Δημοσκόπηση Marc για το Πρώτο ΘΕΜΑ: Πήρε «ενέργεια» η κυβέρνηση και πήγε στο 31%
Δημοσκόπηση Marc για το Πρώτο ΘΕΜΑ: Πήρε «ενέργεια» η κυβέρνηση και πήγε στο 31%
Αλλαγή κλίματος και πολιτικής ατζέντας έφεραν οι συμφωνίες του Ζαππείου με τη ΝΔ να είναι πλέον δημοσκοπικά 2,7 μονάδες πάνω από τις ευρωεκλογές - Ενας στους 3τρεις αναποφάσιστους είναι κεντροδεξιός ή κεντρώος
Σε δημοσκοπικά ποσοστά αρκετά υψηλότερα από τα αποτελέσματα της ευρωκάλπης ωθεί τη Νέα Δημοκρατία η αλλαγή ατζέντας που έφεραν οι ενεργειακές συμφωνίες του Ζαππείου, στις αρχές του μήνα: στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα είναι πλέον στο 31% σύμφωνα με τη μέτρηση της Marc που παρουσιάζει σήμερα το «Πρώτο Θέμα», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προηγείται 23,4 μονάδες του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, αφού επιλέγεται από το 31,2% των ερωτηθέντων.
Η αλλαγή κλίματος και ατζέντας είναι εμφανής στη δημοσκόπηση: τόσο η αναγγελία της έναρξης γεωτρήσεων για ελληνικά κοιτάσματα όσο και η ανανέωση της προοπτικής κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, όπως και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από τη χώρα μας ως και την Ουκρανία βρίσκουν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που ξεπερνά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες του δείγματος -ηλικιακές, κομματικές, ιδεολογικές- το 50%.
Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία δείχνει να επιστρέφει -κατά πλειοψηφία- στην κοινή λογική: είναι χαρακτηριστικό ότι σε ερώτηση για τα ΕΛ.ΤΑ. ένας στους δύο συμφωνεί να περιοριστεί ο αριθμός των καταστημάτων, αλλά ζητούν να υπάρχει εξυπηρέτηση με άλλον τρόπο για όσους εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Ανάλογο είναι το κλίμα και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σημαντικά -διακομματικά- ποσοστά ψηφοφόρων να μιλούν και για τις ευθύνες των εκάστοτε υπουργών, αλλά και για τις ευθύνες εκείνων που έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραγωγή, είτε φυτική είτε ζωική.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΓΕΡΑΚΗ στο Πρώτο ΘΕΜΑ που κυκλοφορεί
Η αλλαγή κλίματος και ατζέντας είναι εμφανής στη δημοσκόπηση: τόσο η αναγγελία της έναρξης γεωτρήσεων για ελληνικά κοιτάσματα όσο και η ανανέωση της προοπτικής κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, όπως και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από τη χώρα μας ως και την Ουκρανία βρίσκουν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που ξεπερνά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες του δείγματος -ηλικιακές, κομματικές, ιδεολογικές- το 50%.
Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία δείχνει να επιστρέφει -κατά πλειοψηφία- στην κοινή λογική: είναι χαρακτηριστικό ότι σε ερώτηση για τα ΕΛ.ΤΑ. ένας στους δύο συμφωνεί να περιοριστεί ο αριθμός των καταστημάτων, αλλά ζητούν να υπάρχει εξυπηρέτηση με άλλον τρόπο για όσους εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Ανάλογο είναι το κλίμα και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σημαντικά -διακομματικά- ποσοστά ψηφοφόρων να μιλούν και για τις ευθύνες των εκάστοτε υπουργών, αλλά και για τις ευθύνες εκείνων που έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραγωγή, είτε φυτική είτε ζωική.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΓΕΡΑΚΗ στο Πρώτο ΘΕΜΑ που κυκλοφορεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα