Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν: Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν: Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου - Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο και αυστηρές ποινές για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους νέους κανόνες
Σε 63 κατηγορίες βασικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης επεκτείνεται τελικά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και εξειδικεύει την εφαρμογή της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.
Η απόφαση καθορίζει τη λίστα των προϊόντων, τη μεθοδολογία υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους, τη διαδικασία ελέγχων καθώς και το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενεργοποιώντας στην πράξη το νέο σύστημα εποπτείας της αγοράς.
Σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση της κυβέρνησης, η λίστα των προϊόντων αυξάνεται από 61 σε 63 κατηγορίες, καθώς προστίθενται τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής (σερβιέτες και ταμπόν), διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του μέτρου.
Η ρύθμιση αφορά ένα μεγάλο μέρος του «καλαθιού» καθημερινής κατανάλωσης των νοικοκυριών και καλύπτει βασικά τρόφιμα, γαλακτοκομικά, έλαια, κρέας και ψάρια, προϊόντα καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, βρεφικά προϊόντα αλλά και τροφές για κατοικίδια. (σ.σ.: Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες στο τέλος του κειμένου)
Το πλαφόν εφαρμόζεται ανά κωδικό προϊόντος και καλύπτει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη βιομηχανία παραγωγής και τους εισαγωγείς έως το χονδρεμπόριο και το οργανωμένο λιανεμπόριο.
Η απόφαση διευκρινίζει ότι στο μεικτό περιθώριο κέρδους λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς, χωρίς να συνυπολογίζονται μεταγενέστερες εκπτώσεις ή εμπορικές συμφωνίες που ενδέχεται να αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της τιμολόγησης.
Οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν τιμολόγια αγοράς και πώλησης, οικονομικά στοιχεία, συμβάσεις και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξέλιξη των τιμών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας.
Παράλληλα, μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε εγκαταστάσεις και αποθήκες, να συλλέγουν ή να κατάσχουν έγγραφα και ψηφιακά δεδομένα και να ζητούν εξηγήσεις από στελέχη των επιχειρήσεων.
Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό μπορεί να διπλασιαστεί.
Η απόφαση καθορίζει τη λίστα των προϊόντων, τη μεθοδολογία υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους, τη διαδικασία ελέγχων καθώς και το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων, ενεργοποιώντας στην πράξη το νέο σύστημα εποπτείας της αγοράς.
Σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση της κυβέρνησης, η λίστα των προϊόντων αυξάνεται από 61 σε 63 κατηγορίες, καθώς προστίθενται τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής (σερβιέτες και ταμπόν), διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του μέτρου.
Η ρύθμιση αφορά ένα μεγάλο μέρος του «καλαθιού» καθημερινής κατανάλωσης των νοικοκυριών και καλύπτει βασικά τρόφιμα, γαλακτοκομικά, έλαια, κρέας και ψάρια, προϊόντα καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, βρεφικά προϊόντα αλλά και τροφές για κατοικίδια. (σ.σ.: Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες στο τέλος του κειμένου)
Πώς υπολογίζεται το πλαφόνΣύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για τις κατηγορίες αυτές απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους μεγαλύτερου από τον μέσο όρο που είχε η επιχείρηση το 2025.
Το πλαφόν εφαρμόζεται ανά κωδικό προϊόντος και καλύπτει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη βιομηχανία παραγωγής και τους εισαγωγείς έως το χονδρεμπόριο και το οργανωμένο λιανεμπόριο.
Η απόφαση διευκρινίζει ότι στο μεικτό περιθώριο κέρδους λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς, χωρίς να συνυπολογίζονται μεταγενέστερες εκπτώσεις ή εμπορικές συμφωνίες που ενδέχεται να αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της τιμολόγησης.
Πώς θα γίνονται οι έλεγχοιΗ εφαρμογή του μέτρου θα ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες για τη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις.
Οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν τιμολόγια αγοράς και πώλησης, οικονομικά στοιχεία, συμβάσεις και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την εξέλιξη των τιμών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας.
Παράλληλα, μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε εγκαταστάσεις και αποθήκες, να συλλέγουν ή να κατάσχουν έγγραφα και ψηφιακά δεδομένα και να ζητούν εξηγήσεις από στελέχη των επιχειρήσεων.
Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώΗ υπουργική απόφαση εξειδικεύει επίσης την κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων για παραβίαση των διατάξεων.
Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό μπορεί να διπλασιαστεί.
Στα «μανταλάκια» οι παραβάτεςΠαράλληλα προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τη νομοθεσία, καθώς και των προστίμων που τους επιβάλλονται, ενώ για παρεμπόδιση ελέγχων ή απόκρυψη στοιχείων μπορεί να επιβληθούν επιπλέον διοικητικές κυρώσεις.
Με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης ολοκληρώνεται ουσιαστικά το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ενεργοποίηση των ελέγχων στην αγορά τις επόμενες ημέρες.
Το πλαφόν στα καύσιμαΝωρίτερα κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι κ.κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και Σταύρος Παπασταύρου εξειδίκευσε και τα μέτρα για την αγορά καυσίμων, Το βασικό πλαίσιο παραμένει το ίδιο, με το περιθώριο κέρδους στο χονδρεμπόριο να μην μπορεί να υπερβαίνει τα 0,05 ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια και το ανώτατο περιθώριο για τα πρατήρια να φτάνει τα 0,12 ευρώ ανά λίτρο.
Ωστόσο, για τα νησιά καθορίζεται πλέον συγκεκριμένο πρόσθετο κόστος διανομής ανά περιοχή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες δαπάνες μεταφοράς και εφοδιασμού, με το επιπλέον αυτό κόστος να κυμαίνεται περίπου από 0,06 έως 0,15 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη
Οι κατηγορίες αγαθών με πλαφόν κέρδους:
1. Ρύζι
2. Ψωμί για τοστ
3. Ψωμί φρατζόλα
4. Φρυγανιές
5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
7. Όσπρια (φακές)
8. Όσπρια (φασόλια)
9. Όσπρια (ρεβύθια)
10. Πάριζα
11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)
12. Κατεψυγμένα ψάρια
13. Φρέσκα ψάρια
14. Νωπό χοιρινό
15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
16. Νωπό μοσχάρι
17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
18. Φρέσκα φρούτα και Λαχανικά
19. Έτοιμα τυποποιημένα γεύματα και γεύματα που διατίθενται από Σούπερ Μαρκετς
20. Γάλα φρέσκο πλήρες
21. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
23. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
24. Γάλα εβαπορέ
25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
26. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
27. Τυρί φέτα
28. Λευκό τυρί
29. Τυρί γκούντα
30. Τυρί με χαμηλά λιπαρά
31. Χυμός τομάτας διατηρημένος
32. Αυγά
33. Μαργαρίνες
34. Βούτυρο αγελάδος
35. Ελαιόλαδο
36. Ηλιέλαιο
37. Κατεψυγμένα λαχανικά
38. Λευκή ζάχαρη
39. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
40. Δημητριακά Πρωινού
41. Κρέμα βρεφικής ηλικίας
42. Γάλα βρεφικής ηλικίας
43. Κάθε τύπου καφές
44. Σοκολάτες και σοκολατοειδή
45. Μπισκότα
46. Χυμός πορτοκάλι
47. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
48. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
49. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
50. Χαρτί κουζίνας
51. Χαρτί υγείας
52. Οδοντόκρεμες
53. Σερβιέτες και ταμπόν
54. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
55. Σαμπουάν
56. Όλα τα Σαπούνια (στερεή και σε υγρή μορφή)
57. Αφρόλουτρα
58. Πάνες ακράτειας
59. Πάνες για μωρά
60. Μωρομάντηλα
61. Σαμπουάν για μωρά
62. Τροφές για σκύλους
63. Τροφές για γάτες
