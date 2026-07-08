Λύθηκε μυστήριο αιώνων: Τα χαμένα οστά του Αλφρέδου του Μέγα που νίκησε τους Βίκινγκς βρέθηκαν κάτω από πάρκινγκ, λέει ερευνητής

Ο Αλφρέδος ο Μέγας ήταν γνωστός κυρίως για την υπεράσπιση του Ουέσσεξ ενάντια στους Βίκινγκς και για το γεγονός ότι έθεσε τα θεμέλια για την ενωμένη Αγγλία - Κέρδισε στρατό με επικεφαλής των ηγέτη των Βίκινγκς Γκούθρουμ αναγκάζοντάς τους να ασπαστούν τον Χριστιανισμό