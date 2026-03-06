Στρατηγική συνεργασία Σεμίραμις Παληού - Πέτρου Παππά για την εξαγορά της Genco

Κλείσιμο

Η Diana Shipping Inc. Συμφερόντων της, ανακοίνωσε σήμερα την αύξηση της προσφοράς της για την πλήρη εξαγορά της Genco Shipping & Trading Limited στα 23,50 δολάρια ανά μετοχή, προσφέροντας πριμοδότηση 31% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν την αρχική πρόταση.Η κίνηση πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τοντης Star Bulk Carriers Corp., ο οποίος θα αποκτήσειμόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά από τη Diana. Η προσωπική συνεργασία Παληού – Παππά ενισχύει τη δυναμική και τη στρατηγική αξιοπιστία της πρότασης, δημιουργώντας έναν ισχυρό άξονα στον χώρο των dry bulk μεταφορών.Η πρόταση υποστηρίζεται από 1,433 δισ. δολάρια πλήρως δεσμευμένης χρηματοδότησης από κορυφαίες διεθνείς τράπεζες όπως οικαι. Η χρηματοδότηση είναι πλήρως εξασφαλισμένη και δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Star Bulk, γεγονός που επιτρέπει άμεση και αξιόπιστη εκτέλεση της εξαγοράς.Η νέα προσφορά αντιπροσωπεύει ένα υψηλό μερισματικό yield (9,1% για το 2026, 8,3% για το 2027) και αναλογικό P/NAV 1,0x, προσφέροντας υπεραξία σε σχέση με ιστορικά επίπεδα της Genco.Η Σεμίραμις Παληού δήλωσε: “Η αυξημένη πρόταση, υποστηριζόμενη από τη συνεργασία μας με τον Πέτρο Παππά και την πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση, αποδεικνύει τη στρατηγική και οικονομική αξία της συναλλαγής. Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Genco να προσέλθει άμεσα για διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει, ώστε να εξασφαλιστεί μέγιστη αξία για τους μετόχους.”Η Diana καλεί επίσης τους υπόλοιπους μετόχους να πιέσουν για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και προτείνει ανεξάρτητους υποψήφιους για το επερχόμενο Ετήσιο Γενικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις του ΔΣ θα αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των μετόχων.Από την αρχική πρόταση της Diana τον Νοέμβριο του 2025, το ΔΣ της Genco είχε αρνηθεί οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Η νέα αυξημένη πρόταση, με τη στήριξη της Star Bulk και την προσωπική συνεργασία Παληού – Παππά, ανοίγει τον δρόμο για πλήρη εξαγορά, αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και κάλυψη εξόδων συναλλαγής.Η κίνηση ενισχύει τη θέση της Diana στον χώρο των dry bulk μεταφορών, ενώ η συνεργασία Παληού – Παππά δημιουργεί ένα ισχυρό στρατηγικό μέτωπο, έτοιμο να εκτελέσει μεγάλες διεθνείς συναλλαγές και να διαμορφώσει τον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.