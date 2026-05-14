ΔΕΗ: Με ισχυρή στήριξη των μετόχων εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ
Το «πράσινο φως» από τη Γενική Συνέλευση ανοίγει τον δρόμο για το επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ, τα data centers και την επέκταση στην Κεντρική Ευρώπη
Η ΔΕΗ γυρίζει σελίδα, καθώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Πέμπτη με αυξημένη πλειοψηφία 96% την πολυσυζητημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δίνοντας το έναυσμα για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου έως το 2030.
Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με απαρτία 70,21% των μετόχων, σηματοδοτώντας ισχυρή στήριξη στις επιλογές της διοίκησης.
Μετά τη θετική απόφαση, η διοίκηση της ΔΕΗ υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στάσση προχωρά στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ΑΜΚ, μέσω της οποίας η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει έως 4 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην κάλυψη μέρους του επενδυτικού σχεδίου ύψους 24 δισ. ευρώ που έχει σχεδιαστεί για την επόμενη πενταετία. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ για επέκταση σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή τις ενεργοβόρες ψηφιακές υποδομές και τα μεγάλα data centers που σχεδιάζει να αναπτύξει στη Δυτική Μακεδονία.
Τις προηγούμενες μέρες εμφανίστηκε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων της ΔΕΗ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσφορές που ενδέχεται να κινηθούν μεταξύ 9 και 10 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο της εταιρείας. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, ενώ το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να συμμετάσχει αναλογικά με το ποσοστό του 33,4%. Παράλληλα, το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners φέρεται διατεθειμένο να τοποθετήσει περίπου 1,2 δισ. ευρώ.
Τροποποίηση καταστατικούΤην ίδια στιγμή, η ΕΓΣ αποφάσισε και την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στην αγορά των data centers. Ειδικότερα, στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας προστίθεται πλέον «η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων και σχετικών υποδομών».
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚΠαρά το γεγονός ότι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν έχει ακόμη καθοριστεί, η αγορά εμφανίζεται αισιόδοξη για την επιτυχία της διαδικασίας. Τον συντονισμό του ελληνικού βιβλίου προσφορών έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ οι ενδείξεις από τα διεθνή roadshows που πραγματοποίησαν οι Goldman Sachs και Citigroup καταγράφουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
