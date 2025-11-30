Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: «Βουλιάζει» η Ερμού, συνεχίζονται οι προσφορές της Black Friday - Δείτε εικόνες

​Η κίνηση στον εμπορικότερο πεζόδρομο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι προσφορές της Black Friday παραμένουν σε ισχύ, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον διατηρείται αμείωτο ενόψει και της αυριανής Cyber Monday