Νέος γραμματέας ο Κώστας Κυρανάκης, Βορίδης για την Επιτροπή Συντάγματος, τα «όργανα» του Τσίπρα και τα… όργανα του Νίκου, τρεις ναυτιλιακές στο ΧΑ

Γκάλοπ βροχή…

Τσίπρας-Φάμελλος

Τα όργανα του Τσίπρα

Η νέα εποχή για τις αιτήσεις στο Δημόσιο

Oceanis, Seanergy και Star Bulk ετοιμάζονται για το Χρηματιστήριο

Οι Ελληνες αγοράζουν Μacan και Cayenne - Ρεκόρ πωλήσεων για την Porsche

Η SpaceX απειλεί Cosmote, Vodafone, Nova (και όλα τα παραδοσιακά telecoms)

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Ideal: Ρεκόρ 25ετίας με «όχημα» την επιστροφή κεφαλαίου και το IPO των Attica

Τι έγινε με τις τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγγίζει το club των δισεκατομμυριούχων

Τα ακίνητα της οικογένειας Τόττη

Αυτό όπως καταλαβαίνετε στη φάση που είμαστε τώρα, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας και προ εκλογών, είναι πολύ καλό και για τον ίδιο, εφόσον τελικώς το «κλείσει» στο μυαλό του και το κλειδώσει ο Μητσοτάκης. Πρόβλημα δεν υπάρχει τυπικό, στο παρελθόν ως γραμματέας είχε διεκδικήσει θέση βουλευτή και ο Ζαγορίτης, αλλά και ο Μεϊμαράκης. Θέση παίρνει και ο Βορίδης κατά πάσα πιθανότητα ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία όπως μάθαμε χθες θα τελειώσει εντός του θέρους. Μήπως βιάζεται ο Κ.Μ για να έχει ανοιχτό το option των φθινοπωρινών εκλογών; Θα το δούμε αυτό τους επόμενους δύο-τρεις μήνες.-Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα γκάλοπ ως βροχή και μαζί συνεχίζει να… ρίχνει καρέκλες στο κεφάλι του Νίκου Α. Σήμερα έχει… κάτι όργανα που συνεδριάζουν στο ΠΑΣΟΚ, μην περιμένετε τίποτα σπουδαίο. Το μοιραίο φαίνεται αναπόφευκτο και εξαρτάται από το πότε θα γίνουν εκλογές. Αν αιφνιδιάσει ο Κ.Μ τον Σεπτέμβριο θα πάει το ΠΑΣΟΚ άκλαυτο με Νίκο, αν αργήσουν και πάνε για 2027 τότε μιλάμε για άλλα, πιθανώς χωρίς αυτόν. Ρώτησα τη δημοσκοπική πηγή μου γιατί οι μισές εταιρείες το βγάζουν τρίτο και οι άλλες μισές τέταρτο το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την Καρυστιανού και μου απάντησε ότι «είναι θέμα στάθμισης». Με πραγματικά σχολαστική στάθμιση τα δύο κόμματα έχουν ελάχιστες διαφορές, ούτε καν μονάδα. Επίσης γενικά μου είπε ότι είναι άλλο να σταθμίζεις με βάση τις εθνικές εκλογές του 2023 και άλλο τις ευρωεκλογές του 2024. Σημασία έχει λέω εγώ ότι με την πόλωση που θα πάμε, στο τέλος το πρώτο και το δεύτερο κόμμα -ειδικά αν οδηγηθούμε σε δεύτερο γύρο- θα πάνε ψηλά, το δε τρίτο κόμμα θα γυρίσει σε μονοψήφιο. Θα αναμένω και τη δημοσκόπηση Μαρατζίδη που μετράει για τον Τσίπρα σ ένα πολύ μεγάλο δείγμα να σας πω τι λέει.-Ενας αυτόπτης μάρτυς μού είπε ότι στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου δεν αντάλλαξαν κουβέντα ο Τσίπρας με τον Φάμελλο, πιθανώς να έχει δίκιο, αλλά με την ευκαιρία έχω να κάνω ένα σχόλιο. Καλά αυτό το θέαμα ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ που μας κυβέρνησε για έξι χρόνια να σπάει στα εφτά και να πλακώνονται, να ξαναενώνονται, να αλληλοκαταγγέλλονται και πάλι έως τέλους, πραγματικά πιστεύω ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Θα πρέπει να «μπει» στα βιβλία πολιτικής ιστορίας (ή επιστήμης;) και να διδάσκεται. Τώρα, το ωραίο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Φάμελλος θα είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Με απλά λόγια θέλω να πω ότι έχει πέσει τόση απελπισία στην αντιπολίτευση που στο τέλος ο Ανδρουλάκης ξανάφερε στον αφρό όλο αυτό το περιφερόμενο (και διασπασμένο) τσίρκο της Πρώτης Φοράς Αριστερά!-Εβδομάδα εξελίξεων θα είναι η επόμενη στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη, η οποία θα αποκτήσει όργανα. Χρονικά θα έλεγα ότι οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος της άλλης εβδομάδας και αναμένονται δύο ειδών όργανα, ένα λίγο πιο μικρό και ένα λίγο πιο διευρυμένο. Πάντως, κάτι του τύπου Κεντρική Επιτροπή μην περιμένετε, αυτή θα προκύψει μετά από συνέδριο που όμως είναι δεδομένο ότι θα γίνει μετά τις εκλογές, διότι ο Αλέξης δεν θέλει να επαναφέρει τις παθογένειες και την καμαρίλα του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές. Ο πυρήνας των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τα όργανα θα προέρχεται από τις 300 υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο.-Ήταν μια από τις σημαντικότερες προβλέψεις του νόμου Χατζηδάκη για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και πλέον γίνεται πράξη. Από εδώ και πέρα κάθε αίτηση πολίτη προς το Δημόσιο θα ανεβαίνει στο politis.gov.gr – μια πραγματικά πολύ απλή στη χρήση πλατφόρμα. Και ο πολίτης θα μπαίνει στην πλατφόρμα για να μάθει ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διεκπεραίωσή της. Είναι μια μικρή επανάσταση για το Δημόσιο, είπε ο Χατζηδάκης και ομολογουμένως δεν έχει άδικο. Όχι μόνο γιατί θα διευκολυνθούν οι πολίτες, αλλά γιατί θα υπάρχει διαφάνεια και θα υποχρεώνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι πιο συνεπείς.-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άνοιξε τον δρόμο για την εισαγωγή στο Euronext Athens των ναυτιλιακών εταιρειών, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές του κανονιστικού πλαισίου ώστε να διευκολύνει την παράλληλη εισαγωγή. Με αυτόν τον τρόπο το Euronext Athens έγινε ανταγωνιστικό και ανέκοψε το momentum για ναυτιλιακές εκδόσεις που είχε ως τώρα το χρηματιστήριο του Όσλο. Έτσι, ξεκίνησε μια κινητικότητα που οδήγησε στο ελληνικό χρηματιστήριο τη Safe Bulk, ενώ τρεις ακόμη ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της χρηματιστηριακής αγοράς. Εκτός λοιπόν από τη Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη, που ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων σταθερού εισοδήματος, ανάλογο σχεδιασμό έχει και η Oceanis της οικογένειας Αλαφούζου. Για εισαγωγή μετοχών της στο Euronext Athens με άντληση κεφαλαίων ετοιμάζεται και η Star Bulk του Πέτρου Παππά. Δεδομένου ότι διανύουμε τον Ιούνιο, που είναι ήδη προγραμματισμένες οι εκδόσεις των Seanergy, ΑΔΜΗΕ και Αttica Πολυκαταστήματα και καθώς Ιούλιος και Αύγουστος δεν είναι κατάλληλοι μήνες για τέτοιες δουλειές, το Φθινόπωρο πρέπει να περιμένουμε περισσότερες κινήσεις ναυτιλιακών εταιρειών προς το Euronext Athens.-Στην Αίγλη Ζαππείου, όπου σε παλαιότερες εποχές πραγματοποιούσε τις γενικές της συνελεύσεις και η S&B, για τους παλαιότερους ΑΡΒΑ, ο Πάρις Κυριακόπουλος, επικεφαλής της Μοτοδυναμική έδωσε το στίγμα για της προοπτικές της εισηγμένης. Παρουσία και μελών της οικογένειας, τόνισε στη ΓΣ της εταιρείας πως το 2026 υφίστανται οι προϋποθέσεις για να ξεπεραστεί το προηγούμενο ρεκόρ σε λειτουργική κερδοφορία. Πέρυσι η εταιρεία κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων σε κάθε δραστηριότητά της, ενώ όπως ανέφερε η δραστηριότητα της Porsche σημείωσε ρεκόρ ταξινομήσεων με το αμιγώς ηλεκτρικό Macan να κερδίζει την πρώτη θέση στα premium ηλεκτρικά SUV. Ο Π. Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στον κατακλυσμό της αγοράς από νέες μάρκες κυρίως στα EV οχήματα και προανήγγειλε πως οι παραδόσεις της αμιγώς ηλεκτρικής Cayenne ξεκινούν τον ερχόμενο μήνα, κάτι που θα αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα της χρονιάς. Η Μοτοδυναμική μπαίνει και αυτή στον ανταγωνισμό με την αποκλειστική αντιπροσώπευση της ΝΙΟ, σε λίγες ξεκινά το πρώτο NIO House στο 14ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας και σχεδιάζεται και η επέκταση σε Κύπρο και Βουλγαρία. Τέλος, μιλώντας για τη Sixt εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας πως μέχρι στιγμής οι κρατήσεις λόγω Ιράν δεν έχουν επηρεαστεί παρά μόνο στον βαθμό που αφορούν πελάτες από τη Μ. Ανατολή και το Ισραήλ, ενώ και η Yamaha συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς στο δίκυκλο.-Αν και σε διαφορετικό επίπεδο και βαθμό, αποτελεί ξεκάθαρο γεγονός πως η SpaceX αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε όλον τον κόσμο. Οι τελευταίοι έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίμετρα, λανσάροντας συνήθως αντίστοιχες υπηρεσίες συνδυάζοντας παροχές, προϊόντα και γενικότερα προσπαθώντας να επενδύσουν στη σχέση με τους πελάτες τους. Τώρα ο ανταγωνισμός ανεβαίνει επίπεδο. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της SpaceX που οδεύει για ένα mega – IPO στις ΗΠΑ, η εταιρεία σκοπεύει να φτιάξει ένα δίκτυο δορυφόρων μεταφοράς δεδομένων υπερυψηλής ταχύτητας που θα καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη. Ήδη η Starlink έχει πάνω από 7.000 τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους που καλύπτουν 165 χώρες. Επιπλέον η SpaceX αναπτύσσει υπηρεσίες Direct-to-Cell, όπου ένα κοινό smartphone συνδέεται απευθείας με δορυφόρο χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Ήδη υπάρχουν συμφωνίες με παρόχους σε πολλές χώρες και η τεχνολογία επεκτείνεται ταχύτατα. Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ πιθανή μια νέα ένταση του ανταγωνισμού απέναντι στους παραδοσιακούς παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε μια αγορά που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τιμές και πακέτα υπηρεσιών. Η SpaceX δεν θα προσπαθήσει να πάρει μερίδιο αγοράς προσφέροντας ένα φθηνό τιμολόγιο, αλλά ενδεχομένως και μια υπηρεσία ΑΙ, ενώ το μοντέλο της μειώνει δραματικά το κόστος ανά χρήστη και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας που δύσκολα αντιγράφονται. Και σε αυτό το ενδεχόμενο ο παραδοσιακός ανταγωνισμός θα πρέπει να βρει μια απάντηση, αλλιώς θα δει το μερίδιό του να συρρικνώνεται.-Σε τροχιά πολυετών υψηλών κινείται η μετοχή της Ideal Holdings, η οποία εδραιώνεται πάνω από τα 7 ευρώ. Ο τίτλος ενισχύθηκε χθες κατά 1,71% και έκλεισε στα 7,14 ευρώ, επιτυγχάνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 25 ετών, καθώς βρέθηκε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Μάιο του 2001. Το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον τροφοδοτείται από τις σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν κατά τη χθεσινή ΓΣ των μετόχων. Η συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για την πρόσθετη χρηματική διανομή -με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου- ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 24η Ιουλίου. Παράλληλα, ψηφίστηκε η διεύρυνση της χρήσης των εσόδων από την αύξηση κεφαλαίου και η θέσπιση προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ομίλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, έδωσε το σύνθημα για την είσοδο της θυγατρικής Attica Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαδικασία εισαγωγής έχει μπει στην τελική ευθεία, με τη δημόσια προσφορά (IPO) να έχει προγραμματιστεί για την περίοδο 24-26 Ιουνίου. Η αγορά αποτιμά θετικά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντική υπεραξία για τη μητρική εταιρεία, προσελκύοντας νέα θεσμικά κεφάλαια που βλέπουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.-Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των χθεσινών ρευστοποιήσεων, συμπαρασύροντας το Χρηματιστήριο Αθηνών σε πτωτική τροχιά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Το αρχικά θετικό κλίμα ανατράπηκε, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο χαμηλό ημέρας και να δοκιμάζει κρίσιμες τεχνικές στηρίξεις, καθώς το βάρος των πιέσεων στις τράπεζες αποδείχθηκε αδύνατο να υπερκεραστεί από τις όποιες επιμέρους θετικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Η κυριότερη αιτία για την εκδήλωση του κύματος πωλήσεων ήταν η έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία δικαίωσε τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, καταρρίπτοντας τη μέχρι τώρα γραμμή των τραπεζών. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε άμεσα τις ανησυχίες στην επενδυτική κοινότητα για τις πιθανές επιπτώσεις και το κόστος που θα επωμιστούν οι τραπεζικοί ισολογισμοί. Τα επιτελεία των συστημικών ιδρυμάτων αναμένουν πλέον την πλήρη ανάλυση του νομικού σκεπτικού για να ποσοτικοποιήσουν τη ζημία σε υφιστάμενες και μελλοντικές υποθέσεις. Το κλίμα είχε ήδη επιβαρυνθεί από τη μετάθεση των ημερομηνιών για την αποκοπή των μερισμάτων και των επιστροφών κεφαλαίου. Η μικρή αυτή καθυστέρηση οφείλεται στην εκκρεμότητα των τυπικών εγκρίσεων από τον Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ (SSM), γεγονός που προκάλεσε νευρικότητα στα βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια. Με αφορμή τα παραπάνω, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 2,21%, υποχωρώντας στις 2.624,45 μονάδες. Στο «μικροσκόπιο» των πωλητών βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 2,99% στα 8,7 ευρώ. Ακολούθησαν στο ίδιο πτωτικό μήκος κύματος η Εθνική Τράπεζα με απώλειες 2,52% στα 14,335 ευρώ, η Alpha Bank στο -2,5% και τα 3,7 ευρώ και με ελαφρώς ηπιότερη υποχώρηση η Eurobank στο -1,79% και τα 3,83 ευρώ.-Η χρηματιστηριακή αξία της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ έφτασε χθες -παρά το αρνητικό πρόσημο της συνεδρίασης- στα 940,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ και η εισηγμένη της οικογένειας Τσινάβου κατατάσσεται πλέον ως η μεγαλύτερη σε χρηματιστηριακή αξία εισηγμένη εταιρεία τροφίμων στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τα κέρδη 0,42 ευρώ ανά μετοχή έχουν ένα μυστικό, τις εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού που αντιστοιχούν στο 65% των πωλήσεων, με επόμενο στόχο το 70%. Φέτος, επενδύονται πολλά στο Greek frozen yogurt για να διευρύνει τη διεθνή της παρουσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η πιο δυναμική αγορά, με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 45-50% στο πρώτο τρίμηνο, με τον CFO Κωνσταντίνο Σαρμαδάκη να εκτιμά ότι σε δύο χρόνια η βρετανική αγορά ελληνικού γιαουρτιού μπορεί να ξεπεράσει σε μέγεθος την Ιταλία. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα έχει ήδη ανακοινωθεί, η Κρι Κρι ετοιμάζεται να μπει στην κινεζική αγορά frozen yogurt, επεκτείνοντας τη διεθνή της παρουσία σε πάνω από 42 χώρες. Παράλληλα, το project «Greek Yogurt Dynamo», που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027, θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα σε σχέση με το 2024, ανταπόκριση στην ομολογία του ίδιου του CFO ότι η εταιρεία έχει σε πολλές περιπτώσεις εξαντλήσει την παραγωγική της ικανότητα.-Η στήλη έχει αναφερθεί (24 Μαρτίου) στην περιπέτεια της οικογένειας Τόττη με τους πλειστηριασμούς. Υπενθυμίζω ότι το καφέ του Τόττη στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα πιο φημισμένα στέκια της πόλης. Οι πλειστηριασμοί αφορούσαν την εταιρεία της οικογένειας Τόττη («Όμιλος Επιχειρήσεων Τόττης-Τόττης Class Catering Services»), η οποία πτώχευσε το 2015. Στις 7 Μαΐου χτύπησε το πρώτο σφυρί για τρία ακίνητα. Καταρχάς, για ένα διαμέρισμα-«φιλέτο» πάνω στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης και με ανεμπόδιστη θέα στον Θερμαϊκό, συνολικής επιφάνειας 185,69 τ.μ. Όπως σημειωνόταν σε σχετική έκθεση «το ακίνητο βρίσκεται στην πιο προνομιούχα και ακριβή περιοχή της Θεσσαλονίκης, πάνω στην παλιά παραλία και πολύ κοντά στον Λευκό Πύργο». Η αρχική τιμή ήταν στα 1.293.500 ευρώ, αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Η δεύτερη ιδιοκτησία ήταν μεγάλο αγρόκτημα 200 στρεμμάτων στην Επανομή με διώροφη οικία 246 τ.μ. «εγκαταλελειμμένη, λεηλατημένη και πλήρως απαξιωμένη», που βγήκε στα 1.039.000 ευρώ και, όπως αναμενόταν, έμεινε στα αζήτητα. Το τρίτο ακίνητο είναι μια μεζονέτα 180 τ.μ. στο Πανόραμα, στον οικισμό «η Μακεδονία» που βγήκε με τιμή εκκίνησης 295.000 ευρώ, αλλά και εδώ ο πλειστηριασμός ήταν άγονος. Χθες Πέμπτη 4 Ιουνίου έγινε ο επαναληπτικός πλειστηριασμός, με μειωμένες τιμές εκκίνησης, για τις τρεις ιδιοκτησίες, εκ των οποίων οι δύο άλλαξαν χέρια. Έτσι, το διαμέρισμα βγήκε στις 970.125 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 970.177 ευρώ, για τη μεζονέτα στο Πανόραμα, που βγήκε στις 221.250 ευρώ δόθηκε «μάχη» μεταξύ μνηστήρων, με αποτέλεσμα να περάσει στον νέο ιδιοκτήτη έναντι 290.001 ευρώ, ενώ η έκταση και το ακίνητο στην Επανομή, παρότι ο πήχης είχε μειωθεί στις 779.250 ευρώ, έμεινε για μια ακόμη φορά στα αζήτητα…