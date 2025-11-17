Black Friday 2025: Τα 6 πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις - Tips από εξειδικευμένους αρθρογράφους

«Στις μέρες μας βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από διαδικτυακές απάτες, όμως η Black Friday αποτελεί πραγματικό ''παράδεισο'' για τους επιτήδειους, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι σπεύδουν να ψωνίσουν online. Είναι σημαντικό να είσαι σε εγρήγορση ώστε να αποφύγεις την απώλεια χρημάτων ή την αποκάλυψη των προσωπικών σου δεδομένων. Γράφω εδώ και χρόνια για το, οπότε ιδού οι καλύτερες συμβουλές μου συνοπτικά: μην βιάζεσαι να προχωρήσεις σε καμία αγορά, να είσαι καχύποπτος απέναντι σε προσφορές που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, και να αντιμετωπίζεις με μεγάλη επιφύλαξη τις προωθητικές ενέργειες που καταλήγουν στο inbox σου. Το τελευταίο είναι λίγο πιο δύσκολο, καθώς φυσικά αξιόπιστες εταιρείες θα σου στείλουν emails για τις Black Friday προσφορές τους. Ωστόσο, βεβαιώσου ότι ελέγχεις για ορθογραφικά λάθη και ύποπτες διευθύνσεις email και, αν έχεις την παραμικρή αμφιβολία, μπες μόνος σου στην ιστοσελίδα του καταστήματος αντί να κάνεις κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο».