Νικόλας Μαρτίνος -Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος: Η ναυτιλία ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα

Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, επικεφαλής της ΕΝSOFI εκπροσωπώντας την οικογενειακή εταιρεία Costamare, έδωσε το δικό του στίγμα από το βήμα εκδήλωσης στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις προκλήσεις της ναυτιλίας, αλλά κυρίως τον ανθρώπινο και διαχρονικό της χαρακτήρα. Αφήνοντας στην άκρη το τυπικό πρωτόκολλο, ξεκίνησε «από καρδιάς», απευθυνόμενος στον Νικόλα Μαρτίνο, σε μια τοποθέτηση που ξεπέρασε τα στενά όρια μιας επαγγελματικής σχέσης. Με λόγια θερμά, μίλησε για μια συνεργασία που έχει εξελιχθεί σε βαθιά προσωπική σύνδεση, υπογραμμίζοντας ότι ο επικεφαλής της Thenamaris υπήρξε ο πρώτος που εμπιστεύθηκε το εγχείρημα της Costa Navarino.«Ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε εμάς, ο πρώτος που δημιούργησε το δικό του “σπίτι” εκεί. Και για εμένα, το να τον βλέπω να επιστρέφει με την οικογένειά του, είναι ίσως η μεγαλύτερη ικανοποίηση», ανέφερε, αποτυπώνοντας τη σημασία που έχουν οι σχέσεις εμπιστοσύνης ακόμη και σε κορυφαίο επιχειρηματικό επίπεδο. Η αναφορά αυτή έδωσε τον τόνο σε όλη την ομιλία του, η οποία κινήθηκε γύρω από έναν βασικό άξονα: ότι η ναυτιλία, παρά την τεχνική της πολυπλοκότητα και το μέγεθός της, παραμένει πρωτίστως μια «ανθρώπινη» δραστηριότητα.Αναφερόμενος στην κοινή εκδήλωση με τη Thenamaris, που διοργανώνεται για έβδομη φορά στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, έκανε λόγο για μια συνεργασία που αντικατοπτρίζει κοινές αξίες: επαγγελματισμό, σεβασμό, φιλία και υπερηφάνεια για την ελληνική ναυτιλία. «Αυτές οι συνεργασίες δεν είναι απλώς επιχειρηματικές. Είναι σχέσεις ζωής», σημείωσε με έμφαση.Δεν δίστασε να αναδείξει τη σκληρή πραγματικότητα του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία «ποτέ δεν ήταν εύκολη υπόθεση». Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν τομέα που διαμορφώνεται από αβεβαιότητα, έντονες διακυμάνσεις και συνεχείς αλλαγές. Ωστόσο, ακριβώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπως υπογράμμισε, η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει διαχρονικά την αντοχή της. «Για γενιές ολόκληρες, έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται, να ξεπερνά κρίσεις και να βγαίνει πιο δυνατή», ανέφερε, δίνοντας έναν τόνο αισιοδοξίας μέσα στην αβεβαιότητα.Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη συνέχεια της παράδοσης, επισημαίνοντας ότι η Costamare, εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, παραμένει πιστή στις αρχές που έθεσε ο ιδρυτής της, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Όπως είπε, οι αξίες αυτές εξακολουθούν να αποτελούν πυξίδα για τη στρατηγική και τη λειτουργία της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, ανέδειξε με έντονο τρόπο τον συλλογικό χαρακτήρα της ναυτιλίας. Με αναφορές σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, από ναυλωτές και χρηματοδότες μέχρι ναυπηγεία, ασφαλιστικές, νηογνώμονες και ναυλομεσίτες, τόνισε ότι καμία επιτυχία δεν είναι ατομική.«Καμία πορεία στη ναυτιλία δεν γίνεται μόνος σου», υπογράμμισε, για να προσθέσει με έμφαση: «Παρά την πολυπλοκότητα, στο τέλος της ημέρας, είναι μια δουλειά που βασίζεται στους ανθρώπους».Σε αυτό το σημείο, ανέδειξε τρεις έννοιες-κλειδιά: εμπιστοσύνη, σχέσεις, διάρκεια. «Η εμπιστοσύνη μετράει. Οι σχέσεις μετράνε. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μετράνε», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα. Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε γιατί διοργανώσεις όπως τα Ποσειδώνια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι απλώς εκθέσεις ή επαγγελματικές συναντήσεις, αλλά χώροι όπου ενισχύονται δεσμοί, ανανεώνονται συνεργασίες και δημιουργούνται νέες προοπτικές.Κλείνοντας, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος ευχαρίστησε προσωπικά την οικογένεια Μαρτίνου και την ομάδα της Thenamaris για τη συνεργασία, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, από το Costa Navarino μέχρι τους συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών. Απευθυνόμενος στο σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, έστειλε ένα μήνυμα με έντονο συμβολισμό. Ευχήθηκε «ούριους ανέμους», υγεία και επιτυχία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά. Και μπορεί, όπως είπε με μια δόση χιούμορ, η ομάδα του να μην κατάφερε και φέτος να κερδίσει το τουρνουά γκολφ, όμως το ουσιαστικό μήνυμα της βραδιάς ήταν άλλο: ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η ναυτιλία συνεχίζει να στηρίζεται σε κάτι σταθερό τους ανθρώπους της και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζονται στον χρόνο.