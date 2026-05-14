Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 1,38% μια ανάσα από τις 2.300 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες
Τραπεζικές μετοχές και ΔΕΗ έδωσαν «καύσιμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που επωφελείται από την ευφορία που επικρατεί στις διεθνείς αγορές - Άλμα άνω του 6% για τη Eurobank - Σε χαμηλές πτήσεις ο τζίρος
Με ισχυρά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να πραγματοποιεί άλμα 1,38% στις 2.298,4 μονάδες, έχοντας πιάσει ενδοσυνεδριακά και τις 2.300 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κέρδισε 1,35% στις 5.827 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε πιο συγκρατημένη άνοδο 0,40%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης αποτέλεσε το στήριγμα της συνεδρίασης με κέρδη 2,49% στις 2.621 μονάδες.
Ο τζίρος παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στα 189,93 εκατ. ευρώ με την συνολική αξία των πακέτων να αγγίζει τα 13 εκατ. ευρώ, με την πλειοψηφία αυτών σε ΔΕΗ και Qualco.
Συνολικά 66 μετοχές ήταν ανοδικές, 45 καθοδικές και 12 σταθερές.
Οι αγορές παραμένουν προσηλωμένες στις συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας και μέχρι στιγμής παίρνουν στήριξη τόσο από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του τεχνολογικού κλάδου όσο και από τα νέα που έρχονται στη δημοσιότητα από τη συνάντηση Τραμπ – Σι στην Κίνα. Η εικόνα αυτή λειτούργησε υποστηρικτικά και για τις ελληνικές μετοχές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρεί να διατηρήσει τη δυναμική του μετά το ισχυρό ανοδικό ράλι των προηγούμενων μηνών.
Πάνω από 6 δισ. ευρώ επενδυτικών έργων φέρονται να έχουν υποβληθεί προς χρηματοδότηση, απαιτώντας περίπου 2,9 δισ. ευρώ πόρων του RRF, ενώ η διαθέσιμη χρηματοδοτική δυνατότητα πριν από την προθεσμία της 31ης Μαΐου περιορίζεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς ενισχύει την ορατότητα της πιστωτικής επέκτασης και ενδέχεται να οδηγήσει μέρος των επενδυτικών σχεδίων σε καθαρή τραπεζική χρηματοδότηση με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
Παράλληλα, η Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων καταθέσεων των βασικών ελληνικών τραπεζών, μετά την αναθεώρηση των κριτηρίων αξιολόγησης του οίκου.
Οι αξιολογήσεις καταθέσεων για Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίστηκαν σε BBB+ από BBB, με τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις να βελτιώνονται σε F2 από F3.
Η ΔΕΗ συγκεντρώνει επίσης το ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποίησε σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση, στην οποία εγκρίθηκε με ισχυρή στήριξη η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ.
Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην κάλυψη μέρους του επενδυτικού σχεδίου ύψους 24 δισ. ευρώ που έχει σχεδιαστεί για την επόμενη πενταετία. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
Να σημειωθεί επίσης, ότι από σήμερα 14/5 οι μετοχές της Coca Cola είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,20 ευρώ, με την καταβολή να είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιουνίου.
Στο επίκεντρο η HelleniQ Energy, ΔΕΗ και τράπεζεςΥψηλά στο επενδυτικό ενδιαφέρον βρίσκεται και η μετοχή της HelleniQ Energy, με την εισηγμένη να δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα εντός λίγης ώρας. Στο τραπεζικό μέτωπο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζήτηση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πλέον ξεπεράσει τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος.
Προσδοκίες στις διεθνείς αγορέςΜεικτές τάσεις κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό βλέμμα να βρίσκεται στραμμένο στη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ, αναζητώντας ενδείξεις για το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας και του παγκόσμιου εμπορίου.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,98%, κλείνοντας στις 62.654,05 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 1,03%, στις 3.879,27 μονάδες. Αντίθετα, στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε κατά 1,75%, στις 7.981,41 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 1,2%, φτάνοντας στις 1.191,09 μονάδες.
Ισχυρή άνοδο σημείωσε η μετοχή της Samsung, η οποία ενισχύθηκε έως και 5%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε οριακή άνοδο 0,12%, στις 8.640,7 μονάδες και στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κινούνταν αμετάβλητος κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε κατά 1,68%, στις 4.914,60 μονάδες.
Καλύτερο είναι το κλίμα στις ευρωαγορές, με τον Stoxx600 να έχει κέρδη 0,50%, τον γερμανικό Dax να ανεβαίνει 0,97%, τον FTSE 100 στο Λονδίνο να καταγράφει οριακά κέρδη 0,08% και τον γαλλικό CAC να κερδίζει 0,62%. Αντίστοιχα στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει 0,88% και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,68%.
Tέλος, σε καλό μομέντουμ βρίσκεται και η Wall Street με τους δείκτες να σημειώνουν κέρδη στο άνοιγμα και τον Dow Jones να ανακτά τις 50.000 μονάδες, μετά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Cisco Systems και τη σημαντική συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,54% στις 49.961 μονάδες, ο S&P 500 παρουσιάζει άνοδο 0,38% στις 7.472 μονάδες και ο Nasdaq κινείται θετικά κατά 0,37% φτάνοντας τις 26.498 μονάδες. Στην αγορά ομολόγων, τόσο το 2ετές όσο και το 10ετές υποχωρούν στο 3,96% και 4,44% αντίστοιχα.
