ΔΝΤ: Σενάρια για νέα χρηματοδότηση κρατών λόγω πολέμου - Σε επιφυλακή και η Παγκόσμια Τράπεζα
Το ΔΝΤ εξετάζει πιθανά σενάρια στήριξης χωρών καθώς ο πόλεμος ανεβάζει το κόστος ενέργειας, πιέζει τα δημόσια οικονομικά και ενισχύει τους κινδύνους για την παγκόσμια ανάπτυξη - Οι ζημιές σε κρίσιμες υποδομές ανησυχούν την Παγκόσμια Τράπεζα
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο «τρέχει» πλέον σενάρια που εξετάζουν ποιες χώρες ενδέχεται να χρειαστούν νέα χρηματοδότηση σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα Στρατηγικής, Πολιτικής και Αξιολόγησης του Ταμείου – μια κομβική μονάδα που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών – έχει ζητήσει από τα country desks του οργανισμού να υποβάλουν αναλύσεις που καλύπτουν από την κατάσταση των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών έως τις πιθανές ανάγκες νέας χρηματοδότησης.
Πιθανές νέες ανάγκες
Η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως σε χώρες που ήδη βρίσκονται σε ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης, σύμφωνα με μία από τις πηγές, που επικαλείται το πρακτορείο.
Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα, εκπρόσωπος του ΔΝΤ υπογράμμισε ότι η γενική διευθύντρια Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έχει δηλώσει πρόσφατα πως, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, περισσότερες χώρες στρέφονται στο Ταμείο για στήριξη, προσθέτοντας ότι ο οργανισμός είναι έτοιμος να παρέχει βοήθεια όπου χρειαστεί.
Η εκτόξευση του κόστους βασικών εμπορευμάτων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ασκεί ήδη έντονες πιέσεις στις οικονομίες διεθνώς, αυξάνοντας τον κίνδυνο μείωσης των κρατικών εσόδων και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις ανάγκες δαπανών για τη στήριξη των πολιτών.
Παράλληλα, οι διαταραχές στην προσφορά λιπασμάτων έχουν επιβαρύνει τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής.
Συναγερμός και στην Παγκόσμια Τράπεζα
Σημειωτέον πως και η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε την Πέμπτη ότι αρκετές αναδυόμενες οικονομίες «έχουν ήδη απευθυνθεί σε εμάς, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να επηρεάζει τις τιμές των εμπορευμάτων και την εφοδιαστική αλυσίδα». Ο διεθνής οργανισμός επεσήμανε, μάλιστα, πως «είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε μεγάλη κλίμακα».
«Όπως έχει ειπωθεί, όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση και όσο μεγαλύτερες είναι οι ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, τόσο πιο δύσκολο θα γίνει για τους πελάτες μας», ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα σε ανακοίνωσή της. «Παρόλα αυτά, είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε την οικονομική πρόοδο που με κόπο έχουν πετύχει αυτές οι χώρες».
Οι πιο ευάλωτες χώρες
Το ΔΝΤ διατηρεί σήμερα ενεργά προγράμματα σε 50 χώρες και είναι έτοιμο είτε να ενισχύσει υφιστάμενες συμφωνίες είτε να δημιουργήσει νέες, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, είχε δηλώσει η Γκεοργκίεβα σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του Bloomberg, στις 6 Μαρτίου. Πάντως, το Ταμείο ανέφερε την Τετάρτη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημα αιτήματα νέας βοήθειας.
Η επικεφαλής του ΔΝΤ έχει εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, κυρίως για τις οικονομίες των νησιών του Ειρηνικού που βρίσκονται «στο τέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας», καθώς και για τα κράτη χαμηλού εισοδήματος με υψηλά επίπεδα χρέους.
Το συνολικό υπόλοιπο δανεισμού του ΔΝΤ, που αποτυπώνει τα κεφάλαια που έχουν ήδη εκταμιευθεί, ανερχόταν περίπου στα 166 δισ. δολάρια στις 24 Μαρτίου, ενώ η συνολική δανειοδοτική του ικανότητα φτάνει περίπου το 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού.
Προς αρνητική αναθεώρηση των οικονομικών προβλέψεων
Σημειωτέον πως το Ταμείο επικαιροποιεί το διάστημα αυτό και τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο πλαίσιο της έκθεσης World Economic Outlook, ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα για τις τιμές των εμπορευμάτων. Η κρίσιμη έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια των εαρινών συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, που ξεκινούν στις 13 Απριλίου.
Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει ελαφρώς προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 στο 3,3%, από 3,1% που εκτιμούσε τον Οκτώβριο. Ωστόσο, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις, εξακολουθούν να αποτελούν κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.
Πλέον, ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση είναι πιθανόν να οδηγήσει σε επί τα χείρω αναθεώρηση των στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού και τις ανάπτυξης, ειδικά δε, αν η σύρραξη έχει μεγάλη διάρκεια.
Πηγή: Newmoney.gr
