METLEN: Ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ τα έσοδα α’ τριμήνου – Αύξηση 37%
METLEN: Ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ τα έσοδα α’ τριμήνου – Αύξηση 37%
«Η METLEN ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της», σημειώνει ο Executive Chairman, Ευάγγελος Μυτιληναίος - Σε εξέλιξη ο στρατηγικός μετασχηματισμός
Το Trading Update για το Α’ τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η METLEN Energy & Metals PLC. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία κατέγραψε ένα ισχυρό ξεκίνημα για το έτος, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή δυναμική της στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, σε συνδυασμό με τη σταθερή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος. Παραμένει σε πορεία επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων, όπως παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025.
• Έσοδα +37% σε ετήσια βάση στα €2,05 δισ.
• Απλοποίηση του Κλάδου Ενέργειας σε δύο επιχειρηματικές γραμμές
• Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της πρώην MPP και ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα M RES-ET
• Αναδιοργάνωση του Κλάδου Μετάλλων στοχευμένα σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης
• Σημαντικό χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας ~2GW μέσω στρατηγικών συνεργασιών
• Επένδυση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Asset Rotation Model
• Συμμετοχή στο έργο παραχώρησης ΒΟΑΚ
• Νέα γραφεία στο Λονδίνο
«Η METLEN ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της», αναφέρει ο Executive Chairman, Ευάγγελος Μυτιληναίος και προσθέτει: «Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
• Έσοδα +37% σε ετήσια βάση στα €2,05 δισ.
• Απλοποίηση του Κλάδου Ενέργειας σε δύο επιχειρηματικές γραμμές
• Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της πρώην MPP και ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα M RES-ET
• Αναδιοργάνωση του Κλάδου Μετάλλων στοχευμένα σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης
• Σημαντικό χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας ~2GW μέσω στρατηγικών συνεργασιών
• Επένδυση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Asset Rotation Model
• Συμμετοχή στο έργο παραχώρησης ΒΟΑΚ
• Νέα γραφεία στο Λονδίνο
«Η METLEN ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της», αναφέρει ο Executive Chairman, Ευάγγελος Μυτιληναίος και προσθέτει: «Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα