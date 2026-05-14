Βιολογικά: Τα ύποπτα ευρήματα που έφεραν το τέλος των προγραμμάτων σε μελισσοκομία και κτηνοτροφία
Αυξήθηκαν κατά... 250% οι βιολογικοί παραγωγοί μέσα σε μια 4ετία - Πρόστιμα και αναστολές για φορείς πιστοποίησης - 1 στους 2 ελεγχόμενους αποχώρησε από τα προγράμματα ή είχε ευρήματα μη συμμόρφωσης
Με φόντο το σκάνδαλο με τους «μαϊμού» βιολογικούς παραγωγούς πριν από περίπου έναν χρόνο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε χθες την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία, με τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να τονίζει, ότι χρειάζεται ένα «νέο ξεκίνημα» και ότι δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση, μέχρι να βρεθεί αξιόπιστο πλαίσιο.
Πρόκειται ουσιαστικά για την υπόθεση που ήρθε στο φως το περασμένο καλοκαίρι, όπου μεταξύ άλλων φορείς πιστοποίησης προμήθευαν με πλαστά πιστοποιητικά για βιολογικά προϊόντα, τους παραγωγούς – «πελάτες» τους, χωρίς να υπάρχει επιτόπιος έλεγχος.
Η έκρηξη του ενδιαφέροντος για τα βιολογικά, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία παρακάτω, μόνο τυχαία δεν είναι, αφού η ΚΑΠ πριμοδοτεί με πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση τέτοιου είδους καλλιέργειες και εκτροφές, κάτι που αποτέλεσε θέλγητρο για αρκετούς επιτήδειους, που επιχείρησαν να καπηλευτούν τις ενισχύσεις που προορίζονταν για τους πραγματικούς παραγωγούς.
Να σημειωθεί, ότι ήδη από τον Αύγουστο το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης είχε επίσης προχωρήσει σε αναστολή διαπίστευσης 2 φορέων πιστοποίησης.
Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του υπουργείου, είναι αποκαλυπτικά:
Mέσα σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το 2020 έως το 2024 ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών εκτινάχθηκε από τους 34.000 σε 119.000, αύξηση δηλαδή 250%.
Παράλληλα, καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 1,265 δισ. ευρώ μέσω δράσεων για την εφαρμογή των μεθόδων της βιολογικής παραγωγής την περίοδο 2017-2024, ενώ η ζήτηση για νέες δράσεις ήταν υπερβολικά υψηλή, ξεπερνώντας σε κάποιες περιπτώσεις κάθε όριο και λογική.
