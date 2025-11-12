Γιατί Black Friday σημαίνει «πανζουρλισμός» στην Αμερική αλλά όχι στην Ελλάδα - Εκπτώσεις έως 80% και online τζίρος $11 δισ.

Ο τζίρος φέτος θα αγγίξει ξανά τα 300.000.000 ευρώ στην χώρα μας, αλλά οι διαφορές της θρυλικής «μαύρης Παρασκευής» στην Αμερική και σε άλλα κράτη από τη χώρα μας παραμένουν τεράστιες