ΕΧΑΕ: Καλύφθηκε το 50% + 1 μετοχή στη δημόσια πρόταση της Euronext
ΕΧΑΕ: Καλύφθηκε το 50% + 1 μετοχή στη δημόσια πρόταση της Euronext
«Κλείδωσε» το deal λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης - Υψηλή η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών - Εκτιμάται ότι το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 55%-60%
Προς ολοκλήρωση οδεύει η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, καθώς έχει υπερβεί το απαιτούμενο «κατώφλι» λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της διαδικασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Euronext έχει εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% συν μία μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ (χωρίς τις ίδιες μετοχές), καλύπτοντας το ελάχιστο όριο που είχε τεθεί.
Τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένονται το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ήδη εκτιμάται ότι το συνολικό ποσοστό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να κινηθεί σημαντικά υψηλότερα. Δεν αποκλείεται μάλιστα η Euronext να φτάσει ακόμη και το 55% ή 60% των δικαιωμάτων ψήφου, αρκετά πάνω από το όριο του 50%+1 μετοχή.
Η ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ η συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς.
Καλά πληροφορημένες πηγές επιβεβαιώνουν ότι έχει ήδη κατοχυρωθεί το «50% + 1 μετοχή» και ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακόμη ισχυρότερη συμμετοχή από επαγγελματίες της αγοράς -αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακές εταιρείες-. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Euronext θα μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την «απορρόφηση» της ΕΧΑΕ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη μείωση του ορίου επιτυχίας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Βάσει του εγκεκριμένου πληροφοριακού δελτίου, η Euronext είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση την αποδοχή της πρότασης από τουλάχιστον 67% των μετόχων της ΕΧΑΕ. Το όριο αυτό μειώθηκε στο 50% + 1 μετοχή, μια εξέλιξη που θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη του deal.
Στην κεντρική φωτογραφία: Ο Στεφάν Μπουζνά, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος ΔΣ της Euronext
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις και να ταξιδεύεις - Σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Τηλέμαχος Χυτήρης: Πότε του είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου «Καλώς ήρθες στην κόλαση» - Τι του εκμυστηρεύτηκε για το νεύμα στη Λιάνη
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Euronext έχει εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% συν μία μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ (χωρίς τις ίδιες μετοχές), καλύπτοντας το ελάχιστο όριο που είχε τεθεί.
Τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένονται το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ήδη εκτιμάται ότι το συνολικό ποσοστό που θα συγκεντρωθεί μπορεί να κινηθεί σημαντικά υψηλότερα. Δεν αποκλείεται μάλιστα η Euronext να φτάσει ακόμη και το 55% ή 60% των δικαιωμάτων ψήφου, αρκετά πάνω από το όριο του 50%+1 μετοχή.
Η ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ η συμμετοχή από ιδιώτες επενδυτές κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς.
Καλά πληροφορημένες πηγές επιβεβαιώνουν ότι έχει ήδη κατοχυρωθεί το «50% + 1 μετοχή» και ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακόμη ισχυρότερη συμμετοχή από επαγγελματίες της αγοράς -αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακές εταιρείες-. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Euronext θα μπορέσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την «απορρόφηση» της ΕΧΑΕ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη μείωση του ορίου επιτυχίας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Βάσει του εγκεκριμένου πληροφοριακού δελτίου, η Euronext είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση την αποδοχή της πρότασης από τουλάχιστον 67% των μετόχων της ΕΧΑΕ. Το όριο αυτό μειώθηκε στο 50% + 1 μετοχή, μια εξέλιξη που θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη του deal.
Στην κεντρική φωτογραφία: Ο Στεφάν Μπουζνά, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος ΔΣ της Euronext
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις και να ταξιδεύεις - Σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη στον φούρνο: Πιάστηκε το φουλάρι της και την έπνιξε, τρελάθηκα, της φώναζα αλλά δεν απαντούσε
Τηλέμαχος Χυτήρης: Πότε του είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου «Καλώς ήρθες στην κόλαση» - Τι του εκμυστηρεύτηκε για το νεύμα στη Λιάνη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα