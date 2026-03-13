Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν: Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Σε 63 κατηγορίες βασικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης επεκτείνεται τελικά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και εξειδικεύει την εφαρμογή της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση φαινομένωνΗ απόφαση καθορίζει τη λίστα των προϊόντων, τη μεθοδολογία υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους, τη διαδικασία ελέγχων καθώς και το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενεργοποιώντας στην πράξη το νέο σύστημα εποπτείας της αγοράς.Σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση της κυβέρνησης,, καθώς προστίθενται τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής (σερβιέτες και ταμπόν), διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του μέτρου.Η ρύθμιση αφορά ένα μεγάλο μέρος του «καλαθιού» καθημερινής κατανάλωσης των νοικοκυριών και καλύπτει βασικά, γαλακτοκομικά, έλαια, κρέας και ψάρια, προϊόντα καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, βρεφικά προϊόντα αλλά και τροφές για κατοικίδια. (σ.σ.: Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες στο τέλος του κειμένου)Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για τις κατηγορίες αυτές απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους μεγαλύτερου από τον μέσο όρο που είχε η επιχείρηση το 2025.Το πλαφόν εφαρμόζεται ανά κωδικό προϊόντος και καλύπτει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη βιομηχανία παραγωγής και τους εισαγωγείς έως το χονδρεμπόριο και το οργανωμένο λιανεμπόριο.Η απόφαση διευκρινίζει ότι στο μεικτό περιθώριο κέρδους λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς, χωρίς να συνυπολογίζονται μεταγενέστερες εκπτώσεις ή εμπορικές συμφωνίες που ενδέχεται να αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της τιμολόγησης.Η εφαρμογή του μέτρου θα ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες για τη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις.Οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν τιμολόγια αγοράς και πώλησης, οικονομικά στοιχεία, συμβάσεις και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξέλιξη των τιμών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας.Παράλληλα, μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε εγκαταστάσεις και αποθήκες, να συλλέγουν ή να κατάσχουν έγγραφα και ψηφιακά δεδομένα και να ζητούν εξηγήσεις από στελέχη των επιχειρήσεων.Η υπουργική απόφαση εξειδικεύει επίσης την κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων για παραβίαση των διατάξεων.Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό μπορεί να διπλασιαστεί.