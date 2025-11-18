ΕΧΑΕ: Κοντά στο 73% το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθεί επίσημα την αύριο Τετάρτη - Ισχυρή ανταπόκριση των εγχώριων και ξένων θεσμικών επενδυτών - Εξέλιξη «ορόσημο» για την ελληνική κεφαλαιαγορά