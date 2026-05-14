SOCIALDOO: Διεθνής διάκριση στα PR Week Global Awards στο Λονδίνο
Η SOCIALDOO διακρίθηκε ανάμεσα σε 300 κορυφαίες εταιρείες από 35 χώρες και ήταν shortlisted μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων εταιρειών επικοινωνίας στην Ευρώπη
Η καμπάνια ενημέρωσης για τη λειψυδρία που ανέπτυξε και υλοποίησε η SOCIALDOO για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ απέσπασε διεθνή διάκριση στα PR Week Global Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χθες στο Λονδίνο.
Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το ζήτημα της λειψυδρίας μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις επικοινωνίας και ξεχώρισε για τη δημιουργική προσέγγιση και την αποτελεσματικότητά της. Η SOCIALDOO βρέθηκε ανάμεσα σε 300 κορυφαίες εταιρείες από 35 χώρες, ενώ συμπεριλήφθηκε στη shortlist με τις τέσσερις καλύτερες εταιρείες επικοινωνίας στην Ευρώπη.
Η CEO της SOCIALDOO, Ελένη Σουράνη, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη διάκριση αντανακλά τη διαδρομή της εταιρείας και συνιστά ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για τον ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος της επικοινωνίας στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, η δημοσιογράφος του BBC Maryam Moshiri υπογράμμισε πως, σε μια εποχή έντονων προκλήσεων και μεταβολών, η επικοινωνία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται διεθνώς.
Η απονομή των PR Week Global Awards πραγματοποιήθηκε στο Jumeirah Carlton Tower, παρουσία στελεχών και εκπροσώπων κορυφαίων εταιρειών επικοινωνίας από όλο τον κόσμο.
Πηγή: newmoney.gr
