Έως και δύο μισθούς τον χρόνο κερδίζουν από σήμερα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, πώς διαφοροποιείται το όφελος ανά ηλικία και παιδιά

Την έμπρακτη εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ του περασμένου Σεπτεμβρίου και τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, βλέπουν από σήμερα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα Περισσότερο κερδισμένοι από τις φοροελαφρύνσεις είναι οι νέοι εργαζόμενοι και οι οικογένειες με παιδιά, με το κέρδος να φτάνει έως και τους δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου για άτεκνους με αποδοχές από 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από αυτόν τον μήνα στο 20%, έναντι 22% που ίσχυε έως πέρυσι. Για το κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση υποχωρεί στο 26% από το 28%, ενώ για απολαβές ανάμεσα σε 30.000 και 40.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται στο 34%, αντί για 36% που εφαρμόστηκε πέρυσι. Όπως έγραφε το πρωί το protothema.gr , οι καθαρές αυξήσεις κυμαίνονται από περίπου 7 ευρώ έως και 378 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, ενώ σε ετήσια βάση το όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 4.800 ευρώ.«Είναι μια πολιτική στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» είπε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκη ς, προσθέτοντας ότι «προσπαθείς να δώσεις το χέρι σου σε όσους περισσότερους μπορείς. Τα μέτρα αυτά δείχνουν μια συγκεκριμένη λογική»«Είμαστε μια χώρα που μιλάει για το ποιους και πόσο θα στηρίξει ενώ στην Ευρώπη οι χώρες κινούνται σε μονοπάτια που έχουμε βαδίσει εμείς στο παρελθόν» συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης στον ΣΚΑΪ , ο οποίος τόνισε ότι «η ψήφος δεν εξαγοράζεται, ο κόσμος τιμά και εμπιστεύεται αυτούς που κάνουν τη δουλειά».Υπενθυμίζεται πως οι πρώτοι που είδαν τις αυξήσεις χάρη στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας ήταν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έλαβαν την προκαταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου τον Δεκέμβριο, ενώ το προηγούμενο διάστημα έλαβαν αυξημένους μισθούς και οι δημόσιοι υπάλληλοι.- Ιδιωτική υπάλληλος 25 ετών με μηνιαίο καθαρό μισθό 980 ευρώ - Καθώς πλέον μηδενίζεται ο φόρος που της αναλογεί, από τον Ιανουάριο ο μισθός της θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και θα ανέλθει στα 1.071 καθαρά. Δεδομένου ότι στον ιδιωτικό τομέα καταβάλλονται 14 μισθοί, το ετήσιο καθαρό όφελος θα είναι 1.283 ευρώ, δηλαδή κερδίζει σχεδόν 1,3 μισθούς.- Εργαζόμενος 28 ετών στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ - Θα φορολογείται πλέον με 9% αντί για 22%. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο θα έχει μηνιαία αύξηση 100 ευρώ και θα λαμβάνει 1.600 ευρώ. Αν υπολογιστεί επί 14 μισθούς, το ετήσιο όφελος θα είναι 1.400 ευρώ, δηλαδή κερδίζει σχεδόν έναν μισθό.- Ζευγάρι μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με τρία παιδιά - Χάρη στη μετακίνηση και των δύο γονιών στον συντελεστή 9% τις πρώτες 20.000 ευρώ, το ζευγάρι θα δει σημαντική αύξηση καθαρών εσόδων. Αν το ένα μέλος του ζευγαριού λαμβάνει 1.540 ευρώ καθαρά, θα δει από τον Ιανουάριο αύξηση 121 ευρώ μηνιαίως. Το άλλο μέλος έχει καθαρό μισθό 1.290 ευρώ και οι απολαβές του θα αυξηθούν κατά 93 ευρώ ανά μήνα. Άρα, το ζευγάρι τριτέκνων θα έχει αυξημένους μηνιαίους μισθούς κατά 214 ευρώ, που ισοδυναμεί με 3.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή κερδίζουν τους μισθούς ενός και πλέον μήνα.

- Πολύτεκνος που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με καθαρό μισθό 1.809 ευρώ - Από τον Ιανουάριο θα δει αύξηση 293 ευρώ, δηλαδή θα αμοίβεται με 2.102 ευρώ, καθώς για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται. Το ετήσιο όφελος θα είναι 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με περίπου δύο μισθούς. Εάν η σύζυγός του εργάζεται στο Δημόσιο με καθαρό μισθό 1.527 ευρώ, θα δει τις αποδοχές της να αυξάνονται κατά 140 ευρώ, με ετήσιο όφελος 1.680 ευρώ. Το ετήσιο κέρδος για το ζευγάρι είναι συνολικά 5.780 ευρώ.



- Ιδιωτική υπάλληλος με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.526 ευρώ - Από τον Ιανουάριο θα λάβει αύξηση 64 ευρώ, χάρη στη μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες συν ακόμα 4 μονάδες για εισοδήματα έως 30.000 για τα δύο τέκνα, άρα ο μισθός του θα ανέλθει στα 1.590 ευρώ. Σε ετήσια βάση η μείωση φόρου ισοδυναμεί με 900 ευρώ. Αν εργάζεται και ο σύζυγος της, το όφελος είναι μεγαλύτερο, καθώς κι αυτός θα έχει ξεχωριστά φορολογικά οφέλη.



- Μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς τέκνα, με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.251 ευρώ - Από τον Ιανουάριο θα έχει αύξηση 200 ευρώ σε ετήσια βάση, χάρη στην οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες. Εάν πρόκειται για ζευγάρι και εργάζεται και ο σύζυγος με αντίστοιχες αποδοχές, το ετήσιο όφελος διπλασιάζεται στα 400 ευρώ.



Νέοι και γονείς οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι Με βάση τα νέα δεδομένα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έως 25 ετών που στην πλειονότητά τους έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και όχι ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.



Στους κερδισμένους και οι μισθωτοί ηλικίας 26 έως 30 ετών, καθώς για έσοδα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή, δηλαδή 9%.



Όσον αφορά τους γονείς, όσοι είναι άνω των 30 ετών με ένα ή δύο παιδιά, θα δουν μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά επιπλέον δύο μονάδες ανά εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά, δε, για τους τρίτεκνους από φέτος φορολογούνται με τον κατώτατο συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 20.000, ενώ για τους εργαζόμενους με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα η φορολογική επιβάρυνση μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ.