Servicers: Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια Κατσέλη μέχρι νεoτέρας

Οι εταιρείες διαχείρισης δεν φαίνεται να συμμερίζονται την ερμηνεία που διατυπώνεται από τους νομικούς κύκλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά ούτε και με την άποψη ότι ο τόκος θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο επί της δόσης του εκάστοτε μήνα - Το αίτημα ερμηνείας της απόφασης του Αρείου Πάγου και η διαδικασία