Handelsblatt: Ισχυρές και με περιθώρια ανόδου οι ελληνικές τράπεζες
Handelsblatt: Ισχυρές και με περιθώρια ανόδου οι ελληνικές τράπεζες
Αισιόδοξος ο Γιάννης Στουρνάρας, που όμως προειδοποιεί για υπαρκτούς κινδύνους - Το μεγάλο comeback για τις τέσσερις συστημικές
Οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν κέρδη, διανέμουν μερίσματα και απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επιστροφή, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρέθηκε το 2015 ένα βήμα πριν από την κατάρρευση, σημειώνει σε ανάλυση της η γερμανική Handelsblatt.
Μέσα σε λίγους μήνες, οι τράπεζες είχαν τότε χάσει πάνω από το μισό των καταθέσεών τους. Για να ανακοπεί η φυγή κεφαλαίων, ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης διέταξε το κλείσιμο των τραπεζών για μία εβδομάδα και την επιβολή capital controls. Στη συνέχεια, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθούν με κρατικά κεφάλαια στήριξης και ιδιωτικά κεφάλαια.
Σήμερα, εκείνη η κρίση μοιάζει σχεδόν ξεχασμένη, αναφέρει το γερμανικό μέσο. Τα κρατικά κεφάλαια στήριξης έχουν αποπληρωθεί πλήρως. «Τα αποτελέσματα του πανευρωπαϊκού stress test του 2025 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών», δήλωσε στην Handelsblatt ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
«Ακόμη και σε δυσμενή σενάρια, τα ιδρύματα εμφανίζουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερους από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», πρόσθεσε.
Τα στοιχεία για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες — Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς — κατέγραψαν στο διάστημα αυτό καθαρά κέρδη συνολικού ύψους 3,53 δισ. ευρώ, έναντι 3,51 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Έτσι, η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, παρά τις πιέσεις στα επιτοκιακά έσοδα, που προκάλεσαν οι μειώσεις των βασικών επιτοκίων. Για το σύνολο του 2025, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη των τεσσάρων τραπεζών θα διαμορφωθούν περίπου στα 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 4,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
Μέσα σε λίγους μήνες, οι τράπεζες είχαν τότε χάσει πάνω από το μισό των καταθέσεών τους. Για να ανακοπεί η φυγή κεφαλαίων, ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης διέταξε το κλείσιμο των τραπεζών για μία εβδομάδα και την επιβολή capital controls. Στη συνέχεια, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθούν με κρατικά κεφάλαια στήριξης και ιδιωτικά κεφάλαια.
Σήμερα, εκείνη η κρίση μοιάζει σχεδόν ξεχασμένη, αναφέρει το γερμανικό μέσο. Τα κρατικά κεφάλαια στήριξης έχουν αποπληρωθεί πλήρως. «Τα αποτελέσματα του πανευρωπαϊκού stress test του 2025 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών», δήλωσε στην Handelsblatt ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
«Ακόμη και σε δυσμενή σενάρια, τα ιδρύματα εμφανίζουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερους από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», πρόσθεσε.
Τα στοιχεία για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες — Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς — κατέγραψαν στο διάστημα αυτό καθαρά κέρδη συνολικού ύψους 3,53 δισ. ευρώ, έναντι 3,51 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Έτσι, η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, παρά τις πιέσεις στα επιτοκιακά έσοδα, που προκάλεσαν οι μειώσεις των βασικών επιτοκίων. Για το σύνολο του 2025, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη των τεσσάρων τραπεζών θα διαμορφωθούν περίπου στα 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 4,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα