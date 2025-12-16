Πετρέλαιο: Βουτιά τιμών στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, κάτω από τα 60$ το Brent
Η υπερπροσφορά και η πιθανή ειρηνική συμφωνία στην Ουκρανία πιέζουν τις τιμές του αργού πετρελαίου, με τις τιμές να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021
Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν κοντά 3% την Τρίτη, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021, λόγω της αναμενόμενης υπερπροσφοράς και της πιθανότητας ειρηνικής συμφωνίας στην Ουκρανία.
Το West Texas Intermediate (WTI) έπεσε κατά 2,73%, ή 1,55 δολάρια, κλείνοντας στα 55,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 2,71%, ή 1,64 δολάρια, στα 58,92 δολάρια.
Η τιμή του αμερικανικού αργού έχει σημειώσει πτώση περίπου 23% φέτος, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοσή του από το 2018, ενώ το Brent έχει υποχωρήσει κατά 21%, την χειρότερη χρονιά του από το 2020.
Την ίδια στιγμή οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έπεσαν κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι, φτάνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, προσφέροντας ανακούφιση στους καταναλωτές πριν τις γιορτές, σύμφωνα με την ένωση οδηγών AAA.
Η πτώση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να αποτελεί ένδειξη επιβράδυνσης της οικονομίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν μόλις 64.000 τον Νοέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο σημειώθηκε μείωση κατά 105.000 θέσεις. Η ανεργία έφτασε το 4,6%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων ετών.
Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται υπό πίεση φέτος, καθώς τα μέλη του ΟΠΕΚ+ αύξησαν γρήγορα την παραγωγή μετά από χρόνια μείωσης της παραγωγής. Οι επενδυτές επίσης ενσωματώνουν την πιθανότητα χαμηλότερου γεωπολιτικού κινδύνου, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στην Ουκρανία για να δεχτεί ειρηνική συμφωνία με τη Ρωσία.
