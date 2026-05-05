ΑΑΔΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ στα ταμεία το 2025 στοχεύοντας μεγάλους οφειλέτες με ψηφιακά εργαλεία
Πώς η ΑΑΔΕ εντοπίζει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο και πότε ενεργοποιούνται δεσμεύσεις λογαριασμών, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί
Πάνω από 1 δισ. ευρώ έβαλε στα ταμεία το 2025 η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) της ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τους μεγάλους οφειλέτες και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και προφίλ κινδύνου για να ξεχωρίσει ποιος μπορεί αλλά δεν πληρώνει.
Με στοχευμένες παρεμβάσεις, η φορολογική διοίκηση περνά πλέον από τις ρυθμίσεις σε δεσμεύσεις λογαριασμών, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, μετατρέποντας τα δεδομένα σε άμεσες εισπράξεις και σφίγγοντας τον κλοιό εκεί όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ειδικότερα, από τις επιχειρησιακές δράσεις της ΕΜΕΙΣ εισπράχθηκαν το 2025 συνολικά 1,041 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,7% σε σχέση με το 2024 και υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 700 εκατ. ευρώ σε ποσοστό 148,8%. Την ίδια ώρα, το χαρτοφυλάκιο της μονάδας περιλάμβανε 5.136 υποθέσεις μεγάλων οφειλετών, με οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει και το βάρος που δίνεται στις υψηλές κατηγορίες χρέους.
Παράλληλα, το 2025 χαρακτηρίστηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης 134 υποθέσεις συνολικού ύψους 7,675 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι 115 αφορούσαν τη φορολογική διοίκηση και οι 19 την τελωνειακή. Με αυτόν τον διαχωρισμό, η ΑΑΔΕ κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε υποθέσεις με πραγματική πιθανότητα είσπραξης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.
