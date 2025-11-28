Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που δέχθηκε επίθεση από Αφγανό στην Ουάσινγκτον - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της
Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που δέχθηκε επίθεση από Αφγανό στην Ουάσινγκτον - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της
Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή, ανακοίνωσε ο Τραμπ
H 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, το ένα από τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν από σφαίρες την περασμένη Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, όταν διαπράχθηκε η επίθεση που αποδίδεται σε Aφγανό ύποπτο, υπέκυψε στα τραύματά της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Η Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.
Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε.
Η Μπέκστρομ κατετάγη στην Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια στις 26 Ιουνίου 2023.
«Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για την οικογένεια της Εθνοφρουράς μας», δήλωσε ο συνταγματάρχης Λάρι Ντόουν, διοικητής της Διακλαδικής Δύναμης της Περιφέρειας της Κολούμπια. «Η ειδικός Σάρα Μπέκστρομ ήρθε στην Περιφέρεια από τη Δυτική Βιρτζίνια για να βοηθήσει να παραμείνει η πρωτεύουσα του έθνους μας ασφαλής και όμορφη. Είναι μια ηρωίδα και θρηνούμε τον χαμό της. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους δικούς της ανθρώπους και με την Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια».
Η επίθεση της Τετάρτης έγινε με φόντο κλίμα εξαιρετικά τεταμένο στις ΗΠΑ, όπου στις αρχές Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ίνφλουενσερ --διαμορφωτής της κοινής γνώμης-- σύμμαχος και προπαγανδιστής του προέδρου Τραμπ στη νεολαία. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε είχε σωθεί παρά τρίχα όταν διαπράχτηκε απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.
Τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος διέταξε να αναπτυχθεί η εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών - και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε μετά την επίθεση πως θα σταλούν ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσιγκτον· ο αριθμός τους θα φθάσει έτσι τους 2.500 και πλέον. Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε την αποστολή ενισχύσεων.
«Η Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», τόνισε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από τη Φλόριντα.
President Trump announces the death of U.S. Specialist Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked in D.C.— The White House (@WhiteHouse) November 28, 2025
May God be with her family. pic.twitter.com/q5OaOtzwW0
Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά «δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή», πρόσθεσε. «Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα» για την πορεία του, πρόσθεσε.
⚡ Sarah Beckstrom, one of the National Guard members shot in DC, has passed away, per President Trump.— Unwokeism (@UnwokeismX) November 28, 2025
[@UnwokeismX] 🗞 pic.twitter.com/e27oVqkaPG
«Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για την οικογένεια της Εθνοφρουράς μας», δήλωσε ο συνταγματάρχης Λάρι Ντόουν, διοικητής της Διακλαδικής Δύναμης της Περιφέρειας της Κολούμπια. «Η ειδικός Σάρα Μπέκστρομ ήρθε στην Περιφέρεια από τη Δυτική Βιρτζίνια για να βοηθήσει να παραμείνει η πρωτεύουσα του έθνους μας ασφαλής και όμορφη. Είναι μια ηρωίδα και θρηνούμε τον χαμό της. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους δικούς της ανθρώπους και με την Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια».
Η επίθεση της Τετάρτης έγινε με φόντο κλίμα εξαιρετικά τεταμένο στις ΗΠΑ, όπου στις αρχές Σεπτεμβρίου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ίνφλουενσερ --διαμορφωτής της κοινής γνώμης-- σύμμαχος και προπαγανδιστής του προέδρου Τραμπ στη νεολαία. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε είχε σωθεί παρά τρίχα όταν διαπράχτηκε απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.
Τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος διέταξε να αναπτυχθεί η εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών - και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε μετά την επίθεση πως θα σταλούν ακόμη 500 στρατιωτικοί στην Ουάσιγκτον· ο αριθμός τους θα φθάσει έτσι τους 2.500 και πλέον. Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε την αποστολή ενισχύσεων.
Ο δήμος της πρωτεύουσας είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να αποσυρθεί η εθνοφρουρά. Δικαστήριο τον δικαίωσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά η απόφασή της συνοδευόταν με αναστολή 21 ημερών, ως την 11η Δεκεμβρίου, ώστε να επιτραπεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα