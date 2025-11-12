Γιατί Black Friday σημαίνει «πανζουρλισμός» στην Αμερική αλλά όχι στην Ελλάδα - Εκπτώσεις έως 80% και online τζίρος $11 δισ.
Γιατί Black Friday σημαίνει «πανζουρλισμός» στην Αμερική αλλά όχι στην Ελλάδα - Εκπτώσεις έως 80% και online τζίρος $11 δισ.
Ο τζίρος φέτος θα αγγίξει ξανά τα 300.000.000 ευρώ στην χώρα μας, αλλά οι διαφορές της θρυλικής «μαύρης Παρασκευής» στην Αμερική και σε άλλα κράτη από τη χώρα μας παραμένουν τεράστιες
Τις τελευταίες ημέρες οι διαφημιστικές καμπάνιες μεγάλων εμπορικών αλυσίδων και επιχειρήσεων, κάποιες αναμφίβολα πολύ έξυπνες, έβαλαν για τα καλά το καταναλωτικό κοινό στους ρυθμούς της Black Friday.
Αυτής της φρενήρης καταναλωτικής γιορτής, που ειδικά στην Αμερική δημιουργεί εδώ και δεκαετίες τεράστιες ουρές έξω από τις μεγαλύτερες εμπορικές αλυσίδες, αφού οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι το 80% της αρχικής τιμής.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΒΕΠ η φετινή Black Friday - στις 28 του Νοέμβρη - θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα και η αγοραστική κίνηση θα αγγίξει τις 3.000.000 πωλήσεις.
Οι αγοραστές στη χώρα μας θα τζιράρουν περί τα 300.000.000 ευρώ, μέχρι και την Παρασκευή 28 του μήνα, την ημέρα που παραδοσιακά «γκρεμίζονται» οι τιμές αν και οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει από τώρα.
Το συγκεκριμένο «γκρέμισμα» λαμβάνει χώρα κυρίως στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε το συγκεκριμένο «έθιμο» αν μπορεί κάποιος να το αποκαλέσει έτσι.
Η περιώνυμη πλέον «μαύρη Παρασκευή» της Ελλάδας, υφίσταται τα τελευταία εννιά χρόνια με καλές προσφορές και ουρές έξω από τα μαγαζιά την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, ενώ αυτοί που δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν ψωνίζουν on line.
Στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων βρίσκονται τα είδη σπιτιού και κήπου, η τεχνολογία και ακολουθούν τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς.
Οι εν Ελλάδι ουρές δεν έχουν σχέση βέβαια με αυτές στην Αμερική, αφού αν κάποιος είναι εκεί και πέσει πάνω στην original «Black Friday» το πιθανότερο είναι να πάθει ένα προσωρινό black out. Δεν είναι μόνο οι τρομερές εκπτώσεις σε όλα τα είδη αλλά είναι και τέτοια η ποικιλία των προϊόντων που δύσκολα καταλήγει στο τι θέλει να ψωνίσει.
Εκτός από την «καταιγίδα» προσφορών, είναι και σχεδόν αδύνατο να προλάβεις τους ειδικά «εκπαιδευμένους» γι' αυτήν την ημέρα Αμερικανούς. Άνδρες και γυναίκες στήνουν ατέλειωτες ουρές διψασμένων καταναλωτών, που περιμένουν μέχρι και δώδεκα ώρες μέσα στο κρύο έξω από μεγάλες και γνωστές αλυσίδες καταστημάτων από το προηγούμενο βράδυ.
Με το που ανοίξουν οι πόρτες μεταμορφώνονται σε αφηνιασμένους πελάτες που εφορμούν μέσα στα καταστήματα συνήθως στις πέντε το πρωί σαν μην υπάρχει αύριο!
Πρόκειται για μια εικόνα που θα ήθελαν σίγουρα να αντικρίσουν κάποια στιγμή και οι ελληνικές εμπορικές αλυσίδες, όμως τα μεγέθη και οι τιμολογιακές διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Όχι ότι και εδώ δεν θα έχουμε τις ουρές μας, απλά είναι άλλα τα νούμερα και οι εγχώριες εκπτώσεις φθάνουν το πολύ μέχρι το 50%, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις αγγίζουν και το 70%.
Αυτής της φρενήρης καταναλωτικής γιορτής, που ειδικά στην Αμερική δημιουργεί εδώ και δεκαετίες τεράστιες ουρές έξω από τις μεγαλύτερες εμπορικές αλυσίδες, αφού οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι το 80% της αρχικής τιμής.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΒΕΠ η φετινή Black Friday - στις 28 του Νοέμβρη - θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα και η αγοραστική κίνηση θα αγγίξει τις 3.000.000 πωλήσεις.
Οι αγοραστές στη χώρα μας θα τζιράρουν περί τα 300.000.000 ευρώ, μέχρι και την Παρασκευή 28 του μήνα, την ημέρα που παραδοσιακά «γκρεμίζονται» οι τιμές αν και οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει από τώρα.
Το συγκεκριμένο «γκρέμισμα» λαμβάνει χώρα κυρίως στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε το συγκεκριμένο «έθιμο» αν μπορεί κάποιος να το αποκαλέσει έτσι.
Η περιώνυμη πλέον «μαύρη Παρασκευή» της Ελλάδας, υφίσταται τα τελευταία εννιά χρόνια με καλές προσφορές και ουρές έξω από τα μαγαζιά την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, ενώ αυτοί που δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν ψωνίζουν on line.
Στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων βρίσκονται τα είδη σπιτιού και κήπου, η τεχνολογία και ακολουθούν τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς.
Ναι μεν αλλά...
Οι εν Ελλάδι ουρές δεν έχουν σχέση βέβαια με αυτές στην Αμερική, αφού αν κάποιος είναι εκεί και πέσει πάνω στην original «Black Friday» το πιθανότερο είναι να πάθει ένα προσωρινό black out. Δεν είναι μόνο οι τρομερές εκπτώσεις σε όλα τα είδη αλλά είναι και τέτοια η ποικιλία των προϊόντων που δύσκολα καταλήγει στο τι θέλει να ψωνίσει.
Εκτός από την «καταιγίδα» προσφορών, είναι και σχεδόν αδύνατο να προλάβεις τους ειδικά «εκπαιδευμένους» γι' αυτήν την ημέρα Αμερικανούς. Άνδρες και γυναίκες στήνουν ατέλειωτες ουρές διψασμένων καταναλωτών, που περιμένουν μέχρι και δώδεκα ώρες μέσα στο κρύο έξω από μεγάλες και γνωστές αλυσίδες καταστημάτων από το προηγούμενο βράδυ.
Με το που ανοίξουν οι πόρτες μεταμορφώνονται σε αφηνιασμένους πελάτες που εφορμούν μέσα στα καταστήματα συνήθως στις πέντε το πρωί σαν μην υπάρχει αύριο!
Πρόκειται για μια εικόνα που θα ήθελαν σίγουρα να αντικρίσουν κάποια στιγμή και οι ελληνικές εμπορικές αλυσίδες, όμως τα μεγέθη και οι τιμολογιακές διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Όχι ότι και εδώ δεν θα έχουμε τις ουρές μας, απλά είναι άλλα τα νούμερα και οι εγχώριες εκπτώσεις φθάνουν το πολύ μέχρι το 50%, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις αγγίζουν και το 70%.
Τιμές που ναι μεν εμπεριέχουν καλές εκπτώσεις, δεν αγγίζουν επ’ ουδενί όμως αυτές των ΗΠΑ όπου η αξία χιλιάδων προϊόντων εξοβελίζεται ακόμη και στο 80% της αρχικής.
Γι’ αυτό θα είναι απών ο πανζουρλισμός και οι τσακωμοί για ένα αντικείμενο του καταναλωτικού πόθου, σαν αυτούς που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
Παρά το γεγονός ότι πολλές εγχώριες εταιρίες κάνουν λόγο για εκπτώσεις που φτάνουν το 70%, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί συνήθως σε προϊόντα που δεν «φεύγουν» με τίποτε, όπως μοντέλα κινητών τηλεφώνων που είναι σε μεγάλο απόθεμα.
Οι εκπτώσεις σε νέα μοντέλα τηλεοράσεων κυμαίνονται από 20% έως 30% ενώ το ίδιο ισχύει και στις παιχνιδομηχανές, που λατρεύουν οι πιτσιρικάδες.
Σχεδόν όλες οι μεγάλες αλυσίδες θα ανοίξουν από τις οχτώ το πρωί, αναμένοντας τους έχοντες να ξοδέψουν μια εργάσιμη μέρα, εν αντιθέσει με την Αμερική, τη χώρα που γέννησε το φαινόμενο της «Black Friday», πριν από εξήντα πέντε χρόνια. Εκεί όπου οι ουρές παραμένουν ατέλειωτες, η αναμονή δώδεκα και πλέον ωρών δεδομένη, όπως και το ξενύχτι μέσα στο κρύο του Νοέμβρη.
Είναι όμως τέτοιου εύρους οι εκπτώσεις ώστε έξω από πολύ γνωστές αλυσίδες καταστημάτων, αφηνιασμένοι καταναλωτές εφορμούν μέσα μόλις ανοίγουν οι πόρτες, συνήθως στις πέντε το πρωί!
Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, αυτή που ακολουθεί την αργία της «Ημέρας των Ευχαριστιών» όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι έχουν ρεπό, εκτός από αυτούς που εργάζονται στα πολυκαταστήματα και στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες.
Πρόκειται για την ημέρα που οι εκπτώσεις χτυπάνε «κόκκινο» σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη, ειδικά όμως στις ηλεκτρονικές συσκευές και τα ρούχα, με τιμές ακόμη και κάτω του κόστους, ενώ ο τζίρος θα αγγίξει φέτος τα 11 δισ. δολάρια.
Το συγκεκριμένο φαινόμενο λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες, ενώ η χώρα μας μπήκε στο παιχνίδι της «Μαύρης Παρασκευής» πριν από εννιά χρόνια. Σαφώς υπάρχουν καλές και ενίοτε γενναιόδωρες προσφορές οι οποίες όμως δεν συναγωνίζονται τις τιμές των γιγαντιαίων αλυσίδων στην Αμερική ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ειδικά στις ΗΠΑ, οι εκπτώσεις είναι εξωφρενικές, αφού μια τηλεόραση που πριν την «Black Friday» είχε δυόμισι χιλιάδες δολάρια, τη συγκεκριμένη ημέρα τιμάται χίλια ή ακόμη και εννιακόσια δολάρια! Επίσης, το έθιμο δεν διαρκεί μόνο την συγκεκριμένη ημέρα, αλλά για δύο Σαββατοκύριακα, δηλαδή τέσσερις ημέρες, με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται η καταναλωτική φρενίτιδα και οι τζίροι.
Οι τελευταίοι σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές μέσα στο κρύο, περιμένοντας να ορμήξουν κυριολεκτικά μέσα στα μαγαζιά και να ξετινάξουν τις πιστωτικές τους κάρτες, αγοράζοντας όσα περισσότερα μπορούν να κουβαλήσουν. Αυτό όμως κάποιες φορές έχει ολέθρια αποτελέσματα.
Ήταν το ξημέρωμα της «μαύρης Παρασκευής» του 2008 στη Νέα Υόρκη, με το κρύο να περονιάζει τα κόκαλα και δύο χιλιάδες άτομα να περιμένουν έξω από το Wall Mart και να εκνευρίζονται όσο περνούσε η ώρα. Όταν η πόρτα της εισόδου του καταστήματος άνοιξε, όρμησαν μέσα σπάζοντάς την και παρασέρνοντας μαζί τους έναν 34χρονο υπάλληλο, τον οποίο κυριολεκτικά ποδοπάτησαν.
Η φρενίτιδα ήταν τέτοια, που όχι μόνο δεν σταμάτησαν να περνούν από πάνω του, αλλά δεν άφησαν τους συναδέλφους του να επέμβουν για να τον γλιτώσουν από τη μάζα που εφορμούσε στο κατάστημα με ουρλιαχτά. Δεν κατάφεραν να τον σώσουν ούτε οι αστυνομικοί που κατέφτασαν στο σημείο, αφού η μάζα τους έσπρωχνε και τους απωθούσε.
Όταν μπήκαν όλοι μέσα ο νεαρός ήταν πλέον νεκρός, ποδοπατημένος από ένα πλήθος που το είχε κυριεύσει η καταναλωτική τρέλα.
Γι’ αυτό θα είναι απών ο πανζουρλισμός και οι τσακωμοί για ένα αντικείμενο του καταναλωτικού πόθου, σαν αυτούς που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
Παρά το γεγονός ότι πολλές εγχώριες εταιρίες κάνουν λόγο για εκπτώσεις που φτάνουν το 70%, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί συνήθως σε προϊόντα που δεν «φεύγουν» με τίποτε, όπως μοντέλα κινητών τηλεφώνων που είναι σε μεγάλο απόθεμα.
Οι εκπτώσεις σε νέα μοντέλα τηλεοράσεων κυμαίνονται από 20% έως 30% ενώ το ίδιο ισχύει και στις παιχνιδομηχανές, που λατρεύουν οι πιτσιρικάδες.
Σχεδόν όλες οι μεγάλες αλυσίδες θα ανοίξουν από τις οχτώ το πρωί, αναμένοντας τους έχοντες να ξοδέψουν μια εργάσιμη μέρα, εν αντιθέσει με την Αμερική, τη χώρα που γέννησε το φαινόμενο της «Black Friday», πριν από εξήντα πέντε χρόνια. Εκεί όπου οι ουρές παραμένουν ατέλειωτες, η αναμονή δώδεκα και πλέον ωρών δεδομένη, όπως και το ξενύχτι μέσα στο κρύο του Νοέμβρη.
Είναι όμως τέτοιου εύρους οι εκπτώσεις ώστε έξω από πολύ γνωστές αλυσίδες καταστημάτων, αφηνιασμένοι καταναλωτές εφορμούν μέσα μόλις ανοίγουν οι πόρτες, συνήθως στις πέντε το πρωί!
ΗΠΑ: Αναμένουν τζίρο 11.000.000.000 δολαρίων!
Την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, αυτή που ακολουθεί την αργία της «Ημέρας των Ευχαριστιών» όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι έχουν ρεπό, εκτός από αυτούς που εργάζονται στα πολυκαταστήματα και στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες.
Πρόκειται για την ημέρα που οι εκπτώσεις χτυπάνε «κόκκινο» σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη, ειδικά όμως στις ηλεκτρονικές συσκευές και τα ρούχα, με τιμές ακόμη και κάτω του κόστους, ενώ ο τζίρος θα αγγίξει φέτος τα 11 δισ. δολάρια.
Το συγκεκριμένο φαινόμενο λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες, ενώ η χώρα μας μπήκε στο παιχνίδι της «Μαύρης Παρασκευής» πριν από εννιά χρόνια. Σαφώς υπάρχουν καλές και ενίοτε γενναιόδωρες προσφορές οι οποίες όμως δεν συναγωνίζονται τις τιμές των γιγαντιαίων αλυσίδων στην Αμερική ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ειδικά στις ΗΠΑ, οι εκπτώσεις είναι εξωφρενικές, αφού μια τηλεόραση που πριν την «Black Friday» είχε δυόμισι χιλιάδες δολάρια, τη συγκεκριμένη ημέρα τιμάται χίλια ή ακόμη και εννιακόσια δολάρια! Επίσης, το έθιμο δεν διαρκεί μόνο την συγκεκριμένη ημέρα, αλλά για δύο Σαββατοκύριακα, δηλαδή τέσσερις ημέρες, με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται η καταναλωτική φρενίτιδα και οι τζίροι.
Οι ουρές και ο άτυχος νεαρόςΑπό το 1952 που ξεκίνησε το «έθιμο» στην Αμερική η συγκεκριμένη ημέρα, σηματοδοτεί την αρχή της εποχής για τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια. Σχεδόν όλες οι μεγάλες αλυσίδες και τα εμπορικά πολυκαταστήματα ανοίγουν στις πέντε το πρωί-κάποια ακόμη και στις δύο τα ξημερώματα-για να υποδεχθούν τις ορδές των αφηνιασμένων καταναλωτών.
Οι τελευταίοι σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές μέσα στο κρύο, περιμένοντας να ορμήξουν κυριολεκτικά μέσα στα μαγαζιά και να ξετινάξουν τις πιστωτικές τους κάρτες, αγοράζοντας όσα περισσότερα μπορούν να κουβαλήσουν. Αυτό όμως κάποιες φορές έχει ολέθρια αποτελέσματα.
Ήταν το ξημέρωμα της «μαύρης Παρασκευής» του 2008 στη Νέα Υόρκη, με το κρύο να περονιάζει τα κόκαλα και δύο χιλιάδες άτομα να περιμένουν έξω από το Wall Mart και να εκνευρίζονται όσο περνούσε η ώρα. Όταν η πόρτα της εισόδου του καταστήματος άνοιξε, όρμησαν μέσα σπάζοντάς την και παρασέρνοντας μαζί τους έναν 34χρονο υπάλληλο, τον οποίο κυριολεκτικά ποδοπάτησαν.
Η φρενίτιδα ήταν τέτοια, που όχι μόνο δεν σταμάτησαν να περνούν από πάνω του, αλλά δεν άφησαν τους συναδέλφους του να επέμβουν για να τον γλιτώσουν από τη μάζα που εφορμούσε στο κατάστημα με ουρλιαχτά. Δεν κατάφεραν να τον σώσουν ούτε οι αστυνομικοί που κατέφτασαν στο σημείο, αφού η μάζα τους έσπρωχνε και τους απωθούσε.
Όταν μπήκαν όλοι μέσα ο νεαρός ήταν πλέον νεκρός, ποδοπατημένος από ένα πλήθος που το είχε κυριεύσει η καταναλωτική τρέλα.
Ειδήσεις σήμερα
Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα - Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που είχε ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή
Στη φυλακή ο πατέρας Παρθένιος και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών - Συνεχίζονται αύριο οι απολογίες
Σόι πάει το βασίλειο: Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα - 24 πλουτίζουν με κρατικές «πλάτες»
Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα - Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που είχε ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή
Στη φυλακή ο πατέρας Παρθένιος και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών - Συνεχίζονται αύριο οι απολογίες
Σόι πάει το βασίλειο: Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα - 24 πλουτίζουν με κρατικές «πλάτες»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα