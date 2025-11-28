Νέα εποχή για τις οικοδομικές άδειες - Τι αλλάζει με τη μεταφορά τους στο Κτηματολόγιο
Τι προβλέπει η νομοθετική πρωτοβουλία που παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών
Στην ένταξη των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στο Κτηματολόγιο προχωρά η κυβέρνηση σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό που παρουσιάστηκε χθες (27/11) στο υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό.
Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι στους δήμους θα παραμείνουν τα τμήματα πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ στο Κτηματολόγιο θα μεταφερθούν αποκλειστικά οι αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών. Ο στόχος είναι η ψήφιση του σχετικού νομοθετήματος έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.
Με τον νέο Οργανισμό εγκαθιδρύεται ένα πανεθνικό σύστημα αδειοδοτήσεων και ελέγχων, όπου η διαχείριση των υποθέσεων θα γίνεται ψηφιακά και με ενιαίους κανόνες. Θα εφαρμοστεί risk–based μοντέλο εποπτείας, όπου το 30% των πράξεων θα ελέγχεται δειγματοληπτικά μέσω αλγοριθμικής αξιολόγησης κινδύνου, με στόχευση σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας. Παράλληλα εισάγεται διπλός έλεγχος πριν την έναρξη εργασιών και υποχρεωτικό Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής με την ολοκλήρωση κάθε έργου.
Στο επίπεδο του θεσμικού πλαισίου, κωδικοποιείται όλη η πολεοδομική νομοθεσία σε 477 άρθρα και δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης που θα συγκεντρώνει πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα σε ένα ενιαίο πληροφοριακό υπόβαθρο.
