Γεωπολιτικά stress test για τις τράπεζες: Στο τραπέζι και οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν
Ποιους γεωπολιτικούς κινδύνους θα μετρήσει η εποπτεία και πως μπορεί να επηρεάσουν τις τράπεζες
Οδηγίες προς «ναυτιλομένους» αναμένεται λάβουν οι εποπτευόμενες από τον SSM τράπεζες σχέση με τα γεωπολιτικά stress tests που διεξάγουν μέσα τον ερχόμενο μήνα σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Θα πρέπει να θεωρείται περίπου βέβαιο πως ο πόλεμος στο Ιράν είναι από τα γεγονότα που θα προσμετρηθούν σε αυτό το test που καταμετράει γεωπολιτικούς κινδύνους οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τα κεφάλαια των τραπεζών.
Η ΕΚΤ αξιολογεί 110 άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες σχετικά με τη διαχείριση του γεωπολιτικού κινδύνου. Οι τράπεζες εν τέλει θα καθορίσουν σενάριο που θα οδηγήσει σε προκαθορισμένο αποτέλεσμα μείωσης του CET1 κατά τουλάχιστον 300 μονάδες βάσης κάτι που σε πρώτη φάση σε ότι αφορά τις ελληνικές τράπεζες αποτιμάται σε περίπου 5 δισ. ευρώ.
