιάζονταν για εκείνον, τον «ισοπέδωσαν». Παράλληλα, ευχήθηκε στον φίλο του για τα γενέθλιά του και δημοσίευσε κοινά στιγμιότυπα από καλοκαιρινές τους διακοπές.
Πιο αναλυτικά, ο Περικλής Κονδυλάτος έγραψε στο Instagram: «Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους το εξής: Μακάρι να βρείτε έναν καλό φίλο όπως εγώ τον Βασίλη. Εάν στη διάρκεια της ζωής σας βρείτε έναν τέτοιο άνθρωπο, τότε μάλλον κάτι καλό έχετε κάνει ή έχετε εύνοια εκ των άνωθεν γατί μόνον σαν δώρο Θεού μπορώ να το δω, όχι σαν κάτι που το καταφέρνεις μόνος σου. Πολλές φορές παραπονέθηκα για τους ανθρώπους που "έτυχε" να "περάσουν" (σαν οδοστρωτήρες) από τη ζωή μου και από την "πολλή αγάπη" και από "την πολλή φιλιά" και από "το πολύ νοιάξιμο" να με ισοπεδώσουν και να βρεθούν και παραπονούμενοι από πάνω. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ο σκοτεινός ουρανός πάνω στον οποίο έλαμψαν αργότερα τα "αστέρια". Χρόνια πολλά Βασίλη μου, εύχομαι τα καλύτερα σε όλα τα επίπεδα και αυτά που θα έρθουν να υπερβούν τα όνειρά σου».
Ακολουθεί η ανάρτηση του Περικλή Κονδυλάτου
Ο σχεδιαστής κοσμημάτων ευχήθηκε να αποκτήσουν όλοι έναν φίλο σαν τον Βασίλη Ζούλια, ενώ εξομολογήθηκε ότι άνθρωποι που προσποιούνταν ότι νοιάζονταν για εκείνον, τον «ισοπέδωσαν». Παράλληλα, ευχήθηκε στον φίλο του για τα γενέθλιά του και δημοσίευσε κοινά στιγμιότυπα από καλοκαιρινές τους διακοπές.
Πιο αναλυτικά, ο Περικλής Κονδυλάτος έγραψε στο Instagram: «Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους το εξής: Μακάρι να βρείτε έναν καλό φίλο όπως εγώ τον Βασίλη. Εάν στη διάρκεια της ζωής σας βρείτε έναν τέτοιο άνθρωπο, τότε μάλλον κάτι καλό έχετε κάνει ή έχετε εύνοια εκ των άνωθεν γατί μόνον σαν δώρο Θεού μπορώ να το δω, όχι σαν κάτι που το καταφέρνεις μόνος σου. Πολλές φορές παραπονέθηκα για τους ανθρώπους που "έτυχε" να "περάσουν" (σαν οδοστρωτήρες) από τη ζωή μου και από την "πολλή αγάπη" και από "την πολλή φιλιά" και από "το πολύ νοιάξιμο" να με ισοπεδώσουν και να βρεθούν και παραπονούμενοι από πάνω. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ο σκοτεινός ουρανός πάνω στον οποίο έλαμψαν αργότερα τα "αστέρια". Χρόνια πολλά Βασίλη μου, εύχομαι τα καλύτερα σε όλα τα επίπεδα και αυτά που θα έρθουν να υπερβούν τα όνειρά σου».
Ακολουθεί η ανάρτηση του Περικλή Κονδυλάτου
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