Πλειστηριασμοί: Από διαμερίσματα με τιμή εκκίνησης τα 1.000 ευρώ, έως βίλα στα 4 εκατ.
Έως και τις αρχές Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, περισσότερα από 30 ακίνητα όλων των κατηγοριών ανεβαίνουν στην πλατφόρμα των πλειστηριασμών
Από διαμερίσματα των 1.000 ευρώ μέχρι πολυτελείς μεζονέτες εκατομμυρίων στη Μύκονο, η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέο κύμα αναγκαστικών μέτρων με δεκάδες ακίνητα να οδηγούνται στο ηλεκτρονικό σφυρί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Από τώρα έως και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, περισσότερα από 30 ακίνητα όλων των κατηγοριών – διαμερίσματα, κατοικίες, οικόπεδα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι – ανεβαίνουν στην πλατφόρμα των πλειστηριασμών.
Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ, ενώ φτάνουν και ξεπερνούν τα 3,8 εκατ. ευρώ για μεζονέτες υψηλής αξίας στη Μύκονο. Το νέο κύμα συνδέεται άμεσα με τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που έχουν πλέον εκτοξευθεί στα 111,5 δισ. ευρώ, ενώ μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν τα 5,7 δισ. ευρώ.
Η διαδικασία ξεκινά με την κατάσχεση του ακινήτου και την υποχρεωτική κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής ή υπερημερίας στον οφειλέτη πριν από οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης. Για κατασχέσεις χρηματικών ποσών δεν απαιτείται προειδοποίηση. Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου απώλειας της οφειλής, η ΑΑΔΕ μπορεί να παρακάμψει την τυπική διαδικασία και να δεσμεύσει το ακίνητο άμεσα.
Με την επίδοση του αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, ο οφειλέτης στερείται του δικαιώματος διάθεσης του ακινήτου, ακόμη και για συστατικά που δεν περιγράφονται στην έκθεση. Αν δεν υπάρξει ρύθμιση χρεών, η υπηρεσία οφείλει, μέσα σε 40 ημέρες έως 4 μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο σε πέντε μήνες από την έκδοση του προγράμματος.
Αν ο πλειστηριασμός δεν πραγματοποιηθεί στη προγραμματισμένη ημερομηνία, εκδίδεται νέο πρόγραμμα μέσα σε ένα έτος με νέα ημερομηνία. Η εκτέλεση «παγώνει» μόνο με ένταξη σε ρύθμιση ή δικαστική αναστολή.
Οι επόμενοι μήνες θα είναι από τους πιο «θερμούς» της περιόδου, καθώς στην πλατφόρμα ανεβαίνουν ακίνητα από όλη την Ελλάδα και όλων των αξιών – από μικρά διαμερίσματα των 1.000 ευρώ έως πολυτελείς κατοικίες εκατομμυρίων.
- Στη λίστα των ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμό περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
- • Μεζονέτα 175 τ.μ. στη Μύκονο με γκαράζ, πρώτη προσφορά 3.880.000 ευρώ.
- • Διαμέρισμα 80,5 τ.μ. στο Περιστέρι, τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.
- • Κατοικία 49,5 τ.μ. με υπόγειο 26,3 τ.μ. στο Χαλκούτσι Ωρωπού, πρώτη προσφορά 91.000 ευρώ.
- • Βιομηχανικά κτίρια 95 τ.μ., 228 τ.μ. και 302 τ.μ. σε οικόπεδο 1.334,9 τ.μ. στο Αιγάλεω, με τιμή εκκίνησης 40.000 ευρώ.
- • Κατάστημα 132 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, τιμή εκκίνησης 127.200 ευρώ.
- • Οικόπεδο 781 τ.μ. με οικοδομή στη Νέα Ιωνία, τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ ευρώ.
- • Διαμέρισμα 215 τ.μ. στη Βουλιαγμένη, με αρχική τιμή 1.265.900 ευρώ.
- • Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χαλάνδρι, πάνω από 2 εκατ. ευρώ.
