Έρχονται τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα
Εμπορικά καταστήματα Ανοιχτά μαγαζιά Χριστούγεννα Εορταστικό ωράριο Black Friday 2025

Έρχονται τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Για το 2026, οι ακριβείς ημερομηνίες των ανοιχτών Κυριακών θα καθοριστούν με νέα απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ημερολόγιο των εκπτώσεων και των εορτών της επόμενης χρονιάς

Έρχονται τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα
Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα τέσσερις Κυριακές μέχρι τα τέλη του έτους με την  αγορά να «ζεσταίνεται»  ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

-30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου
-14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων
-21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών
-28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.


Η Black Friday 2025 έρχεται με ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Σημειώνεται ότι η Black Friday 2025 έρχεται με ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την Κυριακή που είναι ανάμεσα στην Black Friday 2025 και τη Cyber Monday 2025, όπου οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι δεν θα είναι ανοιχτά όλα τα καταστήματα, μαγαζιά και πολυκαταστήματα την Κυριακή (30/11), καθώς η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι προαιρετική.

Τι ώρα ανοίγουν και κλείνουν την Κυριακή τα καταστήματα μετά το Black Friday 2025

Το ωράριο λειτουργίας για τα ανοιχτά καταστήματα και μαγαζιά την Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ Black Friday 2025 και Cyber Monday 2025 είναι από τις 11:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα (20:00 το βράδυ για τα πολυκαταστήματα).


