Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέσσερις ημέρες για την έκπτωση φόρου 4%, τα λάθη που μπορεί να κοστίσουν
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέσσερις ημέρες για την έκπτωση φόρου 4%, τα λάθη που μπορεί να κοστίσουν
Πότε λήγει η προθεσμία και πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου έως 4%
Σε εξέλιξη και χωρίς προβλήματα συνεχίζονται οι υποβολές των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς περίπου οι μισοί φορολογούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση φόρου μέσω εφάπαξ εξόφλησης θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία για το «μπόνους» του 4% λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Μετά την ημερομηνία αυτή, η έκπτωση περιορίζεται στο 3% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ για όσες υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου η έκπτωση μειώνεται στο 2%.
Η προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης παραμένει η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως τα τέλη Ιουλίου.
Η «ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων 2026 αποκαλύπτει μια εικόνα ταχείας ανταπόκρισης των πολιτών και σημαντικών ροών χρημάτων προς και από το Δημόσιο.
Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, γεγονός που δείχνει υψηλό ρυθμό συμμετοχής στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους.
Για όσους έχουν να πληρώσουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, εντούτοις υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.
Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.
Πριν από την οριστική υποβολή χρειάζεται έλεγχος στα προσυμπληρωμένα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις φόρου, στις αποδείξεις, στα στοιχεία κατοικίας, στα μισθώματα και στα προστατευόμενα μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους είχαν 2η δουλειά ή αμοιβές από περισσότερους εργοδότες, καθώς η χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση μέσα στη χρονιά μπορεί να εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό ως υψηλότερος φόρος.
Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση φόρου μέσω εφάπαξ εξόφλησης θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία για το «μπόνους» του 4% λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Μετά την ημερομηνία αυτή, η έκπτωση περιορίζεται στο 3% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου, ενώ για όσες υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου η έκπτωση μειώνεται στο 2%.
Η προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης παραμένει η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως τα τέλη Ιουλίου.
Η «ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων 2026 αποκαλύπτει μια εικόνα ταχείας ανταπόκρισης των πολιτών και σημαντικών ροών χρημάτων προς και από το Δημόσιο.
Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, γεγονός που δείχνει υψηλό ρυθμό συμμετοχής στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους.
Για όσους έχουν να πληρώσουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, εντούτοις υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.
Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.
Οι ημερομηνίεςΟι ημερομηνίες είναι οι εξής:
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.
Πριν από την οριστική υποβολή χρειάζεται έλεγχος στα προσυμπληρωμένα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις φόρου, στις αποδείξεις, στα στοιχεία κατοικίας, στα μισθώματα και στα προστατευόμενα μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε όσους είχαν 2η δουλειά ή αμοιβές από περισσότερους εργοδότες, καθώς η χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση μέσα στη χρονιά μπορεί να εμφανιστεί στο εκκαθαριστικό ως υψηλότερος φόρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα