Η αποκαθήλωση του Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές, ημερομηνία λήξης είχε η ευφορία λόγω Τραμπ

Καθώς οι τιμές του bitcoin συνεχίζουν να διολισθαίνουν, οι επενδυτές και οι υποστηρικτές του αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν μια άβολη πραγματικότητα σχετικά με τη φύση του κρυπτονομίσματος. Ίσως ο μεγαλύτερος μύθος που έχει καταρριφθεί μέχρι στιγμής, σημειώνει το MarketWatch είναι ο εξής: Στις πρώτες μέρες του, το bitcoin θεωρούνταν αντιστάθμισμα για τη δημοσιονομική υπερβολή, την εκτύπωση χρημάτων από κυβερνήσεις και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι τιμές του bitcoin συνεχίζουν να είναι σε πτωτική πορεία από τον Οκτώβριο, παρά τη σταθερή υποχώρηση του δολαρίου των ΗΠΑ και τις ανησυχίες για τα μη βιώσιμα επίπεδα δημόσιου χρέους, οι οποίες εν μέρει αποδόθηκαν στην τεράστια άνοδο της τιμής του χρυσού.«Είναι εντελώς ακατανόητο. Το δολάριο καταρρέει σε όλες τις μετρήσεις, και όμως το bitcoin τα πήγε ακόμα χειρότερα. Είναι κυριολεκτικά το αντίθετο από αυτό που είχε υποσχεθεί», δήλωσε ένας μακροχρόνιος επενδυτής κρυπτονομισμάτων, ο οποίος αγόρασε το πρώτο του bitcoin το 2014, στο MarketWatch.Ο δείκτης ICE U.S. Dollar Index DXY, έχει μειωθεί κατά 0,5% από την αρχή του έτους και κατά περισσότερο από 10% από την τελευταία κορύφωση του στα αρχές του 2025, σύμφωνα με τα δεδομένα της FactSet. Την Πέμπτη, το bitcoin κατέρρευσε έως και 17%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο intraday από τις 11 Οκτωβρίου 2024, με την τιμή να φτάνει τα $60.057. Το κρυπτονόμισμα έχει πλέον εξαλείψει όλη την άνοδο, που ακολούθησε την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024, και ακόμη περισσότερο.H Πέμπτη 7/2, ήταν η χειρότερη μέρα για το bitcoin από τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με τα δεδομένα του Dow Jones Market Data. Στα χαμηλά της ημέρας, το κρυπτονόμισμα είχε υποχωρήσει πάνω από 50% από το υψηλό του αρχές Οκτωβρίου.Η ιδέα ότι το bitcoin ήταν ένα είδος ψηφιακού χρυσού και ένα αντιστάθμισμα για την υποτίμηση του νομίσματος αποτέλεσε ένα ισχυρό κομμάτι του μύθου που βοήθησε στην άνοδο των κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ο Μάικλ Ο’Ρουρκ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην JonesTrading. Αλλά πάνω από μια δεκαετία μετά την πρώτη διάσπαση της τιμής του bitcoin πάνω από τα 1.000 δολάρια στο τέλος του 2013, οι επενδυτές αρχίζουν να αποδέχονται την ιδέα ότι το bitcoin συμπεριφέρεται περισσότερο ως μετοχή τεχνολογικής εταιρείας με μόχλευση παρά ως κάποιο είδος αντιστάθμισης κινδύνου.Η παρακάτω γραφική απεικόνιση δείχνει ότι η 21ήμερη κυλιόμενη συσχέτιση μεταξύ του bitcoin και του exchange-traded fund ProShares UltraPro QQQ — το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των καθημερινών κινήσεων του Nasdaq-100 κατά τρεις φορές — είναι πολύ υψηλότερη από τη συσχέτιση του bitcoin με τον χρυσό. Αν ήταν πραγματικά ένα αντιστάθμισμα για τη νομισματική υπερβολή, θα μπορούσαμε να περιμένουμε το bitcoin να διαπραγματεύεται πιο στενά με τον χρυσό. Αντίθετα, η συσχέτισή του με το ProShares UltraPro ETF ήταν στο 0,4 την Πέμπτη, αφού είχε ανέβει έως και 0,78 πέρυσι.Αυτό υπονομεύει την ιδέα ότι το bitcoin προσφέρει σημαντική διαφοροποίηση για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή, δήλωσε η Μάρτα Νόρτον, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην Empower. «Οι άνθρωποι πρέπει να θυμούνται ότι αυτό είναι μια κίνηση με ρίσκο, όχι μια κίνηση χωρίς ρίσκο», είπε η Νόρτον.Εν τω μεταξύ, η κυλιόμενη συσχέτιση μεταξύ του bitcoin και του χρυσού ήταν -0,03 την Πέμπτη, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία σχέση διαπραγμάτευσης μεταξύ bitcoin και χρυσού.«Είναι απλώς ένα ακόμα κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο», δήλωσε ο Ο’Ρουρκ στο MarketWatch. «Αν ψάχνετε για μια αποθήκη αξίας, είναι καλύτερα να αγοράσετε ένα ακίνητο για ενοικίαση».Η ευφορία λόγω Τραμπ είχε ημερομηνία λήξηςΗ ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα αγόραζαν Bitcoin υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας από τους παράγοντες που καθόρισαν τις τιμές των τελευταίων μηνών. Ο Ρεπουμπλικάνος είχε παρουσιάσει τον εαυτό του ως «πρόεδρο των κρυπτονομισμάτων» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είχε ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία ενός εθνικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων – παρόμοιου με εκείνο για εμπορεύματα όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο. Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τέτοιο αποθεματικό τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, δεν αγοράστηκαν κρυπτονομίσματα για τον σκοπό αυτό. Αρχικά, μεταφέρθηκαν μόνο κέρματα που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ σε σχέση με παράνομες συναλλαγές. Ο Μπέσεντ έχει πλέον διευκρινίσει ότι αυτό δεν θα αλλάξει προς το παρόν.Ωστόσο, ο Τραμπ τήρησε μια σειρά από τις υποσχέσεις του, υπενθυμίζει η Handelsblatt. Μεταξύ άλλων, διόρισε τον Πολ Άτκινς, τον πιο φιλικό προς τα κρυπτονομίσματα επικεφαλής που είχε ποτέ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο ίδιος ο Άτκινς είχε προηγουμένως υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Securitize, μιας εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που προωθεί τη χρήση ψηφιακών tokens.