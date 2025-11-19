Το 2027 ξεκινούν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Πάνω από το 65% η πρόοδος υλοποίησης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης - Τι περιλαμβάνει το mega project των 625 εκατ. ευρώ… δια χειρός ΤΕΡΝΑ
Σε λιγότερο από έναν χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλλι και εντός του 2027 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις.
Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο δίνουν τα αρμόδια στελέχη της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που άνοιξαν τις πύλες του τεράστιου εργοταξίου, αλλά και απάντησαν σε όλες τις απορίες και ερωτήσεις, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής που οργάνωσε ο κατασκευαστικός όμιλος.
Με άλλα λόγια, αυτό το απέραντο εργοτάξιο, σε λίγους μήνες θα έχει πάρει την τελική του μορφή και θα μεταμορφωθεί στο πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της χώρας και ένα από τα πιο σύγχρονα της Μεσογείου, το οποίο θα εκτείνεται σε 6.030 στρέμματα.
Ειδικότερα, όπως ανέφεραν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Χρήστος Παναγιωτόπουλος και ο Αντιπρόεδρος της Ευάγγελος Μασούρας, οι φέροντες οργανισμοί του Πύργου Ελέγχου και του Αεροσταθμού, καθώς και της πλειονότητας των υπολοίπων κτιρίων έχουν ολοκληρωθεί.
Επίσης:
•Η διάστρωση της τελικής επιφάνειας των ειδικών οδοστρωμάτων προσγείωσης / απογείωσης / στάθμευσης αεροσκαφών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με ποσοστό υλοποίησης της τάξεως του 96%.
•Ο Πύργος Ελέγχου έχει ολοκληρωθεί κατά 60%
•To κεντρικό Terminal 7 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 93.572 τ.μ. έχει ολοκληρωθεί κατά 60%
•Τα καταστρώματα του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων κατηγορίας κατά ICAO 4E και του τροχόδρομου εμφανίζει ποσοστό προόδου 96%. Μάλιστα, όπως σημειώθηκε, είναι θέμα λίγων ημερών να φτάσει το 100%.
•Η κατασκευή των οικοδομικών & ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην πλειονότητα των κτιρίων.
Όσον αφορά την νέα οδική σύνδεση με τον ΒΟΑΚ, βρίσκεται στο 85%, εκτός ενός τμήματος στο οποίο λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων δόθηκε εντολή κατασκευής σήραγγας μήκους 3 χλμ.
