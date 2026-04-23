Νέα πρωτιά για την Ελλάδα στη μείωση του δημοσίου χρέους

Πτώση ρεκόρ κατά 67 ποσοστιαίες μονάδες μετά την κορύφωση της πανδημίας





Κλείσιμο



Μακράν τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πετύχει η Ελλάδα μετά την έξαρση της πανδημίας, όπως προκύπτει από τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat, συνεχίζοντας την τάση των τελευταίων ετών.Υπό το βάρος των έκτακτων δαπανών και της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που προκάλεσε η εξάπλωση του Covid-19, το χρέος της Ελλάδας ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του 2021 στο 212,9% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, που είχε μετρηθεί τότε στο 91,5%.Στο τέλος του 2025 όμως, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ είχε περιοριστεί στο 146,1%, που συνιστά μείωση σχεδόν 67 μονάδων σε διάστημα μόλις τεσσάρων ετών, μολονότι την περίοδο εκείνη η οικονομία δοκιμάστηκε από τη διπλή ενεργειακή και εφοδιαστική κρίση που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αναλογία ΑΕΠ - χρέους στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει στο καλύτερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2010, δηλαδή από την εποχή του πρώτου μνημονίου. Αυτό έχει επιτευχθεί χάρη στη συνετή δημοσιονομική πολιτική που παράγει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, την πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου και της εξόφλησης των ακριβών δανείων του ΔΝΤ, αλλά και στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που τονώνουν το ΑΕΠ.Την ίδια τετραετία ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βελτιώθηκε κατά μόλις 9,8 μονάδες, με αποτέλεσμα η απόκλιση ανάμεσα στη χώρα μας και την ΕΕ να «ψαλιδιστεί» στις 64,4 μονάδες, έναντι 121,4 μονάδων που ήταν στις αρχές του 2021.Η μοναδική χώρα της ΕΕ που πέτυχε κάτι εφάμιλλο με την Ελλάδα είναι η Κύπρος, η οποία μεταξύ 2021 και 2025 κατάφερε να βελτιώσει τον λόγο του ΑΕΠ προς το δημόσιο χρέος κατά 62,5 μονάδες.Στον αντίποδα, οκτώ κράτη μέλη είδαν το χρέος τους να αυξάνεται το ίδιο διάστημα, ενώ ισχυρές οικονομίες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που παραδοσιακά έχουν ευνοϊκότερα επιτόκια δανεισμού, περιόρισαν τη σχέση ΑΕΠ - χρέους μόλις κατά 5,3 και 1,5 μονάδες αντίστοιχα.





Σημειώνεται πως η δομή του ελληνικού χρέους είναι ευνοϊκή για τη χώρα μας, καθώς μεγάλο μέρος αποτελείται από δάνεια στήριξης που χορηγήθηκαν την περίοδο των προγραμμάτων στήριξης, όπως αποτυπώνεται στην ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ.



Στόχος της κυβέρνησης το χρέος να μειωθεί στο 140% του ΑΕΠ το 2027 και στο 120% το 2030.

23.04.2026, 19:12