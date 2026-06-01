Νικόλας Μαρτίνος -Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος: Η ναυτιλία ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα
Από το βήμα των Ποσειδωνίων, ο επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας ανέλυσε τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επιδόσεις του κλάδου, ενώ ο πρόεδρος της ΕΝSOFI ανέδειξε τη διαχρονική αξία της εμπιστοσύνης και των ανθρώπινων σχέσεων στη ναυτιλία σε μία εποχή αβεβαιότητας
Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και συνεχών ανακατατάξεων στο παγκόσμιο εμπόριο, η ναυτιλία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά της, διατηρώντας ταυτόχρονα τον βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα που τη διακρίνει διαχρονικά. Από το βήμα των Ποσειδωνίων, δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλίας, ο Νικόλας Μαρτίνος της Thenamaris και ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος της ΕΝSOFI ,εκπροσωπώντας και την οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία Costamare κατέθεσαν τις δικές τους οπτικές για το παρόν και το μέλλον του κλάδου.
Ο κ. Μαρτίνος εστίασε στις ισχυρές επιδόσεις των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτές διαμορφώνονται μέσα σε ένα σύνθετο και συχνά ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου οι συγκρούσεις, οι ενεργειακές ανακατατάξεις και οι ρυθμιστικές εξελίξεις δημιουργούν νέες προκλήσεις. Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντακόπουλος ανέδειξε τη σημασία των σχέσεων εμπιστοσύνης και της συνέχειας, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την πολυπλοκότητα και το μέγεθος της ναυτιλιακής βιομηχανίας, στο επίκεντρό της παραμένουν οι άνθρωποι και οι δεσμοί που χτίζονται στον χρόνο. Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν δύο συμπληρωματικές διαστάσεις της σύγχρονης ναυτιλίας: από τη μία την ανάγκη για στρατηγική προσαρμογή σε ένα αβέβαιο διεθνές σκηνικό και από την άλλη τη διατήρηση των αξιών που αποτελούν τη βάση της διαχρονικής επιτυχίας του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος.
O Νικόλας Μαρτίνος αρχίζοντας με μια πιο προσωπική νότα, αναφέρθηκε στα μαθητικά του χρόνια και στην ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, εξηγώντας πώς από το μπάσκετ οδηγήθηκε τελικά στο γκολφ, προσαρμοζόμενος κάθε φορά στις συνθήκες. Μέσα από αυτή την αφήγηση θέλησε να αναδείξει ένα βασικό δίδαγμα που, όπως είπε, ισχύει και στη ναυτιλία: την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή, ευελιξία και ανθεκτικότητα. «Πρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι, να προσαρμοζόμαστε και να είμαστε ανθεκτικοί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για βασικά χαρακτηριστικά επιβίωσης σε έναν κλάδο που λειτουργεί σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Αναφερόμενος στην πορεία της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα ισχυρή τετραετία, κατά την οποία οι εταιρείες, στην Ελλάδα και διεθνώς, επωφελήθηκαν από υψηλούς ναύλους και αυξημένη ζήτηση. Όπως τόνισε, η περίοδος αυτή επιβεβαίωσε στην πράξη ότι η υπομονή, η πειθαρχία και η σταθερή στρατηγική ανταμείβονται. Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε ότι η ευνοϊκή αυτή συγκυρία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές, όπως ανέφερε, συνέβαλαν στην άνοδο των ναύλων, αλλά ταυτόχρονα αύξησαν σημαντικά τους κινδύνους για τα πληρώματα και επιβάρυναν το διεθνές περιβάλλον.
«Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι αυτή η κερδοφορία έρχεται μέσα σε μια πραγματικότητα συγκρούσεων, που έχουν κάνει πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ναυτιλία οφείλει να ισορροπεί ανάμεσα στην επίγνωση της κατάστασης και την ευγνωμοσύνη για τις θετικές επιδόσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις που έχουν οι γεωπολιτικές εντάσεις στον ενεργειακό χάρτη και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές αυτές αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο και δημιουργούν νέα δεδομένα για τον κλάδο.
Στρέφοντας το βλέμμα στο μέλλον, ο επικεφαλής της Thenamaris υπογράμμισε ότι το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα. Η γεωπολιτική αστάθεια, οι συνεχείς αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και η αυξανόμενη κοινωνική πόλωση συνθέτουν ένα σύνθετο και απαιτητικό σκηνικό. «Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πού κατευθυνόμαστε», ανέφερε, τονίζοντας ότι σε αντίθεση με άλλους τομείς, η ναυτιλία δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει αντικείμενο. «Η ναυτιλία είναι ναυτιλία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε, να επανασχεδιάσουμε και να εξελιχθούμε», σημείωσε. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος βασίζεται στους ανθρώπους του, τόσο στα πλοία όσο και στα γραφεία, αλλά και στη στενή συνεργασία με πελάτες, παρόχους υπηρεσιών και ναυλομεσίτες.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεργασία της εταιρείας με την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου και τη στήριξη εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τους δεσμούς εντός της ναυτιλιακής κοινότητας. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη συμβολή των διοργανωτών των Ποσειδωνίων, επισημαίνοντας ότι η έκθεση αποτελεί πλέον βασικό σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη και μια σημαντική ευκαιρία για επαφές και επιχειρηματικές συμφωνίες. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαρτίνος υπογράμμισε ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που απαιτεί αντοχή, διάθεση για ανάληψη ρίσκου και ικανότητα λειτουργίας μέσα σε συνθήκες συνεχούς αβεβαιότητας.
Όπως είπε, η εβδομάδα των Ποσειδωνίων, παρά την ένταση και τον μεγάλο όγκο δραστηριοτήτων, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επανασύνδεση με παλιούς συνεργάτες, ανάπτυξη νέων σχέσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Είναι μια περίοδος που μπορεί να φαίνεται απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες και ευκαιρίες», κατέληξε.
Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, επικεφαλής της ΕΝSOFI εκπροσωπώντας την οικογενειακή εταιρεία Costamare, έδωσε το δικό του στίγμα από το βήμα εκδήλωσης στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις προκλήσεις της ναυτιλίας, αλλά κυρίως τον ανθρώπινο και διαχρονικό της χαρακτήρα. Αφήνοντας στην άκρη το τυπικό πρωτόκολλο, ξεκίνησε «από καρδιάς», απευθυνόμενος στον Νικόλα Μαρτίνο, σε μια τοποθέτηση που ξεπέρασε τα στενά όρια μιας επαγγελματικής σχέσης. Με λόγια θερμά, μίλησε για μια συνεργασία που έχει εξελιχθεί σε βαθιά προσωπική σύνδεση, υπογραμμίζοντας ότι ο επικεφαλής της Thenamaris υπήρξε ο πρώτος που εμπιστεύθηκε το εγχείρημα της Costa Navarino.
«Ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε εμάς, ο πρώτος που δημιούργησε το δικό του “σπίτι” εκεί. Και για εμένα, το να τον βλέπω να επιστρέφει με την οικογένειά του, είναι ίσως η μεγαλύτερη ικανοποίηση», ανέφερε, αποτυπώνοντας τη σημασία που έχουν οι σχέσεις εμπιστοσύνης ακόμη και σε κορυφαίο επιχειρηματικό επίπεδο. Η αναφορά αυτή έδωσε τον τόνο σε όλη την ομιλία του, η οποία κινήθηκε γύρω από έναν βασικό άξονα: ότι η ναυτιλία, παρά την τεχνική της πολυπλοκότητα και το μέγεθός της, παραμένει πρωτίστως μια «ανθρώπινη» δραστηριότητα.
Αναφερόμενος στην κοινή εκδήλωση με τη Thenamaris, που διοργανώνεται για έβδομη φορά στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, έκανε λόγο για μια συνεργασία που αντικατοπτρίζει κοινές αξίες: επαγγελματισμό, σεβασμό, φιλία και υπερηφάνεια για την ελληνική ναυτιλία. «Αυτές οι συνεργασίες δεν είναι απλώς επιχειρηματικές. Είναι σχέσεις ζωής», σημείωσε με έμφαση.
Δεν δίστασε να αναδείξει τη σκληρή πραγματικότητα του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία «ποτέ δεν ήταν εύκολη υπόθεση». Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν τομέα που διαμορφώνεται από αβεβαιότητα, έντονες διακυμάνσεις και συνεχείς αλλαγές. Ωστόσο, ακριβώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπως υπογράμμισε, η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει διαχρονικά την αντοχή της. «Για γενιές ολόκληρες, έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται, να ξεπερνά κρίσεις και να βγαίνει πιο δυνατή», ανέφερε, δίνοντας έναν τόνο αισιοδοξίας μέσα στην αβεβαιότητα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη συνέχεια της παράδοσης, επισημαίνοντας ότι η Costamare, εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, παραμένει πιστή στις αρχές που έθεσε ο ιδρυτής της, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Όπως είπε, οι αξίες αυτές εξακολουθούν να αποτελούν πυξίδα για τη στρατηγική και τη λειτουργία της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, ανέδειξε με έντονο τρόπο τον συλλογικό χαρακτήρα της ναυτιλίας. Με αναφορές σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, από ναυλωτές και χρηματοδότες μέχρι ναυπηγεία, ασφαλιστικές, νηογνώμονες και ναυλομεσίτες, τόνισε ότι καμία επιτυχία δεν είναι ατομική.
«Καμία πορεία στη ναυτιλία δεν γίνεται μόνος σου», υπογράμμισε, για να προσθέσει με έμφαση: «Παρά την πολυπλοκότητα, στο τέλος της ημέρας, είναι μια δουλειά που βασίζεται στους ανθρώπους».
Σε αυτό το σημείο, ανέδειξε τρεις έννοιες-κλειδιά: εμπιστοσύνη, σχέσεις, διάρκεια. «Η εμπιστοσύνη μετράει. Οι σχέσεις μετράνε. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μετράνε», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα. Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε γιατί διοργανώσεις όπως τα Ποσειδώνια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι απλώς εκθέσεις ή επαγγελματικές συναντήσεις, αλλά χώροι όπου ενισχύονται δεσμοί, ανανεώνονται συνεργασίες και δημιουργούνται νέες προοπτικές.
Κλείνοντας, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος ευχαρίστησε προσωπικά την οικογένεια Μαρτίνου και την ομάδα της Thenamaris για τη συνεργασία, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, από το Costa Navarino μέχρι τους συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών. Απευθυνόμενος στο σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, έστειλε ένα μήνυμα με έντονο συμβολισμό. Ευχήθηκε «ούριους ανέμους», υγεία και επιτυχία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά. Και μπορεί, όπως είπε με μια δόση χιούμορ, η ομάδα του να μην κατάφερε και φέτος να κερδίσει το τουρνουά γκολφ, όμως το ουσιαστικό μήνυμα της βραδιάς ήταν άλλο: ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η ναυτιλία συνεχίζει να στηρίζεται σε κάτι σταθερό τους ανθρώπους της και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονται στον χρόνο.
