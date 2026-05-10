Tελευταία ευκαιρία για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις
Τα περιθώρια στενεύουν για το μπόνους εφάπαξ εξόφλησης - Πότε λήγει η προθεσμία
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς ήδη ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Η «ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων 2026 αποκαλύπτει μια εικόνα ταχείας ανταπόκρισης των πολιτών και σημαντικών ροών χρημάτων προς και από το Δημόσιο.
Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, γεγονός που δείχνει υψηλό ρυθμό συμμετοχής στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους.
Την ευκαιρία να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% επί του φόρου που τους αναλογεί θα έχουν όσοι πολίτες υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου.
Για όσους έχουν να πληρώσουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, εντούτοις υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.
Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%
-Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.
