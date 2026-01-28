NBG: Καταλύτες για τις ελληνικές μετοχές, αναβαθμίσεις και Euronext – Τα 4 top picks

Οι τιμές στόχοι που δίνει η NBG για τις τέσσερις κορυφαίες επιλογές της και τα διψήφια περιθώρια ανόδου - Καύσιμο για τις ελληνικές μετοχές το καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς» και η ένταξη του Χ.Α στo Euronext