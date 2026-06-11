Servicers: Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια Κατσέλη μέχρι νεoτέρας
Servicers: Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια Κατσέλη μέχρι νεoτέρας
Οι εταιρείες διαχείρισης δεν φαίνεται να συμμερίζονται την ερμηνεία που διατυπώνεται από τους νομικούς κύκλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά ούτε και με την άποψη ότι ο τόκος θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο επί της δόσης του εκάστοτε μήνα - Το αίτημα ερμηνείας της απόφασης του Αρείου Πάγου και η διαδικασία
Μέχρι να δοθεί επίσημη επεξήγηση από την πλευρά του Αρείου Πάγου, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα συνεχίσουν να εισπράττουν δόσεις από τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνον κεφάλαιο και όχι τόκους.
Αυτό αναφέρουν κύκλοι της αγοράς εταιριών διαχείρισης χρέους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα ζητηθεί ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης για τον εκτοκισμό των συγκεκριμένων δανείων από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι servicers προετοιμάζουν αίτηση ερμηνείας της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη. Η αίτηση αναμένεται να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό αναφέρουν κύκλοι της αγοράς εταιριών διαχείρισης χρέους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα ζητηθεί ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης για τον εκτοκισμό των συγκεκριμένων δανείων από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι servicers προετοιμάζουν αίτηση ερμηνείας της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη. Η αίτηση αναμένεται να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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