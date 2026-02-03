Πώς διαμορφώθηκαν οι αποδοχές, αυξήσεις μέσω φόρων για δύο εκατομμύρια εργαζομένους - Δείτε παραδείγματα
Μεγαλύτερες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα με τη νέα φορολογική κλίμακα που υιοθέτησε η κυβέρνηση και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο - Η μεγαλύτερη στήριξη στους νέους και τις οικογένειες
Τις αυξήσεις που είδαν στους μισθούς τους συζητούν από την περασμένη Παρασκευή δύο εκατομμύρια νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα. Από την πληρωμή του Ιανουαρίου πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι βλέπουν αισθητά περισσότερα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, που μεταφράζονται σε μισό ή έναν ή και δύο μισθούς επιπλέον σε ετήσια βάση.
Οι αυξήσεις προέκυψαν όχι λόγω αύξησης του ονομαστικού μισθού, αλλά από τις μειώσεις κρατήσεων φόρων, ως απόρροια της νέας φορολογικής κλίμακας που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου του 2026. Το όφελος, ωστόσο, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης ήταν να ενισχύσει -πρωτίστως- τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας και τα ζευγάρια που έχουν ή θέλουν να κάνουν παιδιά.
Αυτό δημιουργεί τρεις ταχύτητες εργαζομένων:
■ Πάνω από 1 εκατομμύριο μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν σημαντική αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους φέτος.
■ Αλλο 1 εκατομμύριο βλέπει αύξηση, αλλά μικρότερη.
■ Περίπου μισό εκατομμύριο ήταν και παραμένουν αφορολόγητοι, με συνέπεια να μην ωφελούνται -προς το παρόν τουλάχιστον- από αυτές τις μειώσεις φόρων.
Για τους περισσότερους η εξήγηση κρύβεται στην ηλικία ή στο πόσα τέκνα έχουν δηλώσει στον εργοδότη τους. Η σύγκριση δείχνει ότι για τους ευνοημένους της μεταρρύθμισης το μηνιαίο όφελος ξεκινά από 40-50 ευρώ τον μήνα αν έχουν ένα παιδί, αλλά μπορεί να φτάνει και στα 300 ή 380 ευρώ τον μήνα για πολύτεκνους, ανάλογα και με το φορολογητέο εισόδημα. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με 14 μισθούς, το ετήσιο κέρδος μπορεί να φτάσει έως και 5.000 ευρώ, δηλαδή πάνω και από δύο μισθούς ετησίως.
Το όφελος πολλαπλασιάζεται άν και οι δύο σύζυγοι -ή και ένα παιδί έως 25 ετών που μένει ακόμα μαζί τους- εργάζονται. Συνολικά, τότε, στο ίδιο σπιτικό μπαίνουν δύο ή και τρεις μισθοί επιπλέον, συνδυάζοντας τα μπόνους για νέους και γονείς με παιδιά!
Το νέο τοπίοΣτο επίκεντρο των συζητήσεων στους χώρους εργασίας βρίσκονται πλέον τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας: άλλοι χάρηκαν περισσότερο για την αύξηση που είδαν, άλλοι λιγότερο, ενώ πολλοί έχουν ακόμη απορίες γιατί δεν πήραν όσα ανέμεναν ή γιατί νεότεροι συνάδελφοί τους παίρνουν πλέον καθαρά ποσά ίδια ή και υψηλότερα από τους παλαιότερους στην εργασία και την ηλικία.
Για τους περισσότερους η εξήγηση κρύβεται στην ηλικία ή στο πόσα τέκνα έχουν δηλώσει στον εργοδότη τους. Η σύγκριση δείχνει ότι για τους ευνοημένους της μεταρρύθμισης το μηνιαίο όφελος ξεκινά από 40-50 ευρώ τον μήνα αν έχουν ένα παιδί, αλλά μπορεί να φτάνει και στα 300 ή 380 ευρώ τον μήνα για πολύτεκνους, ανάλογα και με το φορολογητέο εισόδημα. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται με 14 μισθούς, το ετήσιο κέρδος μπορεί να φτάσει έως και 5.000 ευρώ, δηλαδή πάνω και από δύο μισθούς ετησίως.
Το όφελος πολλαπλασιάζεται άν και οι δύο σύζυγοι -ή και ένα παιδί έως 25 ετών που μένει ακόμα μαζί τους- εργάζονται. Συνολικά, τότε, στο ίδιο σπιτικό μπαίνουν δύο ή και τρεις μισθοί επιπλέον, συνδυάζοντας τα μπόνους για νέους και γονείς με παιδιά!
Νέοι έως 30 ετών: 230-1.600 ευρώΣτην πρώτη ταχύτητα αυξήσεων εισοδήματος βρίσκονται οι νέοι έως 25 ετών.
Οι πιο αδικημένοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι οι νέοι εκπαιδευτικοί ιδιωτικής εκπαίδευσης που αμείβονται με 12 και όχι με 14 μισθούς, ξεκινούν από 230 ευρώ τον χρόνο. Για παράδειγμα, δασκάλα 24 ετών σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με πρώτο μισθό 875 ευρώ τον μήνα (10.500 ευρώ τον χρόνο) είδε αύξηση 20 ευρώ τον μήνα. Αν η ίδια νέα όμως εργαζόταν με τον ίδιο μισθό (875 ευρώ καθαρά) σε κατάστημα ή εταιρεία και αμειβόταν με 14 μισθούς, θα έπαιρνε αύξηση 40 ευρώ τον μήνα ή 560 ευρώ το χρόνο. Θα κέρδιζε δηλαδή πάνω από μισό μηνιάτικο ετησίως.
Για νέους από 26 έως 30 ετών που είχαν καθαρό μισθό 1.071 ευρώ το 2025, φέτος πήραν αύξηση 46,4 ευρώ, δηλαδή 650 ευρώ τον χρόνο.
Για νέους 30 ετών χωρίς τέκνα με μηνιάτικο 1.500 καθαρά, οι καθαρές αποδοχές τους αυξήθηκαν 100 ευρώ, δηλαδή ο μισθός έφτασε στα 1.600 ευρώ, με ετήσιο κέρδος 1.400 ευρώ.
Γενικά, για όλους τους φορολογούμενους μισθωτούς προκύπτει τουλάχιστον ένα μικρό όφελος. Ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά με 980 ευρώ τον μήνα θα έχει 100 ευρώ παραπάνω τον χρόνο ή 7,14 ευρώ τον μήνα. Ενώ υπάλληλος με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα θα κερδίσει περίπου 200 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή λίγο πάνω από 14 ευρώ μηνιαίως.
Φωτογραφία: Shutterstock
Οικογένειες με παιδιάΗ αύξηση των καθαρών αποδοχών είναι ακόμη μεγαλύτερη στα νοικοκυριά με παιδιά. Το όφελος αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα. Για 1.500 ευρώ καθαρά ένας εργαζόμενος με τρία τέκνα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.700 ευρώ ή 121 ευρώ τον μήνα και έτσι τα 1.500 ευρώ μισθός γίνονται 1.621 από φέτος.
Φωτογραφία: Shutterstock
