Πότε θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας, πώς υπολογίζεται
Πότε θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας, πώς υπολογίζεται
Ποιοι εξαιρούνται
Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νέες μητέρες.
Η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας αφορά μισθωτές, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η πληρωμή αφορά δικαιούχες που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
-Μισθωτές μητέρες
-Ελεύθερες επαγγελματίες
-Αγρότισσες
Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.
– Οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.
– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή.
– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.
Η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας αφορά μισθωτές, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η πληρωμή αφορά δικαιούχες που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
-Μισθωτές μητέρες
-Ελεύθερες επαγγελματίες
-Αγρότισσες
Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως 15 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.
Πώς υπολογίζεται το ποσόΤο ύψος του επιδόματος μητρότητας διαφοροποιείται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές και τη συνολική ασφαλιστική ιστορία της κάθε δικαιούχου.
Ποιοι εξαιρούνταιΕκτός πληρωμής παραμένουν:
– Οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου.
– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή.
– Οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα