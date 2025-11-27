Μητσοτάκης: Στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες και οι κατασκευές - Αύριο η επιστροφή ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές

Αναφερόμενος στις αλλαγές στις πολεοδομίες είπε πως «όταν με τον κ. Υπουργό Εσωτερικών κάναμε την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πολεοδομίες βαθμολογήθηκαν με τον εντυπωσιακά χαμηλό βαθμό του 3,4 στα 10, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις μεγάλες καθυστερήσεις στη γραφειοκρατία, σε οτιδήποτε συνεπάγεται η έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τον πολίτη, ταλαιπωρεί τον κατασκευαστικό κλάδο. Κατά συνέπεια, παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των κατασκευών από την Αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Τι θέλουμε; Να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται με ταχύτητα, με διαφάνεια, τις υποθέσεις, διευκολύνοντας ιδιοκτήτες και κατασκευαστές, αλλά ενθαρρύνοντας και τους επενδυτές. Ουσιαστικά θέλουμε ένα One Stop Shop για κάθε ακίνητο και αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο θα εργαστούμε, με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις, αλλά με σκοπό το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό εντός του επόμενου έτους».Όσον αφορά το κληρονομικό δίκαιο και τις αλλαγές που έρχονται επισήμανε ότι «έχουμε διατάξεις οι οποίες είναι αμετάβλητες για 80 χρόνια. Ανήκαν σε ένα νομικό περιβάλλον κατάλληλο ίσως για τη χώρα εκεί όπου βρισκόταν κάποτε, αλλά σίγουρα όχι για αυτή που είμαστε και εκεί που θέλουμε να πάμε. Πολλές καινοτομίες τις οποίες θα παρουσιάσει ο Υπουργός: η εισαγωγή του θεσμού της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, η ενίσχυση της θέσης των συζύγων, η αναγνώριση δικαιωμάτων στους συντρόφους, οι διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται πια ψηφιακά ώστε να εκλείψουν καθυστερήσεις και μία σειρά από άλλες σημαντικές καινοτομίες για τις οποίες θα μας μιλήσει ο Υπουργός. Θέλω να τονίσω ότι η μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου έχει και μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση ως προς τον τρόπο με τον οποίον κληρονομείται σήμερα η περιουσία, η οποία συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους, για λόγους οι οποίοι πιστεύω ότι μπορούν πια να αντιμετωπιστούν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες θα συζητήσουμε».Κλείνοντας, τέλος, τόνισε πως « όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να διατρέξει τη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου για να αντιληφθεί ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι τολμηρές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τη θέση της χώρας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό συνεπάγεται και μία μάχη με το «βαθύ κράτος» και τη συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας, αλλά σε αυτή τη μάχη είμαστε ταγμένοι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε».