Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Μασούτης
Την απόφασή της για την έγκριση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ανακοίνωσε η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η σχετική απόφαση, όπως αναφέρει η εταιρεία, ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.
Υπενθυμίζεται ότι μετά από έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, τον περασμένο Ιανουάριο Γιάννης Μασούτης και Άγγελος Κρητικός είχαν βάλει τις υπογραφές τους στη συμφωνία με στόχο τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα.
Οι δύο εταιρείες τότε είχαν ανακοινώσει, όπως έγραφε το newmoney, την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανοίγοντας τον δρόμο για τη συγκρότηση ενός νέου, ενιαίου ομίλου.
Επόμενο βήμα μετά την έγκριση από την Επ. Ανταγωνισμού, είναι η ενσωμάτωση των δύο δικτύων και ο εξορθολογισμός του ενιαίου σχήματος που θα προκύψει.
