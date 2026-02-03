Πώς διαμορφώθηκαν οι αποδοχές, αυξήσεις μέσω φόρων για δύο εκατομμύρια εργαζομένους - Δείτε παραδείγματα

Οικογένειες με παιδιά

Οι πιο αδικημένοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι οι νέοι εκπαιδευτικοί ιδιωτικής εκπαίδευσης που αμείβονται με 12 και όχι με 14 μισθούς, ξεκινούν από 230 ευρώ τον χρόνο. Για παράδειγμα, δασκάλα 24 ετών σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με πρώτο μισθό 875 ευρώ τον μήνα (10.500 ευρώ τον χρόνο) είδε αύξηση 20 ευρώ τον μήνα. Αν η ίδια νέα όμως εργαζόταν με τον ίδιο μισθό (875 ευρώ καθαρά) σε κατάστημα ή εταιρεία και αμειβόταν με 14 μισθούς, θα έπαιρνε αύξηση 40 ευρώ τον μήνα ή 560 ευρώ το χρόνο. Θα κέρδιζε δηλαδή πάνω από μισό μηνιάτικο ετησίως.Για νέους από 26 έως 30 ετών που είχαν καθαρό μισθό 1.071 ευρώ το 2025, φέτος πήραν αύξηση 46,4 ευρώ, δηλαδή 650 ευρώ τον χρόνο.Για νέους 30 ετών χωρίς τέκνα με μηνιάτικο 1.500 καθαρά, οι καθαρές αποδοχές τους αυξήθηκαν 100 ευρώ, δηλαδή ο μισθός έφτασε στα 1.600 ευρώ, με ετήσιο κέρδος 1.400 ευρώ.Η αύξηση των καθαρών αποδοχών είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το όφελος αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα. Για 1.500 ευρώ καθαρά ένας εργαζόμενος με τρία τέκνα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.700 ευρώ ή 121 ευρώ τον μήνα και έτσι τα 1.500 ευρώ μισθός γίνονται 1.621 από φέτος.Γενικά, για όλους τους φορολογούμενους μισθωτούς προκύπτει τουλάχιστον ένα μικρό όφελος. Ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά με 980 ευρώ τον μήνα θα έχει 100 ευρώ παραπάνω τον χρόνο ή 7,14 ευρώ τον μήνα. Ενώ υπάλληλος με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα θα κερδίσει περίπου 200 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή λίγο πάνω από 14 ευρώ μηνιαίως.Φωτογραφία: Shutterstock