Τράπεζα Πειραιώς: Η Jefferies βλέπει ισχυρή δυναμική στα δάνεια και ανθεκτικότητα στα έσοδα
Ο οίκος διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και αυξάνει οριακά την τιμή στόχο στα €10,35 από €10,30 - «Ιδιαίτερα θετική» η εκκίνηση του 2026
Στην ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και στη δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς να διατηρεί υψηλή κερδοφορία παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων εστιάζει η Jefferies, η οποία διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και αυξάνει οριακά την τιμή στόχο στα €10,35 από €10,30.
Η έκθεση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική την εκκίνηση του 2026, σημειώνοντας ότι η τράπεζα έχει ήδη καλύψει σχεδόν το 50% του ετήσιου στόχου πιστωτικής επέκτασης από το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Η καθαρή αύξηση δανείων έφτασε τα €1,3 δισ., κυρίως από επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια, ενώ και η στεγαστική πίστη εμφανίζει σαφή σημάδια επανεκκίνησης.
Ο οίκος εκτιμά ότι η πορεία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ευρωπαϊκές τράπεζες καλούνται να αντισταθμίσουν την πίεση από τη μείωση των επιτοκίων μέσω αύξησης όγκων και μεγαλύτερης παραγωγής εργασιών. Στην περίπτωση της Πειραιώς, η Jefferies θεωρεί ότι η τράπεζα καταφέρνει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικότητας, καθώς η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κινείται κοντά στο 15%, επίπεδο που παραμένει από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά.
Ένα ακόμη σημείο που ξεχωρίζει στην ανάλυση είναι η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Η Πειραιώς αύξησε τις τοποθετήσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κατά €2,1 δισ. μέσα στο πρώτο τρίμηνο, έναντι προσδοκιών για πολύ χαμηλότερη άνοδο. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε στη στήριξη των καθαρών εσόδων από τόκους και οδήγησε την απόδοση του χαρτοφυλακίου ομολόγων στο 3,1%.
