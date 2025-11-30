Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: «Βουλιάζει» η Ερμού, συνεχίζονται οι προσφορές της Black Friday - Δείτε εικόνες
Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα: «Βουλιάζει» η Ερμού, συνεχίζονται οι προσφορές της Black Friday - Δείτε εικόνες
Η κίνηση στον εμπορικότερο πεζόδρομο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι προσφορές της Black Friday παραμένουν σε ισχύ, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον διατηρείται αμείωτο ενόψει και της αυριανής Cyber Monday
Κοσμοσυρροή παρατηρείται αυτή την ώρα στην Ερμού και το ευρύτερο εμπορικό κέντρο καθώς πρόκειται για Κυριακή με ανοικτά καταστήματα.
Τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν τα ρολά τους στις 11 το πρωί, στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς τις Κυριακές, προσελκύοντας πλήθος καταναλωτών.
Η κίνηση στον εμπορικότερο πεζόδρομο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι προσφορές της Black Friday παραμένουν σε ισχύ, ενώ το αγοραστικό ενδιαφέρον διατηρείται αμείωτο ενόψει και της αυριανής Cyber Monday. Αρκετοί καταναλωτές φαίνεται να εκμεταλλεύονται τη σημερινή ημέρα για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, με την κίνηση στα καταστήματα να είναι μεγάλη.
Ωστόσο, η μαζική κάθοδος στο κέντρο έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία. Στους δρόμους περιμετρικά του εμπορικού τριγώνου παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, με την κίνηση των οχημάτων να θυμίζει πρωινό Δευτέρας και όχι Κυριακή, δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών που προσπαθούν να προσεγγίσουν το κέντρο.
