Wood: Ανεβάζει τον πήχη για τις τράπεζες και βλέπει νέα αξία στις διανομές κεφαλαίου
Tιμή στόχος 17,80 ευρώ για την Εθνική, €4,90 για τη Eurobank, €4,60 για την Alpha Bank, €10,30 για την Πειραιώς, €11,50 για την Optima και €11,50 για την Τράπεζα Κύπρου
Η αγορά έχει πάψει να «αγοράζει» τις ελληνικές τράπεζες ως απλή ιστορία εξυγίανσης, καθώς αυτό αποτελεί το κεντρικό μήνυμα της Wood & Company, η οποία στην έκθεσή της για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες μεταφέρει τη συζήτηση από το παρελθόν των καθαρισμένων ισολογισμών στο μέλλον της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και των μεγάλων διανομών προς τους μετόχους.
Ο οίκος διατηρεί σύσταση αγοράς για όλες τις τράπεζες που καλύπτει, αλλά ξεκαθαρίζει ότι πλέον δεν πρόκειται για ενιαίο κλαδικό στοίχημα. Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Optima Bank και η Τράπεζα Κύπρου έχουν διαφορετικό προφίλ, διαφορετικούς κινδύνους και διαφορετικούς λόγους για να προσελκύσουν επενδυτές. Η γενική θέση της Wood είναι ότι οι αποτιμήσεις δεν είναι πλέον εξόφθαλμα χαμηλές. Ο μέσος όρος των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών εμφανίζει για το 2026 αποτίμηση 1,4 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15,2%, δείκτη τιμής προς κέρδη 9,8 φορές και μερισματική απόδοση 5,1%, έναντι 1,6 φορές, 15,3%, 10,2 φορές και 5,4% αντίστοιχα για το δείγμα των ευρωπαϊκών τραπεζών που χρησιμοποιεί ο οίκος.
