Ανεξέλεγκτη η άνοδος στο πετρέλαιο μετά το νέο πλήγμα στις εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ, ξεπέρασε τα 112 δολάρια
Ανεξέλεγκτη η άνοδος στο πετρέλαιο μετά το νέο πλήγμα στις εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ, ξεπέρασε τα 112 δολάρια
Σύμφωνα με αναλυτές, οι νέες επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής εντείνουν τις περιφερειακές εντάσεις, χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης ή άμεσης επαναλειτουργίας των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ
Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς, μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε σειρά ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, σε αντίποινα για πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Τα συμβόλαια Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 4,5% στα 112,19 δολ/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο κατά 1,04% στα 97,32 δολ/βαρέλι.
Το Brent είχε κλείσει με άνοδο 3,8% την Τετάρτη, ενώ το WTI παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το WTI διαπραγματεύεται στο μεγαλύτερο discount έναντι του Brent των τελευταίων 11 ετών, λόγω αποδεσμεύσεων από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ και αυξημένων μεταφορικών δαπανών, ενώ οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής ενισχύουν περαιτέρω το Brent.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα συμβόλαια Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 4,5% στα 112,19 δολ/βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο κατά 1,04% στα 97,32 δολ/βαρέλι.
Το Brent είχε κλείσει με άνοδο 3,8% την Τετάρτη, ενώ το WTI παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το WTI διαπραγματεύεται στο μεγαλύτερο discount έναντι του Brent των τελευταίων 11 ετών, λόγω αποδεσμεύσεων από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ και αυξημένων μεταφορικών δαπανών, ενώ οι νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής ενισχύουν περαιτέρω το Brent.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα