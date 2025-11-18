ΕΧΑΕ: Κοντά στο 73% το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext
Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθεί επίσημα την αύριο Τετάρτη - Ισχυρή ανταπόκριση των εγχώριων και ξένων θεσμικών επενδυτών - Εξέλιξη «ορόσημο» για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Η Euronext συγκέντρωσε περίπου το 73% των μετοχών της ΕΧΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα.
Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθεί επίσημα την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Στις 24 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η παράδοση των νέων μετοχών και θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια του Aμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας και του Παρισίου.
Παράγοντες της αγοράς, σημειώνουν ότι η ισχυρή ανταπόκριση των εγχώριων και ξένων θεσμικών επενδυτών, οφείλεται και στο γεγονός ότι η ανταλλαγή μετοχών δεν δημιουργεί φορολογικά θέματα, ενώ οι ιδιώτες επιτάχυναν τις κινήσεις τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενισχυμένοι και από την πρόσθετη προμήθεια 0,4% των χρηματιστηριακών.
Οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ που αποδέχονται την πρόταση θα λάβουν μετοχές της Euronext με αναλογία 20 προς 1. Όσοι δεν συμμετείχαν, σε περίπτωση εφαρμογής του squeeze out, θα αποζημιωθούν με 5,98 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με discount σε σύγκριση με το σημερινό αντάλλαγμα.
Με την επίσημη ένταξη της Αθήνας στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται το όγδοο μέλος της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής πλατφόρμας της Ευρώπης και θα μετονομαστεί σε Euronext Athens. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Euronext είναι να φτάσει το 90% ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία του squeeze out και στη συνέχεια στην πλήρη «απορρόφηση» της ΕΧΑΕ.
Συνολικά πρόκειται για μια αλλαγή «ορόσημο» που επαναπροσδιορίζει τη θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την εντάσσει σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα με σαφώς μεγαλύτερη εμβέλεια, ρευστότητα και πρόσβαση διεθνών επενδυτών.
