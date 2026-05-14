SOCIALDOO: Διεθνής διάκριση στα PR Week Global Awards στο Λονδίνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΔΑΠ Λειψυδρία Βραβεία

SOCIALDOO: Διεθνής διάκριση στα PR Week Global Awards στο Λονδίνο

Η SOCIALDOO διακρίθηκε ανάμεσα σε 300 κορυφαίες εταιρείες από 35 χώρες και ήταν shortlisted μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων εταιρειών επικοινωνίας στην Ευρώπη

SOCIALDOO: Διεθνής διάκριση στα PR Week Global Awards στο Λονδίνο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η καμπάνια ενημέρωσης για τη λειψυδρία που ανέπτυξε και υλοποίησε η SOCIALDOO για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ απέσπασε διεθνή διάκριση στα PR Week Global Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χθες στο Λονδίνο.

Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το ζήτημα της λειψυδρίας μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις επικοινωνίας και ξεχώρισε για τη δημιουργική προσέγγιση και την αποτελεσματικότητά της. Η SOCIALDOO βρέθηκε ανάμεσα σε 300 κορυφαίες εταιρείες από 35 χώρες, ενώ συμπεριλήφθηκε στη shortlist με τις τέσσερις καλύτερες εταιρείες επικοινωνίας στην Ευρώπη.

SOCIALDOO: Διεθνής διάκριση στα PR Week Global Awards στο Λονδίνο

Η CEO της SOCIALDOO, Ελένη Σουράνη, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη διάκριση αντανακλά τη διαδρομή της εταιρείας και συνιστά ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για τον ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος της επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η δημοσιογράφος του BBC Maryam Moshiri υπογράμμισε πως, σε μια εποχή έντονων προκλήσεων και μεταβολών, η επικοινωνία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται διεθνώς.

Η απονομή των PR Week Global Awards πραγματοποιήθηκε στο Jumeirah Carlton Tower, παρουσία στελεχών και εκπροσώπων κορυφαίων εταιρειών επικοινωνίας από όλο τον κόσμο.

Πηγή: newmoney.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης