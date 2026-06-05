Νέος γραμματέας ο Κώστας Κυρανάκης, Βορίδης για την Επιτροπή Συντάγματος, τα «όργανα» του Τσίπρα και τα… όργανα του Νίκου, τρεις ναυτιλιακές στο ΧΑ
Νέος γραμματέας ο Κώστας Κυρανάκης, Βορίδης για την Επιτροπή Συντάγματος, τα «όργανα» του Τσίπρα και τα… όργανα του Νίκου, τρεις ναυτιλιακές στο ΧΑ
Χαίρετε, λοιπόν «φρέσκα κουλούρια» είναι οι ειδήσεις και μου λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε μία καλή κίνηση για τον γραμματέα του κόμματος, έναν γνωστό νέο πολιτικό που τα πήγε καλά και στην καρμανιόλα του υπουργείου Μεταφορών (μετά τα Τέμπη) τον Κώστα Κυρανάκη
Αυτό όπως καταλαβαίνετε στη φάση που είμαστε τώρα, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας και προ εκλογών, είναι πολύ καλό και για τον ίδιο, εφόσον τελικώς το «κλείσει» στο μυαλό του και το κλειδώσει ο Μητσοτάκης. Πρόβλημα δεν υπάρχει τυπικό, στο παρελθόν ως γραμματέας είχε διεκδικήσει θέση βουλευτή και ο Ζαγορίτης, αλλά και ο Μεϊμαράκης. Θέση παίρνει και ο Βορίδης κατά πάσα πιθανότητα ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία όπως μάθαμε χθες θα τελειώσει εντός του θέρους. Μήπως βιάζεται ο Κ.Μ για να έχει ανοιχτό το option των φθινοπωρινών εκλογών; Θα το δούμε αυτό τους επόμενους δύο-τρεις μήνες.
Γκάλοπ βροχή…-Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα γκάλοπ ως βροχή και μαζί συνεχίζει να… ρίχνει καρέκλες στο κεφάλι του Νίκου Α. Σήμερα έχει… κάτι όργανα που συνεδριάζουν στο ΠΑΣΟΚ, μην περιμένετε τίποτα σπουδαίο. Το μοιραίο φαίνεται αναπόφευκτο και εξαρτάται από το πότε θα γίνουν εκλογές. Αν αιφνιδιάσει ο Κ.Μ τον Σεπτέμβριο θα πάει το ΠΑΣΟΚ άκλαυτο με Νίκο, αν αργήσουν και πάνε για 2027 τότε μιλάμε για άλλα, πιθανώς χωρίς αυτόν. Ρώτησα τη δημοσκοπική πηγή μου γιατί οι μισές εταιρείες το βγάζουν τρίτο και οι άλλες μισές τέταρτο το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την Καρυστιανού και μου απάντησε ότι «είναι θέμα στάθμισης». Με πραγματικά σχολαστική στάθμιση τα δύο κόμματα έχουν ελάχιστες διαφορές, ούτε καν μονάδα. Επίσης γενικά μου είπε ότι είναι άλλο να σταθμίζεις με βάση τις εθνικές εκλογές του 2023 και άλλο τις ευρωεκλογές του 2024. Σημασία έχει λέω εγώ ότι με την πόλωση που θα πάμε, στο τέλος το πρώτο και το δεύτερο κόμμα -ειδικά αν οδηγηθούμε σε δεύτερο γύρο- θα πάνε ψηλά, το δε τρίτο κόμμα θα γυρίσει σε μονοψήφιο. Θα αναμένω και τη δημοσκόπηση Μαρατζίδη που μετράει για τον Τσίπρα σ ένα πολύ μεγάλο δείγμα να σας πω τι λέει.
Τσίπρας-Φάμελλος-Ενας αυτόπτης μάρτυς μού είπε ότι στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου δεν αντάλλαξαν κουβέντα ο Τσίπρας με τον Φάμελλο, πιθανώς να έχει δίκιο, αλλά με την ευκαιρία έχω να κάνω ένα σχόλιο. Καλά αυτό το θέαμα ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ που μας κυβέρνησε για έξι χρόνια να σπάει στα εφτά και να πλακώνονται, να ξαναενώνονται, να αλληλοκαταγγέλλονται και πάλι έως τέλους, πραγματικά πιστεύω ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Θα πρέπει να «μπει» στα βιβλία πολιτικής ιστορίας (ή επιστήμης;) και να διδάσκεται. Τώρα, το ωραίο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Φάμελλος θα είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Με απλά λόγια θέλω να πω ότι έχει πέσει τόση απελπισία στην αντιπολίτευση που στο τέλος ο Ανδρουλάκης ξανάφερε στον αφρό όλο αυτό το περιφερόμενο (και διασπασμένο) τσίρκο της Πρώτης Φοράς Αριστερά!
Τα όργανα του Τσίπρα-Εβδομάδα εξελίξεων θα είναι η επόμενη στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη, η οποία θα αποκτήσει όργανα. Χρονικά θα έλεγα ότι οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος της άλλης εβδομάδας και αναμένονται δύο ειδών όργανα, ένα λίγο πιο μικρό και ένα λίγο πιο διευρυμένο. Πάντως, κάτι του τύπου Κεντρική Επιτροπή μην περιμένετε, αυτή θα προκύψει μετά από συνέδριο που όμως είναι δεδομένο ότι θα γίνει μετά τις εκλογές, διότι ο Αλέξης δεν θέλει να επαναφέρει τις παθογένειες και την καμαρίλα του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές. Ο πυρήνας των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τα όργανα θα προέρχεται από τις 300 υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο.
Η νέα εποχή για τις αιτήσεις στο Δημόσιο-Ήταν μια από τις σημαντικότερες προβλέψεις του νόμου Χατζηδάκη για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και πλέον γίνεται πράξη. Από εδώ και πέρα κάθε αίτηση πολίτη προς το Δημόσιο θα ανεβαίνει στο politis.gov.gr – μια πραγματικά πολύ απλή στη χρήση πλατφόρμα. Και ο πολίτης θα μπαίνει στην πλατφόρμα για να μάθει ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διεκπεραίωσή της. Είναι μια μικρή επανάσταση για το Δημόσιο, είπε ο Χατζηδάκης και ομολογουμένως δεν έχει άδικο. Όχι μόνο γιατί θα διευκολυνθούν οι πολίτες, αλλά γιατί θα υπάρχει διαφάνεια και θα υποχρεώνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι πιο συνεπείς.
Oceanis, Seanergy και Star Bulk ετοιμάζονται για το Χρηματιστήριο-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άνοιξε τον δρόμο για την εισαγωγή στο Euronext Athens των ναυτιλιακών εταιρειών, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές του κανονιστικού πλαισίου ώστε να διευκολύνει την παράλληλη εισαγωγή. Με αυτόν τον τρόπο το Euronext Athens έγινε ανταγωνιστικό και ανέκοψε το momentum για ναυτιλιακές εκδόσεις που είχε ως τώρα το χρηματιστήριο του Όσλο. Έτσι, ξεκίνησε μια κινητικότητα που οδήγησε στο ελληνικό χρηματιστήριο τη Safe Bulk, ενώ τρεις ακόμη ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της χρηματιστηριακής αγοράς. Εκτός λοιπόν από τη Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη, που ετοιμάζεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων σταθερού εισοδήματος, ανάλογο σχεδιασμό έχει και η Oceanis της οικογένειας Αλαφούζου. Για εισαγωγή μετοχών της στο Euronext Athens με άντληση κεφαλαίων ετοιμάζεται και η Star Bulk του Πέτρου Παππά. Δεδομένου ότι διανύουμε τον Ιούνιο, που είναι ήδη προγραμματισμένες οι εκδόσεις των Seanergy, ΑΔΜΗΕ και Αttica Πολυκαταστήματα και καθώς Ιούλιος και Αύγουστος δεν είναι κατάλληλοι μήνες για τέτοιες δουλειές, το Φθινόπωρο πρέπει να περιμένουμε περισσότερες κινήσεις ναυτιλιακών εταιρειών προς το Euronext Athens.
Οι Ελληνες αγοράζουν Μacan και Cayenne - Ρεκόρ πωλήσεων για την Porsche-Στην Αίγλη Ζαππείου, όπου σε παλαιότερες εποχές πραγματοποιούσε τις γενικές της συνελεύσεις και η S&B, για τους παλαιότερους ΑΡΒΑ, ο Πάρις Κυριακόπουλος, επικεφαλής της Μοτοδυναμική έδωσε το στίγμα για της προοπτικές της εισηγμένης. Παρουσία και μελών της οικογένειας, τόνισε στη ΓΣ της εταιρείας πως το 2026 υφίστανται οι προϋποθέσεις για να ξεπεραστεί το προηγούμενο ρεκόρ σε λειτουργική κερδοφορία. Πέρυσι η εταιρεία κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων σε κάθε δραστηριότητά της, ενώ όπως ανέφερε η δραστηριότητα της Porsche σημείωσε ρεκόρ ταξινομήσεων με το αμιγώς ηλεκτρικό Macan να κερδίζει την πρώτη θέση στα premium ηλεκτρικά SUV. Ο Π. Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στον κατακλυσμό της αγοράς από νέες μάρκες κυρίως στα EV οχήματα και προανήγγειλε πως οι παραδόσεις της αμιγώς ηλεκτρικής Cayenne ξεκινούν τον ερχόμενο μήνα, κάτι που θα αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα της χρονιάς. Η Μοτοδυναμική μπαίνει και αυτή στον ανταγωνισμό με την αποκλειστική αντιπροσώπευση της ΝΙΟ, σε λίγες ξεκινά το πρώτο NIO House στο 14ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας και σχεδιάζεται και η επέκταση σε Κύπρο και Βουλγαρία. Τέλος, μιλώντας για τη Sixt εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας πως μέχρι στιγμής οι κρατήσεις λόγω Ιράν δεν έχουν επηρεαστεί παρά μόνο στον βαθμό που αφορούν πελάτες από τη Μ. Ανατολή και το Ισραήλ, ενώ και η Yamaha συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς στο δίκυκλο.
Η SpaceX απειλεί Cosmote, Vodafone, Nova (και όλα τα παραδοσιακά telecoms)-Αν και σε διαφορετικό επίπεδο και βαθμό, αποτελεί ξεκάθαρο γεγονός πως η SpaceX αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε όλον τον κόσμο. Οι τελευταίοι έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίμετρα, λανσάροντας συνήθως αντίστοιχες υπηρεσίες συνδυάζοντας παροχές, προϊόντα και γενικότερα προσπαθώντας να επενδύσουν στη σχέση με τους πελάτες τους. Τώρα ο ανταγωνισμός ανεβαίνει επίπεδο. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της SpaceX που οδεύει για ένα mega – IPO στις ΗΠΑ, η εταιρεία σκοπεύει να φτιάξει ένα δίκτυο δορυφόρων μεταφοράς δεδομένων υπερυψηλής ταχύτητας που θα καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη. Ήδη η Starlink έχει πάνω από 7.000 τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους που καλύπτουν 165 χώρες. Επιπλέον η SpaceX αναπτύσσει υπηρεσίες Direct-to-Cell, όπου ένα κοινό smartphone συνδέεται απευθείας με δορυφόρο χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Ήδη υπάρχουν συμφωνίες με παρόχους σε πολλές χώρες και η τεχνολογία επεκτείνεται ταχύτατα. Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ πιθανή μια νέα ένταση του ανταγωνισμού απέναντι στους παραδοσιακούς παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε μια αγορά που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τιμές και πακέτα υπηρεσιών. Η SpaceX δεν θα προσπαθήσει να πάρει μερίδιο αγοράς προσφέροντας ένα φθηνό τιμολόγιο, αλλά ενδεχομένως και μια υπηρεσία ΑΙ, ενώ το μοντέλο της μειώνει δραματικά το κόστος ανά χρήστη και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας που δύσκολα αντιγράφονται. Και σε αυτό το ενδεχόμενο ο παραδοσιακός ανταγωνισμός θα πρέπει να βρει μια απάντηση, αλλιώς θα δει το μερίδιό του να συρρικνώνεται.
Ideal: Ρεκόρ 25ετίας με «όχημα» την επιστροφή κεφαλαίου και το IPO των Attica-Σε τροχιά πολυετών υψηλών κινείται η μετοχή της Ideal Holdings, η οποία εδραιώνεται πάνω από τα 7 ευρώ. Ο τίτλος ενισχύθηκε χθες κατά 1,71% και έκλεισε στα 7,14 ευρώ, επιτυγχάνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 25 ετών, καθώς βρέθηκε σε επίπεδα που είχε να δει από τον Μάιο του 2001. Το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον τροφοδοτείται από τις σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν κατά τη χθεσινή ΓΣ των μετόχων. Η συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για την πρόσθετη χρηματική διανομή -με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου- ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 24η Ιουλίου. Παράλληλα, ψηφίστηκε η διεύρυνση της χρήσης των εσόδων από την αύξηση κεφαλαίου και η θέσπιση προγράμματος διάθεσης ιδίων μετοχών. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ομίλου, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, έδωσε το σύνθημα για την είσοδο της θυγατρικής Attica Stores στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαδικασία εισαγωγής έχει μπει στην τελική ευθεία, με τη δημόσια προσφορά (IPO) να έχει προγραμματιστεί για την περίοδο 24-26 Ιουνίου. Η αγορά αποτιμά θετικά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντική υπεραξία για τη μητρική εταιρεία, προσελκύοντας νέα θεσμικά κεφάλαια που βλέπουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.
Τι έγινε με τις τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο-Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των χθεσινών ρευστοποιήσεων, συμπαρασύροντας το Χρηματιστήριο Αθηνών σε πτωτική τροχιά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Το αρχικά θετικό κλίμα ανατράπηκε, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο χαμηλό ημέρας και να δοκιμάζει κρίσιμες τεχνικές στηρίξεις, καθώς το βάρος των πιέσεων στις τράπεζες αποδείχθηκε αδύνατο να υπερκεραστεί από τις όποιες επιμέρους θετικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Η κυριότερη αιτία για την εκδήλωση του κύματος πωλήσεων ήταν η έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία δικαίωσε τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, καταρρίπτοντας τη μέχρι τώρα γραμμή των τραπεζών. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε άμεσα τις ανησυχίες στην επενδυτική κοινότητα για τις πιθανές επιπτώσεις και το κόστος που θα επωμιστούν οι τραπεζικοί ισολογισμοί. Τα επιτελεία των συστημικών ιδρυμάτων αναμένουν πλέον την πλήρη ανάλυση του νομικού σκεπτικού για να ποσοτικοποιήσουν τη ζημία σε υφιστάμενες και μελλοντικές υποθέσεις. Το κλίμα είχε ήδη επιβαρυνθεί από τη μετάθεση των ημερομηνιών για την αποκοπή των μερισμάτων και των επιστροφών κεφαλαίου. Η μικρή αυτή καθυστέρηση οφείλεται στην εκκρεμότητα των τυπικών εγκρίσεων από τον Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ (SSM), γεγονός που προκάλεσε νευρικότητα στα βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια. Με αφορμή τα παραπάνω, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 2,21%, υποχωρώντας στις 2.624,45 μονάδες. Στο «μικροσκόπιο» των πωλητών βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 2,99% στα 8,7 ευρώ. Ακολούθησαν στο ίδιο πτωτικό μήκος κύματος η Εθνική Τράπεζα με απώλειες 2,52% στα 14,335 ευρώ, η Alpha Bank στο -2,5% και τα 3,7 ευρώ και με ελαφρώς ηπιότερη υποχώρηση η Eurobank στο -1,79% και τα 3,83 ευρώ.
ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγγίζει το club των δισεκατομμυριούχων-Η χρηματιστηριακή αξία της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ έφτασε χθες -παρά το αρνητικό πρόσημο της συνεδρίασης- στα 940,7 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ και η εισηγμένη της οικογένειας Τσινάβου κατατάσσεται πλέον ως η μεγαλύτερη σε χρηματιστηριακή αξία εισηγμένη εταιρεία τροφίμων στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τα κέρδη 0,42 ευρώ ανά μετοχή έχουν ένα μυστικό, τις εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού που αντιστοιχούν στο 65% των πωλήσεων, με επόμενο στόχο το 70%. Φέτος, επενδύονται πολλά στο Greek frozen yogurt για να διευρύνει τη διεθνή της παρουσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η πιο δυναμική αγορά, με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 45-50% στο πρώτο τρίμηνο, με τον CFO Κωνσταντίνο Σαρμαδάκη να εκτιμά ότι σε δύο χρόνια η βρετανική αγορά ελληνικού γιαουρτιού μπορεί να ξεπεράσει σε μέγεθος την Ιταλία. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα έχει ήδη ανακοινωθεί, η Κρι Κρι ετοιμάζεται να μπει στην κινεζική αγορά frozen yogurt, επεκτείνοντας τη διεθνή της παρουσία σε πάνω από 42 χώρες. Παράλληλα, το project «Greek Yogurt Dynamo», που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027, θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα σε σχέση με το 2024, ανταπόκριση στην ομολογία του ίδιου του CFO ότι η εταιρεία έχει σε πολλές περιπτώσεις εξαντλήσει την παραγωγική της ικανότητα.
Τα ακίνητα της οικογένειας Τόττη-Η στήλη έχει αναφερθεί (24 Μαρτίου) στην περιπέτεια της οικογένειας Τόττη με τους πλειστηριασμούς. Υπενθυμίζω ότι το καφέ του Τόττη στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα πιο φημισμένα στέκια της πόλης. Οι πλειστηριασμοί αφορούσαν την εταιρεία της οικογένειας Τόττη («Όμιλος Επιχειρήσεων Τόττης-Τόττης Class Catering Services»), η οποία πτώχευσε το 2015. Στις 7 Μαΐου χτύπησε το πρώτο σφυρί για τρία ακίνητα. Καταρχάς, για ένα διαμέρισμα-«φιλέτο» πάνω στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης και με ανεμπόδιστη θέα στον Θερμαϊκό, συνολικής επιφάνειας 185,69 τ.μ. Όπως σημειωνόταν σε σχετική έκθεση «το ακίνητο βρίσκεται στην πιο προνομιούχα και ακριβή περιοχή της Θεσσαλονίκης, πάνω στην παλιά παραλία και πολύ κοντά στον Λευκό Πύργο». Η αρχική τιμή ήταν στα 1.293.500 ευρώ, αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Η δεύτερη ιδιοκτησία ήταν μεγάλο αγρόκτημα 200 στρεμμάτων στην Επανομή με διώροφη οικία 246 τ.μ. «εγκαταλελειμμένη, λεηλατημένη και πλήρως απαξιωμένη», που βγήκε στα 1.039.000 ευρώ και, όπως αναμενόταν, έμεινε στα αζήτητα. Το τρίτο ακίνητο είναι μια μεζονέτα 180 τ.μ. στο Πανόραμα, στον οικισμό «η Μακεδονία» που βγήκε με τιμή εκκίνησης 295.000 ευρώ, αλλά και εδώ ο πλειστηριασμός ήταν άγονος. Χθες Πέμπτη 4 Ιουνίου έγινε ο επαναληπτικός πλειστηριασμός, με μειωμένες τιμές εκκίνησης, για τις τρεις ιδιοκτησίες, εκ των οποίων οι δύο άλλαξαν χέρια. Έτσι, το διαμέρισμα βγήκε στις 970.125 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 970.177 ευρώ, για τη μεζονέτα στο Πανόραμα, που βγήκε στις 221.250 ευρώ δόθηκε «μάχη» μεταξύ μνηστήρων, με αποτέλεσμα να περάσει στον νέο ιδιοκτήτη έναντι 290.001 ευρώ, ενώ η έκταση και το ακίνητο στην Επανομή, παρότι ο πήχης είχε μειωθεί στις 779.250 ευρώ, έμεινε για μια ακόμη φορά στα αζήτητα…
Ιερός Ναός στο… σφυρί προς 280.000 ευρώ-Και αφού είμαστε στο κεφάλαιο των πλειστηριασμών πάμε σε κάτι αξιοσημείωτο γιατί δεν είναι και το… πιο συνηθισμένο να βλέπεις εκκλησίες να εμπλέκονται με πλειστηριασμούς. Στις μέρες μας όμως υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, που αν και σπάνιες, συμβαίνουν κάποιες φορές λόγω συνιδιοκτησίας ακινήτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που έμαθα και αφορά τον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ευγενικού στα Κάτω Πατήσια. Ο Ναός βρίσκεται επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου πολύ κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Νικολάου και βρέθηκε «υπόλογος» ως οφειλέτης σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο. Επισπεύδοντες και εν προκειμένω ενάγοντες δεν είναι τράπεζες ή servicers, αλλά δύο φυσικά πρόσωπα. Τώρα, το σφυρί αφορά ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο «με τα υπάρχοντα σε αυτό παλαιά ισόγεια κτίσματα εκ των οποίων το ένα έχει επιφάνεια 54,30 τ.μ. και το άλλο είναι κατερειπωμένο και έχει επιφάνεια 25 τ.μ.» που βρίσκεται στην Αθήνα στη θέση «Κασίδα» ή «Αγριελιές» ή «Παραπήγματα» επί της οδού Λιοσίων 112. Για να μη σας τα πολυλογώ, αυτό το ακίνητο -που μάλιστα δεν έχει άλλα βάρη- περιήλθε τόσο στα παραπάνω φυσικά πρόσωπα όσο και στον Ιερό Ναό μέσω κληρονομικής διαδοχής σε διάφορες χρονικές περιόδους. Έτσι σήμερα ανήκει κατά 1/12 εξ αδιαιρέτου στη μία ενάγουσα, κατά ποσοστό 2/12 εξ αδιαιρέτου στον έτερο ενάγοντα και κατά ποσοστό 9/12 στο εναγόμενο ΝΠΔΔ Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Ευγενικού. Εκτελεστός τίτλος είναι περσινή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπράγματου Δικαίου-Κτηματολογίου) και η τιμή πρώτης προσφοράς για τα δικαιώματα του Ναού έχει οριστεί στις 280.000 ευρώ. Συμβαίνουν κι αυτά…
Η Ελευσίνα αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς στις ναυπηγήσεις-Η συμφωνία της Antipollution με την ONEX για την κατασκευή τεσσάρων σύγχρονων αντιρρυπαντικών σκαφών στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, με προοπτική να φτάσουν τα οκτώ, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για όσους παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία. Και αυτό γιατί πίσω από τις υπογραφές υπάρχει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής παραγωγής. Οι γνωρίζοντες την αγορά σημειώνουν ότι η μεγαλύτερη αξία της συμφωνίας βρίσκεται στο γεγονός ότι ναυπηγικό έργο επιστρέφει στην Ελλάδα. Για δεκαετίες, ακόμη και ελληνικές εταιρείες αναζητούσαν λύσεις στο εξωτερικό, θεωρώντας αυτονόητο ότι οι εγχώριες υποδομές δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σύγχρονων κατασκευών. Η εικόνα αυτή φαίνεται πλέον να αλλάζει. Κάθε νέο πλοίο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα σημαίνει δουλειά για μηχανικούς, τεχνίτες, υπεργολάβους, προμηθευτές εξοπλισμού και δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής. Με απλά λόγια, μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας παραμένει εντός συνόρων. Παράλληλα, η επιλογή αντιρρυπαντικών σκαφών για λογαριασμό της Antipollution του Βύρωνα Βασιλειάδη, δείχνει και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η αγορά. Η περιβαλλοντική συμμόρφωση και οι πράσινες τεχνολογίες αποτελούν πλέον βασικό πεδίο επενδύσεων στη ναυτιλία και όσοι μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες κατασκευές αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Το στοίχημα του Ιωάννη Μαρτίνου-Στη ναυτιλία οι περισσότερες μεγάλες οικογένειες χτίζουν την επόμενη μέρα πάνω στα θεμέλια της προηγούμενης. Ο Ιωάννης Μαρτίνος επέλεξε να αξιοποιήσει την τεράστια παρακαταθήκη της Thenamaris, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει έναν νέο δρόμο για την ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις πίσω από τους αριθμούς, βλέπουν ότι η πορεία της Signal δεν αφορά μια εταιρεία τεχνολογίας για τη ναυτιλία. Πρόκειται για στρατηγική προσπάθεια μεταφοράς του κέντρου βάρους από την κατοχή πλοίων στην κατοχή γνώσης, δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Η απόφαση του Μαρτίνου να αποχωρήσει από τη διοικητική κορυφή μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες για να ξεκινήσει με μια ομάδα λίγων ατόμων μια νέα προσπάθεια θεωρήθηκε από πολλούς ριψοκίνδυνη. Σήμερα, όμως, η εξαγορά της AXSMarine, η επέκταση σε νέες δραστηριότητες και η διαρκής επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη δείχνουν ότι το αρχικό στοίχημα αρχίζει να αποδίδει. Η παρουσίαση έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης και ήταν εκεί οι Ντίνος Μαρτίνος, Θανάσης Μαρτίνος, Ανδρέας Μαρτίνος jr, Γιώργος Οικονόμου, Σταμάτης Τσαντάνης, Χάρης Βαφειάς μεταξύ άλλων πολλών στο ακροατήριο. Για πρώτη φορά ένας Έλληνας εφοπλιστής τρίτης γενιάς δεν επιδιώκει να μεγαλώσει έναν στόλο, αλλά να δημιουργήσει μια τεχνολογική πλατφόρμα με παγκόσμια επιρροή.
Οι προβλέψεις του Χάρη Βαφειά για την επόμενη ημέρα της ναυτιλίας-Στα φετινά Ποσειδώνια ένας από τους Έλληνες πλοιοκτήτες που κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή των διεθνών επενδυτών ήταν ο Χάρης Βαφειάς. Το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε από το βήμα των Ποσειδωνίων ήταν ότι οι αγορές δεν κινούνται ποτέ γραμμικά. Όσοι πιστεύουν ότι η σημερινή ευφορία θα διαρκέσει για πάντα, μάλλον αγνοούν τα διδάγματα της ναυτιλιακής ιστορίας. Η αναφορά του στην «περίοδο ευφορίας» μόνο τυχαία δεν ήταν. Στη γλώσσα της Wall Street, οι πιο επικίνδυνες φάσεις ενός κύκλου είναι συνήθως εκείνες στις οποίες οι περισσότεροι θεωρούν ότι τα καλά νέα θα συνεχιστούν επ' αόριστον. Ο Βαφειάς ουσιαστικά υπενθύμισε ότι τα σημερινά υψηλά έσοδα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτες γεωπολιτικές συνθήκες: στις κυρώσεις, στις ανακατευθύνσεις εμπορικών ροών και στις πολεμικές συγκρούσεις που έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Το ερώτημα που έθεσε είναι αυτό ακριβώς που απασχολεί σήμερα τα μεγαλύτερα επενδυτικά σπίτια του κόσμου-funds. Τι θα συμβεί όταν τελειώσουν οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή; Τι θα γίνει εάν αρθούν κυρώσεις, επιστρέψουν πλοία στην κανονική αγορά και ταυτόχρονα αρχίσουν να παραδίδονται εκατοντάδες νεότευκτα που βρίσκονται σήμερα στα βιβλία παραγγελιών; Ο Βαφειάς προειδοποιεί για τον κλασικό κίνδυνο υπερπροσφοράς. Δηλαδή για το σημείο όπου η ζήτηση αρχίζει να εξομαλύνεται, αλλά η προσφορά χωρητικότητας δηλαδή πλοίων, αυξάνεται απότομα. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρέμβασή του συνάντησε τις επιφυλάξεις αλλά όχι τη διαφωνία αρκετών στελεχών του κλάδου. Ακόμη και όσοι δεν βλέπουν επανάληψη του 2008, αναγνωρίζουν ότι η συνεχής αύξηση της ναυπηγικής δραστηριότητας αποτελεί μεταβλητή που απαιτεί προσοχή.
Η Ελλάδα εξάγει τεχνογνωσία… Growth Fund-Στο Κισινάου, στο MAIB Park, πραγματοποιήθηκε χθες η Επενδυτική Διάσκεψη ΕΕ–Μολδαβίας («Invest in Europe's Next Success Story») με τη συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή του Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΕ για τη χώρα που περιλαμβάνει πακέτο 1,9 δισ. ευρώ για το 2025-2027. Για δεκαετίες, η Ελλάδα προσέγγιζε τις υπό ένταξη αγορές με τη λογική εκθέσεων και εκδρομών με περίπτερα, πολυμελείς αποστολές και χειραψίες. Την ίδια ώρα, οι μεγάλες χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία κ.ά.) έχτιζαν τις οικονομικές συμμαχίες της επόμενης ημέρας, εκεί όπου κρίνονται έργα, προμήθειες και ροές κονδυλίων. Η κατάσταση έχει αλλάξει. Μοχλός γίνεται το Υπερταμείο (Growth Fund) και εργαλείο διείσδυσης η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ο μηχανισμός που στην Ελλάδα ωριμάζει και δημοπρατεί έργα δισεκατομμυρίων, με ταχύτητα και διαφάνεια, από τα νοσοκομεία και τον ΟΣΕ μέχρι τη ΔΕΘ και το ΟΑΚΑ. Με πρωτοβουλία του ΥπΕΞ και υπό την εποπτεία του ΥπΕθΟΟ, η χώρα στέλνει για πρώτη φορά οργανωμένη ομάδα τεχνογνωσίας εκτός συνόρων. Το σχετικό Μνημόνιο υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο 2025. Από χθες, η συνεργασία πέρασε στη φάση υλοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι το PPF αναλαμβάνει και τη διεξαγωγή διαγωνισμών για λογαριασμό της μολδαβικής κυβέρνησης. Θα μεταφέρει δηλαδή στο Κισινάου ολόκληρο το ελληνικό μοντέλο ωρίμανσης και δημοπράτησης.
Η αγορά ομολόγων ειρωνεύεται τον Τραμπ-Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε 17ος πρόεδρος της Fed στις 22 Μαΐου και η «παρότρυνση» του Προέδρου Τραμπ που τον επέλεξε ήταν μία και σαφής: φθηνότερο χρήμα, χαμηλότερα επιτόκια για το δολάριο. Οι αγορές, ωστόσο, δεν είναι υπάκουες. Η καμπύλη των swaps προεξοφλεί πλέον αύξηση επιτοκίων κατά περίπου 20 μονάδες βάσης μέχρι τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, τα ίδια συμβόλαια προέβλεπαν μείωση των επιτοκίων του δολαρίου κατά 50 μονάδες βάσης. Το αφήγημα της ποσοτικής χαλάρωσης κονιορτοποιήθηκε. Προφανής αιτία, ο πληθωρισμός που δεν υποχωρεί. Τα τελευταία 5 χρόνια, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή βρίσκεται πολύ υψηλότερα από τον στόχο σταθερότητας των τιμών (2%) που είναι βασική ευθύνη της FED. O δείκτης τιμών παραγωγού εκτινάχθηκε στο 6%, υψηλό από τον Δεκέμβριο του 2022. Κι όλα αυτά με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 1,6% το πρώτο τρίμηνο. Το πρόβλημα του Κέβιν Γουόρς είναι ότι προεδρεύει μιας Επιτροπής που δεν συμμερίζεται τις φιλοδοξίες του PotUS. Στη συνεδρίαση του Απριλίου, η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών (FOMC) εμφανίστηκε πιο διχασμένη ακόμη και από το 1992. Οι 4 από τους 12 κεντρικούς τραπεζίτες διαφωνούν με την επίσημη απόφαση, όλο και περισσότερα στελέχη να ζητούν να μείνει «ανοιχτό» το ενδεχόμενο αύξησης. Ο νέος πρόεδρος της FED συμμετέχει σ’ έναν «οικογενειακό καβγά» που δεν διάλεξε και στις 17 Ιουνίου θα περάσει την πρώτη του δοκιμασία. Η αγορά περιμένει μία ακόμη απόφαση της FED που θα δηλώνει στάση αναμονής. Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων του δολαρίου όμως, φουσκώνουν προς το τέλος του έτους.
Η bear market των κρυπτονομισμάτων-Ήταν μόλις πριν από 8 μήνες, Οκτώβριος του 2025. Το Bitcoin είχε φτάσει να αξίζει $126.200. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ξεπερνούσε τα $4,37 τρισεκατομμύρια. Όλοι τότε μιλούσαν για τη «θεσμική υιοθέτηση» των κρυπτονομισμάτων, για τον νέο «ψηφιακό χρυσό», για τη νέα αρχιτεκτονική του χρήματος. Σήμερα το σκηνικό δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη την ευφορία. Το Bitcoin διαπραγματεύεται σήμερα κοντά ανάμεσα στα $62.000 και τα $64.500, δηλαδή -50% χαμηλότερα από την κορυφή του 2025, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να έχει υποχωρήσει στα $2,27 τρισ. Ο δείκτης Crypto Fear & Greed Index κατέρρευσε στο 11 στις 3 Ιουνίου 2026 ενώ οι εκροές από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs ξεπερνούν τα $2 δισ. στις πρόσφατες συνεδρίες. Υπάρχουν μέρες που καταγράφονται εκροές άνω των $600 εκατ. Η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη στα altcoins. Σύμφωνα με την Pantera Capital, ο ευρύτερος κόσμος των tokens εκτός BTC, ETH και SOL έχει υποχωρήσει σχεδόν -60%. Η αγορά tokens εκτός Bitcoin βρίσκεται ουσιαστικά σε bear market από τον Δεκέμβριο του 2024, κατά συνέπεια η κρίση είναι βαθύτερη και μεγαλύτερης διάρκειας. Η επιτάχυνση της πτώσης ξεκίνησε μετά την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για τη θέση του επικεφαλής της Fed τον Ιανουάριο του 2026 την οποία κάποιοι εξέλαβαν ως μήνυμα για πιο σφιχτή νομισματική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση το κλίμα ήταν αποφυγής ή έστω μετριασμού του επενδυτικού κινδύνου. Η μετανάστευση κεφαλαίων από τα crypto σε μετοχές τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνεται, η κυριαρχία του bitcoin αμφισβητείται, χωρίς ωστόσο τα κεφάλαια να στρέφονται στα altcoins. Η στατιστική της Wall Street λέει ότι οι ιστορικοί κύκλοι bear market διαρκούν κατά μέσο όρο από 9 έως 18 μήνες. Η τρέχουσα φάση μετράει μόλις 8 μήνες.
Πηγή: www.newmoney.gr
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