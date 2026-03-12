Πετρέλαιο: Αύξηση άνω του 9% και $100 το Brent μετά τις δηλώσεις Χαμενεΐ και τις νέες επιθέσεις σε πλοία
Οι δηλώσεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά και οι νέες επιθέσεις σε πλοία αύξησαν τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά
Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν στα $100 ανά βαρέλι την Πέμπτη, αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στις ΗΠΑ, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.
Το διεθνές δείγμα πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 9,22%, ή $8,48, κλείνοντας στα $100,46 ανά βαρέλι. Οι μελλοντικές συμβάσεις αργού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 9,72%, ή $8,48, και διαμορφώθηκαν στα $95,73.
Ο Μοτζτάμπα είναι ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τις πρώτες επιθέσεις του πολέμου. Οι δηλώσεις του ήρθαν ενώ οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν είναι ακόμα έτοιμο να συνοδεύσει τα τάνκερ μέσω του Στενού ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή επικεντρώνονται στην εξουδετέρωση των επιθετικών ικανοτήτων του Ιράν.
Η κλιμάκωση στα στενά συνεχίστηκε με δύο τάνκερ και ένα εμπορικό πλοίο που χτυπήθηκαν ανοιχτά των ακτών του Ιράκ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με τις αρχές. Περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από το Στενό, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές.
Αποθέματα έκτακτης ανάγκης
Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία ήρθαν στον απόηχο της ιστορικής ανακοίνωσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για την μεγαλύτερη έκτακτη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου που έχει γίνει ποτέ. Ωστόσο, η αγορά του πετρελαίου δεν αντέδρασε θετικά στην αποδέσμευση των αποθεμάτων, με τους εμπόρους να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του μέτρου για να γεφυρωθεί το κενό προσφοράς που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Στενού.
«Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, η μόνη λύση για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου είναι η αποκατάσταση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Οορμούζ», δήλωσαν στρατηγικοί αναλυτές της Ολλανδικής τράπεζας ING σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. “Αν αυτό δεν γίνει, οι υψηλές τιμές της αγοράς είναι μπροστά μας.”
Τα κράτη μέλη του ΙΕΑ συμφώνησαν την Τετάρτη να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.
Η απόφαση του ΙΕΑ για την αποδέσμευση των αποθεμάτων θα προσθέσει όγκους στην αγορά, αλλά θα καλύψει μόνο το ένα τέταρτο του κενού προσφοράς που προκλήθηκε από το κλείσιμο του Στενού, δήλωσε ο Σολ Καβονίκ, ενεργειακός αναλυτής της MST Marquee.
Αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα και τη διανομή
Ένας από τους βασικούς λόγους για την αβεβαιότητα στις αγορές είναι η αβεβαιότητα για το πόσο γρήγορα θα φτάσουν τα βαρέλια στην αγορά, σύμφωνα με παλιούς βετεράνους της βιομηχανίας. Αν και η ανακοίνωση του ΙΕΑ σηματοδότησε μια χωρίς προηγούμενο παρέμβαση, ο οργανισμός δεν παρείχε λεπτομέρειες για το πόσο γρήγορα οι μεμονωμένες χώρες θα απελευθερώσουν τα αποθέματά τους ή πώς θα διανεμηθεί το πετρέλαιο. Η αποδέσμευση των βαρελιών από τις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί σε 120 ημέρες, δήλωσε ο Κρις Ράιτ.
Τα στρατηγικά αποθέματα κρατούνται χωριστά από κάθε χώρα μέλος του ΙΕΑ, πράγμα που σημαίνει ότι οι τεχνικοί και λογιστικοί περιορισμοί μπορεί να καθυστερήσουν τη ροή των βαρελιών. Μπορεί να χρειαστούν 60 έως 90 ημέρες για να φτάσει το πετρέλαιο στην αγορά, κάτι που δεν είναι η άμεση ανακούφιση που ήθελαν οι έμποροι, δήλωσε ο Παβέλ Μολτσανόφ, ανώτερος στρατηγικός επενδυτής της Raymond James.
«Τα 400 εκατομμύρια είναι μεγάλο νούμερο», είπε ο Μολτσανόφ. «Αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου από τουλάχιστον τη δεκαετία του 1970, οπότε χρειαζόμαστε πολύ πετρέλαιο και το χρειαζόμαστε γρήγορα», κατέληξε.
