Η αποκαθήλωση του Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές, ημερομηνία λήξης είχε η ευφορία λόγω Τραμπ

Αναλυτές και επενδυτές απομυθοποιούν το bitcoin που βρίσκεται σε διαρκή υποχώρηση - Ο Τραμπ που δεν ήταν αρκετός, η αναταραχή στη Gemini των Winklevoss και τα «καμπανάκια» του Mr Big Short - Η πτώση του bitcoin πλήττει τις εταιρείες που αγόρασαν κρυπτονομίσματα την περίοδο των «παχιών αγελάδων»
Καθώς οι τιμές του bitcoin συνεχίζουν να διολισθαίνουν, οι επενδυτές και οι υποστηρικτές του αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μια άβολη πραγματικότητα σχετικά με τη φύση του κρυπτονομίσματος. Ίσως ο μεγαλύτερος μύθος που έχει καταρριφθεί μέχρι στιγμής, σημειώνει το MarketWatch είναι ο εξής: Στις πρώτες μέρες του, το bitcoin θεωρούνταν αντιστάθμισμα για τη δημοσιονομική υπερβολή, την εκτύπωση χρημάτων από κυβερνήσεις και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι τιμές του bitcoin συνεχίζουν να είναι σε πτωτική πορεία από τον Οκτώβριο, παρά τη σταθερή υποχώρηση του δολαρίου των ΗΠΑ και τις ανησυχίες για τα μη βιώσιμα επίπεδα δημόσιου χρέους, οι οποίες εν μέρει αποδόθηκαν στην τεράστια άνοδο της τιμής του χρυσού.
«Είναι εντελώς ακατανόητο. Το δολάριο καταρρέει σε όλες τις μετρήσεις, και όμως το bitcoin τα πήγε ακόμα χειρότερα. Είναι κυριολεκτικά το αντίθετο από αυτό που είχε υποσχεθεί», δήλωσε ένας μακροχρόνιος επενδυτής κρυπτονομισμάτων, ο οποίος αγόρασε το πρώτο του bitcoin το 2014, στο MarketWatch.
Ο δείκτης ICE U.S. Dollar Index DXY, έχει μειωθεί κατά 0,5% από την αρχή του έτους και κατά περισσότερο από 10% από την τελευταία κορύφωση του στα αρχές του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της FactSet. Την Πέμπτη, το bitcoin κατέρρευσε έως και 17%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο intraday από τις 11 Οκτωβρίου 2024, με την τιμή να φτάνει τα $60.057. Το κρυπτονόμισμα έχει πλέον εξαλείψει όλη την άνοδο, που ακολούθησε την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024, και ακόμη περισσότερο.
H Πέμπτη 7/2, ήταν η χειρότερη μέρα για το bitcoin από τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με τα δεδομένα του Dow Jones Market Data. Στα χαμηλά της ημέρας, το κρυπτονόμισμα είχε υποχωρήσει πάνω από 50% από το υψηλό του αρχές Οκτωβρίου.
Η ιδέα ότι το bitcoin ήταν ένα είδος ψηφιακού χρυσού και ένα αντιστάθμισμα για την υποτίμηση του νομίσματος αποτέλεσε ένα ισχυρό κομμάτι του μύθου που βοήθησε στην άνοδο των κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην JonesTrading. Αλλά πάνω από μια δεκαετία μετά την πρώτη διάσπαση της τιμής του bitcoin πάνω από τα 1.000 δολάρια στο τέλος του 2013, οι επενδυτές αρχίζουν να αποδέχονται την ιδέα ότι το bitcoin συμπεριφέρεται περισσότερο ως μετοχή τεχνολογικής εταιρείας με μόχλευση παρά ως κάποιο είδος αντιστάθμισης κινδύνου.
Η παρακάτω γραφική απεικόνιση δείχνει ότι η 21ήμερη κυλιόμενη συσχέτιση μεταξύ του bitcoin και του exchange-traded fund ProShares UltraPro QQQ — το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των καθημερινών κινήσεων του Nasdaq-100 κατά τρεις φορές — είναι πολύ υψηλότερη από τη συσχέτιση του bitcoin με τον χρυσό. Αν ήταν πραγματικά ένα αντιστάθμισμα για τη νομισματική υπερβολή, θα μπορούσαμε να περιμένουμε το bitcoin να διαπραγματεύεται πιο στενά με τον χρυσό. Αντίθετα, η συσχέτισή του με το ProShares UltraPro ETF ήταν στο 0,4 την Πέμπτη, αφού είχε ανέβει έως και 0,78 πέρυσι.
Αυτό υπονομεύει την ιδέα ότι το bitcoin προσφέρει σημαντική διαφοροποίηση για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή, δήλωσε η Μάρτα Νόρτον, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην Empower. «Οι άνθρωποι πρέπει να θυμούνται ότι αυτό είναι μια κίνηση με ρίσκο, όχι μια κίνηση χωρίς ρίσκο», είπε η Νόρτον.
Εν τω μεταξύ, η κυλιόμενη συσχέτιση μεταξύ του bitcoin και του χρυσού ήταν -0,03 την Πέμπτη, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία σχέση διαπραγμάτευσης μεταξύ bitcoin και χρυσού.
«Είναι απλώς ένα ακόμα κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο», δήλωσε ο Ο’Ρουρκ στο MarketWatch. «Αν ψάχνετε για μια αποθήκη αξίας, είναι καλύτερα να αγοράσετε ένα ακίνητο για ενοικίαση».
Η ευφορία λόγω Τραμπ είχε ημερομηνία λήξης
Η ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα αγόραζαν Bitcoin υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας από τους παράγοντες που καθόρισαν τις τιμές των τελευταίων μηνών. Ο Ρεπουμπλικάνος είχε παρουσιάσει τον εαυτό του ως «πρόεδρο των κρυπτονομισμάτων» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είχε ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία ενός εθνικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων – παρόμοιου με εκείνο για εμπορεύματα όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο. Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τέτοιο αποθεματικό τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, δεν αγοράστηκαν κρυπτονομίσματα για τον σκοπό αυτό. Αρχικά, μεταφέρθηκαν μόνο κέρματα που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ σε σχέση με παράνομες συναλλαγές. Ο Μπέσεντ έχει πλέον διευκρινίσει ότι αυτό δεν θα αλλάξει προς το παρόν.
Ωστόσο, ο Τραμπ τήρησε μια σειρά από τις υποσχέσεις του, υπενθυμίζει η Handelsblatt. Μεταξύ άλλων, διόρισε τον Πολ Άτκινς, τον πιο φιλικό προς τα κρυπτονομίσματα επικεφαλής που είχε ποτέ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο ίδιος ο Άτκινς είχε προηγουμένως υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Securitize, μιας εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προωθεί τη χρήση ψηφιακών tokens.
Η ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα αγόραζαν Bitcoin υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας από τους παράγοντες που καθόρισαν τις τιμές των τελευταίων μηνών. Ο Ρεπουμπλικάνος είχε παρουσιάσει τον εαυτό του ως «πρόεδρο των κρυπτονομισμάτων» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είχε ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία ενός εθνικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων – παρόμοιου με εκείνο για εμπορεύματα όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο. Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τέτοιο αποθεματικό τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, δεν αγοράστηκαν κρυπτονομίσματα για τον σκοπό αυτό. Αρχικά, μεταφέρθηκαν μόνο κέρματα που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ σε σχέση με παράνομες συναλλαγές. Ο Μπέσεντ έχει πλέον διευκρινίσει ότι αυτό δεν θα αλλάξει προς το παρόν.
Ωστόσο, ο Τραμπ τήρησε μια σειρά από τις υποσχέσεις του, υπενθυμίζει η Handelsblatt. Μεταξύ άλλων, διόρισε τον Πολ Άτκινς, τον πιο φιλικό προς τα κρυπτονομίσματα επικεφαλής που είχε ποτέ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο ίδιος ο Άτκινς είχε προηγουμένως υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Securitize, μιας εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προωθεί τη χρήση ψηφιακών tokens.
Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι ο Τραμπ υπέγραψε έναν νόμο που, για πρώτη φορά, καθιέρωσε εθνικά πρότυπα για κρυπτονομίσματα όπως τα stablecoins. Οι γιοι του Τραμπ επενδύουν επίσης στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων μέσω διαφόρων έργων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», πρόκειται για μια επικερδή επιχείρηση, η οποία φέρεται να αποφέρει στην οικογένεια σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
Όλα τα παραπάνω, πυροδότησαν μια προσωρινή ευφορία στα κρυπτονομίσματα. Από την εκλογική νίκη του Τραμπ στις 4 Νοεμβρίου 2024, μέχρι τις 6 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, σχεδόν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια εισέρρευσαν σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin (Spot ETFs) στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όχι μόνο οι ιδιώτες επενδυτές αύξησαν τις επενδύσεις τους σε Bitcoin, αλλά και θεσμικοί επενδυτές, όπως hedge funds, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και συνταξιοδοτικά ταμεία.
«Ένα ακόμα περιουσιακό στοιχείο που το περιφέρει η Wall Street»
Άλλοι μύθοι για το bitcoin έχουν καταρρεύσει εδώ και χρόνια. Για παράδειγμα, η ιδέα ότι το κρυπτονόμισμα ήταν εργαλείο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να μεταφέρουν χρήματα ιδιωτικά και χωρίς κυβερνητική παρέμβαση διαλύθηκε όταν το FBI κατέρριψε το Silk Road, μια διαδικτυακή αγορά που χρησιμοποιούσε το bitcoin για να διευκολύνει παράνομες συναλλαγές, το 2013. Από τότε, το κρυπτονόμισμα πέρασε από το «αντί-Wall Street» στο να βρίσκεται «στο κρεβάτι με το Wall Street», δήλωσε ο Τζόζεφ Σαλούτσι, επικεφαλής της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης στην Themis Trading. «Πούλησαν την ψυχή τους», δήλωσε ο Σαλούτσι. «Αρχικά έλεγαν, ‘Θα είμαστε αυτό το πρωτόκολλο defi’. Μετά εμφανίστηκε η BlackRock, τα ETFs εμφανίστηκαν, οι αλχημιστές εμφανίστηκαν. Τώρα έχει γίνει απλώς ένα ακόμα περιουσιακό στοιχείο που η Wall Street το περιφέρει».
Οι επενδυτές έχουν επίσης απογοητευτεί από τις λεγόμενες εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως η Strategy του Μάικλ Σέιλορ. Όταν οι μετοχές της Strategy διαπραγματεύονταν με ένα υψηλό premium σε σχέση με την αξία του bitcoin της, οι επενδυτές συνηθίζονταν να μιλούν για τον Σέιλορ σαν να είχε ανακαλύψει ένα «άπειρο κενό χρημάτων». Αλλά την Πέμπτη, οι μετοχές της εταιρείας μειώθηκαν περισσότερο από 15% καθώς η Strategy βρέθηκε να είναι «υποχρεωμένη» για το τεράστιο απόθεμα bitcoin της, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της. Το μεγάλο premium σε σχέση με τα καθαρά περιουσιακά της στοιχεία που κάποτε απολάμβανε η Strategy έχει μετατραπεί σε έκπτωση.
Άλλες εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προσπάθησαν να αντιγράψουν τη στρατηγική του Σέιλορ υπέστησαν παρόμοια μοίρα. Οι μετοχές της Bitmine Immersion Technologies Inc., μιας εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που εστιάζει στο Ethereum, υποχώρησαν περισσότερο από 15% την Πέμπτη, φέρνοντας την πτώση τους από την αρχή της χρονιάς σε πάνω από 30%.
Προβλήματα και για το Gemini των αδερφών Winklevoss
Η αναταραχή στην αγορά έχει επιπτώσεις και σε άλλα μέρη της βιομηχανίας των crypto: Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Gemini ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα σταματήσει τις δραστηριότητές του στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Οι πελάτες σε αυτές τις περιοχές θα μπορούν να κάνουν ανάληψη χρημάτων μόνο από τις 5 Μαρτίου. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι λογαριασμοί θα κλείσουν οριστικά ένα μήνα αργότερα.
Οι ιδρυτές Cameron και Tyler Winklevoss εισήγαγαν την Gemini στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε, η μετοχή έχει χάσει σχεδόν το 80% της αξίας της. Την Πέμπτη, οι μετοχές διαπραγματεύονταν περίπου 6% χαμηλότερα στις αρχές των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη.
Tα «καμπανάκια» του Mr Big Short
Για τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει στην αγορά, τοποθετήθηκε τη Δευτέρα και ο Mr Big Short ή Μάικλ Μπέρι, που έγινε ευρύτερα γνωστός για το στοίχημά του κατά της αμερικανικής αγοράς κατοικίας πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η πτώση του Bitcoin μπορεί να εξελιχθεί σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο «σπιράλ θανάτου», προκαλώντας μόνιμες ζημιές σε εταιρείες που τον τελευταίο χρόνο έχουν συσσωρεύσει το κρυπτονόμισμα.
Σε ανάρτησή του στο Substack τη Δευτέρα, ο Μπέρι υποστήριξε ότι το Bitcoin, αποκαλύφθηκε ως ένα καθαρά κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς να καταφέρει να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα έναντι της απομείωσης της αξίας του χρήματος, αντίστοιχο με τα πολύτιμα μέταλλα. Περαιτέρω απώλειες, όπως σημείωσε, θα μπορούσαν να πιέσουν γρήγορα τους ισολογισμούς των μεγάλων κατόχων, να οδηγήσουν σε αναγκαστικές πωλήσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και να πυροδοτήσουν εκτεταμένη καταστροφή αξίας.
