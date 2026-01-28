NBG: Καταλύτες για τις ελληνικές μετοχές, αναβαθμίσεις και Euronext – Τα 4 top picks
NBG: Καταλύτες για τις ελληνικές μετοχές, αναβαθμίσεις και Euronext – Τα 4 top picks
Οι τιμές στόχοι που δίνει η NBG για τις τέσσερις κορυφαίες επιλογές της και τα διψήφια περιθώρια ανόδου - Καύσιμο για τις ελληνικές μετοχές το καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς» και η ένταξη του Χ.Α στo Euronext
«Θετική» παραμένει για τις ελληνικές μετοχές η NBG Securities το 2026, καθώς βλέπει περιθώρια για περαιτέρω άνοδο, σύμφωνα με τις αυξημένες τιμές στόχου κατά περίπου 13% κατά μέσο όρο για τις μετοχές που παρακολουθεί. Παράλληλα, ξεχωρίζει τις τέσσερις κορυφαίες επιλογές της, που είναι η Metlen, Motor Oil, Profile και Πειραιώς, με κριτήρια, τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, την ορατή ανάπτυξη, τους ισχυρούς ισολογισμούς και τις ελκυστικές αποτιμήσεις.
Σύμφωνα με την NBG, η Metlen και Motor Oil προσφέρουν αξιόπιστες αξίες, έχουν ισχυρούς ισολογισμούς και καλές αποδόσεις μερισμάτων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τη μεγαλύτερη ανατίμηση σε σχέση με τις άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Όσον αφορά τις τιμές στόχους, δίνει 60,5 ευρώ για τη Metlen με περιθώριο ανόδου 40%, 41 ευρώ για την Motor Oil με περιθώριο ανόδου 25%, 10 ευρώ για την Profile με περιθώριο ανόδου 28% και 9,9 ευρώ για την Πειραιώς με περιθώριο ανόδου 20%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Σύμφωνα με την NBG, η Metlen και Motor Oil προσφέρουν αξιόπιστες αξίες, έχουν ισχυρούς ισολογισμούς και καλές αποδόσεις μερισμάτων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει τη μεγαλύτερη ανατίμηση σε σχέση με τις άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Όσον αφορά τις τιμές στόχους, δίνει 60,5 ευρώ για τη Metlen με περιθώριο ανόδου 40%, 41 ευρώ για την Motor Oil με περιθώριο ανόδου 25%, 10 ευρώ για την Profile με περιθώριο ανόδου 28% και 9,9 ευρώ για την Πειραιώς με περιθώριο ανόδου 20%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα