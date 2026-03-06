Goldman Sachs: Η άνοδος των περιθωρίων διύλισης αναβαθμίζει τις προβλέψεις για Helleniq Energy και Motor Oil

Η Goldman Sachs αναβαθμίζει τις προβλέψεις για τα ελληνικά διυλιστήρια, λόγω της εκτίναξης των περιθωρίων σε ντίζελ και jet fuel, γεγονός που υπόσχεται αυξημένη κερδοφορία και υψηλότερες τιμές-στόχους στο ταμπλό