Ψηφιακό ευρώ: Στα 18 δισ. ευρώ το κόστος σύμφωνα με την PwC
Tην επικαιροποιημένη μελέτη κόστους του ψηφιακού ευρώ απέστειλε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών προς τις ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλεται από την ΕΚΤ να επιταχυνθεί κατά το δυνατόν η έκδοση του ψηφιακού νομίσματος στην Ευρώπη.
Το κόστος για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα από την εφαρμογή του ψηφιακού νομίσματος υπολογίζεται από την PwC στο θηριώδες ποσό των 18 δισ. ευρώ. Η ΕΚΤ επιχείρησε με δικές της μετρήσεις να υπολογίσει το κόστος και το προσδιόρισε σε 4 δισ. έως 5,7 δις. ευρώ δηλαδή 4,5 έως 3 φορές χαμηλότερο από του οίκου. Πλην όμως με συμπληρωματική έκθεση η PwC επανήλθε επιμένοντας στον αρχικό της προσδιορισμό.
Τα έργα πληροφορικής που περιλαμβάνει η εφαρμογή του ψηφιακού νομίσματος σε συνδυασμό με την ασφάλεια των συναλλαγών που προϋποθέτει η χρήση του είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το κόστος ανεβαίνει τόσο υψηλά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα