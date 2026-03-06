Goldman Sachs: Η άνοδος των περιθωρίων διύλισης αναβαθμίζει τις προβλέψεις για Helleniq Energy και Motor Oil
Η Goldman Sachs αναβαθμίζει τις προβλέψεις για τα ελληνικά διυλιστήρια, λόγω της εκτίναξης των περιθωρίων σε ντίζελ και jet fuel, γεγονός που υπόσχεται αυξημένη κερδοφορία και υψηλότερες τιμές-στόχους στο ταμπλό
Η ισχυρή άνοδος στα περιθώρια των καυσίμων diesel και jet fuel ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές κερδοφορίας των ελληνικών διυλιστηρίων, σύμφωνα με νέα έκθεση της Goldman Sachs για τον κλάδο της διύλισης στην Ευρώπη.
Οι αναλυτές του αμερικανικού οίκου αναβαθμίζουν τη σύσταση για τη Helleniq Energy σε Neutral από Sell και αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία τόσο της εταιρείας όσο και της Motor Oil. Στο σκέλος της αποτίμησης, η Goldman Sachs θέτει τιμή στόχο 36 ευρώ για τη Motor Oil και 8,5 ευρώ για τη Helleniq Energy, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση για τις δύο μετοχές.
Η τράπεζα εκτιμά ότι, με βάση τις σημερινές τιμές των προϊόντων διύλισης, τα EBITDA των δύο εταιρειών θα μπορούσαν να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.
Η mark-to-market ανάλυση της Goldman Sachs δείχνει ότι τα EBITDA της Helleniq Energy για τα έτη 2026-2027 θα μπορούσαν να είναι έως και 40% υψηλότερα από το consensus, ενώ για τη Motor Oil το αντίστοιχο περιθώριο ανόδου εκτιμάται περίπου στο 22%.
