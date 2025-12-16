Πετρέλαιο: Βουτιά τιμών στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, κάτω από τα 60$ το Brent

Η υπερπροσφορά και η πιθανή ειρηνική συμφωνία στην Ουκρανία πιέζουν τις τιμές του αργού πετρελαίου, με τις τιμές να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021