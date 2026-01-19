Επίδομα μητρότητας 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
Επίδομα μητρότητας 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
Πληρώνεται το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ, τα ποσά που θα δουν οι δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους
Εντός του Ιανουαρίου και συγκεκριμένα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθεί το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ. Η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας αφορά ασφαλισμένες, που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους και έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους στο χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025, έως και 15 Ιανουαρίου 2026.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.
Δικαιούχες της πληρωμής είναι:
-μισθωτές μητέρες,
-ελεύθερες επαγγελματίες,
-αγρότισσες
Εκτός καταβολής του επιδόματος μητρότητας παραμένουν:
-οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου,
-οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή,
-οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, για τις οποίες οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.
