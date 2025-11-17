Black Friday 2025: Τα 6 πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις - Tips από εξειδικευμένους αρθρογράφους
Η Black Friday 2025 πλησιάζει και πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένα βήματα πριν την τελική αγορά
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου είναι η Black Friday 2025. Μια ημέρα στην οποία οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.
Ωστόσο, το αγοραστικό κοινό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό για να μην πέσει «θύμα» εικονικών εκπτώσεων. Ποια είναι όμως τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξει ένας επίδοξος αγοραστής;
Με την Black Friday 2025 να ανεβάζει ήδη ρυθμούς, εξειδικευμένοι αρθρογράφοι επισημαίνουν κρίσιμα σημεία που κάθε καταναλωτής οφείλει να εξετάσει πριν προχωρήσει σε αγορά. Στόχος: ενημερωμένες αποφάσεις και αποφυγή παγίδων πίσω από τις μεγάλες εκπτώσεις.
Η Σαμπρίνα Σαχότα είναι αναπληρώτρια συντάκτρια του IndyBest στο «The Independent».
Επιμελείται και επεξεργάζεται ειδήσεις και αξιολογήσεις στους τομείς της ομορφιάς, της μόδας, της τεχνολογίας, του σπιτιού και του κήπου. Εκτός από το ότι προσφέρει στους αναγνώστες εξειδικευμένες συμβουλές αγορών, η Σαμπρίνα έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη μεγάλων εκπτωτικών διοργανώσεων, όπως η Black Friday και το Amazon Prime Day, επομένως μπορεί να σου πει αν μια προσφορά αξίζει πραγματικά — και, κυρίως, πότε πρέπει να την προσπεράσεις.
Η ίδια προτείνει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να εγγραφείτε σε προγράμματα μέλους, ενέργεια που μπορεί να κάνει τις αγορές της Black Friday πιο συμφέρουσες.
-Λίστα αγοράςΔεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί που βλέπουν την Black Friday ως ευκαιρία αγορών πολλές φορές υπερβαίνουν τα αγοραστικά τους όρια και φτάνουν στο σημείο της υπερβολής. Καλό είναι σε τέτοιες ημέρες να ετοιμάζετε τη δική σας λίστα και να αγοράζετε στοχευμένα ώστε να αποκτήσεις αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκης.
-Παρατήρηση της πορείας των τιμών μέχρι την Black Friday 2025Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί να εκμεταλλεύονται την ημέρα και να προχωρούν σε εικονικές εκπτώσεις. Για αυτό υπάρχουν στο διαδίκτυο πολλές σελίδες στις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε την τιμή του προϊόντος που επιθυμείτε να αγοράσετε. Έτσι, θα αποφύγετε το φαινόμενο αισχροκέρδειας.
-Σύγκριση τιμών πριν την τελική αγοράΌταν επιλέξετε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε καλό θα ήταν να κάνετε έρευνα αγοράς. Παρακολουθήστε την τιμή που έχει το ίδιο προϊόν σε πολλά καταστήματα για να το αποκτήσετε με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.
-Παρακολουθήστε τους λιανέμπορους που προσφέρουν αντιστοίχιση τιμήςΤι σημαίνει αυτό; Διχάζεστε ανάμεσα σε δύο καταστήματα; Το ένα μπορεί να έχει χαμηλότερη τιμή, αλλά το άλλο να προσφέρει μεγαλύτερη εγγύηση, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών ή πιο ευέλικτη παράδοση. Σε αυτή την περίπτωση, αξίζει να ελέγξετε αν προσφέρει price match (αντιστοίχιση τιμής).
-Προσοχή στις απάτεςΗ αρθρογράφος μιλά και για τις παγίδες των προσφορών. Χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Στις μέρες μας βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από διαδικτυακές απάτες, όμως η Black Friday αποτελεί πραγματικό ''παράδεισο'' για τους επιτήδειους, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σπεύδουν να ψωνίσουν online. Είναι σημαντικό να είσαι σε εγρήγορση ώστε να αποφύγεις την απώλεια χρημάτων ή την αποκάλυψη των προσωπικών σου δεδομένων. Γράφω εδώ και χρόνια για το πώς να αποφεύγουμε τις απάτες, οπότε ιδού οι καλύτερες συμβουλές μου συνοπτικά: μην βιάζεσαι να προχωρήσεις σε καμία αγορά, να είσαι καχύποπτος απέναντι σε προσφορές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, και να αντιμετωπίζεις με μεγάλη επιφύλαξη τις προωθητικές ενέργειες που καταλήγουν στο inbox σου. Το τελευταίο είναι λίγο πιο δύσκολο, καθώς φυσικά αξιόπιστες εταιρείες θα σου στείλουν emails για τις Black Friday προσφορές τους. Ωστόσο, βεβαιώσου ότι ελέγχεις για ορθογραφικά λάθη και ύποπτες διευθύνσεις email και, αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία, μπες μόνος σου στην ιστοσελίδα του καταστήματος αντί να κάνεις κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο».
