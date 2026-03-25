Πτώση 5% στο πετρέλαιο, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Οι διεθνείς αγορές ενισχύονται καθώς τα σήματα διπλωματικής αποκλιμάκωσης περιορίζουν το ενεργειακό ρίσκο, με το βλέμμα στραμμένο στα Στενά του Ορμούζ και την πορεία των διαπραγματεύσεων

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς αγορές μετοχών, ενώ το πετρέλαιο κινήθηκε πτωτικά, καθώς οι διπλωματικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών ενίσχυσαν την προσδοκία ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να εισέλθει σε φάση αποκλιμάκωσης.

Το Brent υποχώρησε κατά 5%, κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, στηρίζοντας άνοδο 1,9% στις ασιατικές μετοχές. Νωρίτερα είχε αγγίξει ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, έως τα 97,15 δολάρια, την ώρα που οι ασιατικοί δείκτες κατέγραφαν κέρδη έως και 2,4%, προτού περιοριστεί μέρος της αισιοδοξίας με την έναρξη της ευρωπαϊκής συνεδρίασης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 0,6%, ενώ τα futures για τις ευρωπαϊκές αγορές προδιέγραφαν άνοδο περίπου 1% στο άνοιγμα, αποτυπώνοντας μια ευρύτερη μεταστροφή στο επενδυτικό κλίμα.

Δείτε Επίσης