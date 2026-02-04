Ξεκινά η ανακαίνιση των συρμών της ΣΤΑΣΥ: Πώς θα αλλάξουν όψη τα τρένα σε μετρό και ηλεκτρικό
Ξεκινά η ανακαίνιση των συρμών της ΣΤΑΣΥ: Πώς θα αλλάξουν όψη τα τρένα σε μετρό και ηλεκτρικό
Κλιματισμός και «δεύτερη ζωή» με νέες αναβαθμίσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ για το παλαιότερο τροχαίο υλικό της Αθήνας
Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκσυγχρονισμού αστικών μεταφορών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με επίκεντρο τους παλαιούς συρμούς του Μετρό της Αθήνας. Το σχέδιο αφορά τόσο τους συρμούς πρώτης γενιάς των Γραμμών 2 και 3 της ΣΤΑΣΥ όσο και την ανακαίνιση του στόλου της Γραμμής 1, με συνολικό κόστος που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.
Η ΣΤΑΣΥ έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2021–2027, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφορές», προκειμένου να αντλήσει τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση της αναβάθμισης των συρμών πρώτης γενιάς των Γραμμών 2 και 3. Πρόκειται συνολικά για 28 συρμούς που παραγγέλθηκαν τη δεκαετία του 1990, στο πλαίσιο της κατασκευής των δύο γραμμών.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των συρμών είναι η πλήρης απουσία κλιματισμού, καθώς κατά τον αρχικό σχεδιασμό τους δεν υπήρξε ούτε καν πρόβλεψη για μελλοντική εγκατάσταση σχετικού συστήματος. Αποτέλεσμα είναι να αποτελούν μέχρι σήμερα ένα από τα βασικότερα σημεία δυσφορίας για τους επιβάτες, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες και στις ώρες αιχμής.
Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΣΤΑΣΥ, πλέον έχει βρεθεί τεχνική λύση για την εγκατάσταση κλιματισμού, κάτι που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω περιορισμών χώρου, βάρους και ηλεκτρικής ισχύος. Η λύση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πλήρη αναβάθμιση των συρμών, ώστε να προσεγγίσουν τις προδιαγραφές σύγχρονου τροχαίου υλικού.
Παράλληλα με τον κλιματισμό, το πρόγραμμα προβλέπει εκτεταμένη αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, των συστημάτων ελέγχου, της καλωδίωσης, των θυρών, του φωτισμού, της καμπίνας οδηγού και των εσωτερικών χώρων. Ο στόχος είναι οι συρμοί να αποκτήσουν ουσιαστικά μια «δεύτερη ζωή» και να μπορούν να παραμείνουν αξιόπιστοι σε λειτουργία για τουλάχιστον 15 έως 20 ακόμη χρόνια.
