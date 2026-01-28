Κτηματαγορά: Ενδείξεις εξισορρόπησης στην αγορά κατοικίας μετά το ράλι στις τιμές
Κτηματαγορά: Ενδείξεις εξισορρόπησης στην αγορά κατοικίας μετά το ράλι στις τιμές
«Πρωταθλήτρια» η περιοχή του Πειραιά, με άνοδο που έφτασε το 95% - Στο 86% η άνοδος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Στα ύψη οι τιμές στα νότια προάστια της Αθήνας
Επειτα από μια περίοδο συνεχούς ανόδου με εξωπραγματικές αυξήσεις ακόμη και κατά 95% των ζητούμενων τιμών την τελευταία εξαετία στην «πρωταθλήτρια» περιοχή του Πειραιά, το 2026 φαίνεται ότι θα είναι χρονιά εξισορρόπησης για την εγχώρια αγορά κατοικίας σε επίπεδο τιμών.
Η ισορροπία, ωστόσο, φαίνεται να αργεί ακόμη στο επίπεδο της προσφοράς των σπιτιών αλλά και της εξεύρεσης ουσιαστικών λύσεων στο μείζον ζήτημα του Στεγαστικού, όπου τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν την αρνητική πρωτιά πανευρωπαϊκά δαπανώντας το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος στο κόστος στέγασης (για ενοίκια, πληρωμές στεγαστικών δανείων, φόρους ακίνητης περιουσίας και έξοδα κάλυψης ενεργειακών αναγκών στέγασης), όταν το μέσο κόστος στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ενωση αντιστοιχεί στο 19,2%.
«Και το ανησυχητικό είναι ότι αντίθετα με ό,τι συνέβη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η προσιτότητα της στέγασης έχει μειωθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια», όπως επισημαίνει στην τελευταία της μελέτη για τη «Στέγαση στην Ελλάδα», η διαΝΕΟσις (Ιανουάριος 2026). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με συντονιστή τον γενικό διευθυντή του και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νίκο Βέττα. «To θέμα της στέγασης είναι πολυπαραγοντικό και γι’ αυτό δεν μπορεί να λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη», σχολιάζει ο κ. Βέττας. «Δημιουργήθηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, από το 2008 και μετά, θα λυθεί σταδιακά κι επιπλέον είναι ένα θέμα που δεν θα λυθεί ερήμην των άλλων τομέων της οικονομίας.
