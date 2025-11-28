Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που δέχθηκε επίθεση από Αφγανό στην Ουάσινγκτον - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της

Σάρα Μπέκστρομ, τ

Η Μπέκστρομ κατετάγη στην Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια στις 26 Ιουνίου 2023.

«Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για την οικογένεια της Εθνοφρουράς μας», δήλωσε ο συνταγματάρχης Λάρι Ντόουν, διοικητής της Διακλαδικής Δύναμης της Περιφέρειας της Κολούμπια. «Η ειδικός Σάρα Μπέκστρομ ήρθε στην Περιφέρεια από τη Δυτική Βιρτζίνια για να βοηθήσει να παραμείνει η πρωτεύουσα του έθνους μας ασφαλής και όμορφη. Είναι μια ηρωίδα και θρηνούμε τον χαμό της. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους δικούς της ανθρώπους και με την Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια».

